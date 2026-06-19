Las efemérides del 19 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, viernes en que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) estableció esta jornada en 2008 con el objetivo de “concientizar sobre la necesidad de ponerle fin a esta problemática, honrar a las víctimas y a los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo y rendir homenaje a todos aquellos que hayan dedicado su vida, con valentía, a la lucha para erradicar estos delitos y han perdido la vida en esa empresa”.

El organismo internacional señala que “la violencia sexual relacionada con los conflictos es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad y un acto constitutivo de genocidio según el derecho internacional“, la cual “amenaza la seguridad individual y colectiva, y obstaculiza la construcción de una paz duradera”.

Sus repercusiones son de largo alcance, ya que causan traumas físicos y psicológicos, estigmatización y pobreza que pueden afectar a las víctimas y a sus familias durante generaciones. En la actualidad, las mujeres y las niñas siguen siendo las principales víctimas de la violencia sexual en los conflictos armados.

Efemérides del 19 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1613 – Se funda la Universidad Nacional de Córdoba.

1623 – Nace Blas Pascal, científico francés.

1764 – Nace José Gervasio Artigas en Montevideo, Uruguay. Fue el iniciador rioplatense del federalismo y padre de la independencia uruguaya.

1846 – En Nueva Jersey, Estados Unidos, se juega el primer partido de baseball: los New York Nine derrotan a los Knickerbockers, 23–1.

1884 – A los 73 años muere en la ciudad francesa de Neuilly-sur-Seine el jurista y escritor Juan Bautista Alberdi, considerado el autor intelectual de la Constitución argentina de 1853.

1897 – Nace Mosés Horwitz, más conocido como “Moe” de Los Tres Chiflados.

1944 - Nace en la ciudad brasileña de Río de Janeiro el cantante, poeta, compositor, guitarrista y novelista Francisco Buarque de Hollanda, popularmente conocido como Chico Buarque.

1945 - 355 obreros mueren en un incendio en El Teniente, Chile, por asfixia. Se trató de la mayor tragedia de un yacimiento metálico a nivel mundial.

1953 - Los norteamericanos Ethel y Julius Rosenberg son ejecutados en la silla eléctrica, condenados por espionaje para la Unión Soviética.

1964 – El Senado de Estados Unidos aprueba la ley sobre los derechos civiles de los negros.

1967 – Nace la actriz argentina Araceli González.

1969 - Nace en la ciudad bonaerense de La Plata la actriz y cantante Soledad Villamil, coprotagonista de El secreto de sus ojos.

1972 – Nace Mónica Ayos, actriz argentina.

1978 – Aparece por primera vez el gato Garfield en una tira cómica.

Garfield: fuera de casa, trailer oficial