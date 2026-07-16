Las efemérides del 16 de julio incluyen distintos eventos y aniversarios ocurridos un día como hoy, miércoles en que se cumplen 76 años del Maracanazo, una de las finales de Copa del Mundo más recordadas de todos los tiempos.

Se trató de la final de la Copa del Mundo Brasil 1950, donde la selección de Uruguay derrotó a los locales por 2 a 1 en el mítico estadio carioca. Con ese partido se definió el campeón del mundo, en un grupo final formado por los países mencionados y los equipos nacionales de España y Suecia. Lleva ese nombre porque se disputó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Al finalizar la segunda fecha, Brasil tenía cuatro puntos y Uruguay, tres. Al enfrentarse en el último encuentro, lo convirtieron en una final de facto. Los locales eran favoritos y después de un empate parcial en el primer tiempo empezaron el segundo con un gol de Friaça, pero sus rivales lo dieron vuelta con tantos de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Gigghia a los minutos 21 y 34.

Este triunfo le dio a La Celeste su segunda y hasta ahora última Copa del Mundo. El Maracanazo fue recordado como una de las finales más emotivas en la historia de los Mundiales, tanto por la improbable y merecida victoria uruguaya como por la profundidad de la derrota brasilera, que recién sería saldada con la coronación en Suecia 1958 de la mano de Pelé.

Efemérides del 16 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1934 - Nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán el escritor, guionista y periodista Tomás Eloy Martínez. Sus obras con mayor reconocimiento internacional son La novela de Perón (1985) y Santa Evita (1995), traducidas a 36 idiomas.

1943 – Nace Rubén Rada, músico uruguayo.

1948 – Nace el músico panameño Rubén Blades.

1950 – Se produce “el Maracanazo” en el Mundial de Fútbol de Brasil: Uruguay le gana 2 a 1 al equipo anfitrión en el Estadio Maracaná.

1952 – Nace el baterista de la banda The Police, Stewart Copeland.

1967 – Nace Will Ferrel, actor y comediante estadounidense.

1969 – Se lanza el Apollo 11: Edwin Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins, astronautas estadounidenses, son llevados a la Luna.

1989 – Nace el futbolista galés Gareth Bale.

1989 – Muere el poeta cubano Nicolás Guillén.

1990 – Mueren 400 personas a causa de un terremoto en Filipinas.

1995 – Jeff Bezos abre Amazon como tienda para vender libros por Internet. El proyecto se había iniciado hace un año como “Cadabra”.

1999 – Muere John F. Kennedy Jr. El avión que piloteaba se estrella contra el océano Atlántico frente a la costa de Martha‘s Vineyard.

2003 – Muere la popular cantante cubana Celia Cruz.

2011 – Muere el modisto y presentador de televisión Ante Garmaz.

2017 – Muere el director y guionista de cine estadounidense George A. Romero.