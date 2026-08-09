Así es el pueblo fantasma que arde desde hace 60 años y que inspiró la franquicia Silent Hill

Silent Hill es una de esas películas de terror que marcó a toda una generación de fanáticos del cine. Lo que pocos saben es que la densa niebla, el humo intermitente y las rutas colapsadas que definen ese pueblo ficticio no surgieron de la nada. En la vida real existe un lugar que sirvió como modelo para esta producción. Se trata de Centralia, una pequeña localidad ubicada en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, la cual permanece casi desierta desde hace más de seis décadas debido a un siniestro incansable que consume el subsuelo de manera continua.

Centralia, un pueblo minero de Pensilvania, fue abandonado debido a un incendio de sus minas subterráneas que está encendido desde 1962; su historia inspiró la película Silent Hill (foto) IMDB

En sus inicios, el lugar prosperó como un centro de intensa actividad minera. Más de 2700 personas habitaban sus calles y trabajaban en la extracción de carbón. Pese a que la vida transcurría con normalidad en esta comunidad, en la actualidad solo queda un paisaje desolado, pero con unos pocos vecinos que siguen allí a pesar de los riesgos ambientales y el peligro constante de colapso que rodea a sus viviendas.

En llamas: la desgarradora historia del pueblo fantasma que arde hace 60 años

El origen de la tragedia que provocó el éxodo definitivo tiene diferentes versiones. La hipótesis principal señala que las autoridades locales intentaron limpiar un basural antes de las festividades del Día de los Caídos en mayo de 1962. Para lograrlo, la municipalidad prendió fuego a los desechos acumulados en la superficie, por lo que los bomberos locales sofocaron la combustión visible e ingresaron agua en abundancia para neutralizar el peligro. Sin embargo, el fuego no cedió por completo. La llama penetró por las grietas hacia el intrincado laberinto de túneles subterráneos de carbón. El combustible fósil alimentó el incendio, lo cual convirtió el siniestro en un infierno imposible de apagar.

Centralia fue un pueblo pujante y activo hasta que el petróleo y el gas reemplazaron al carbón como fuente de energía Captura YouTube Documental Centralia, el pueblo abandonado que aún arde

Con el paso de los años, el desastre provocó problemas graves para la población. Los gases tóxicos atravesaron la tierra, ingresaron a los sótanos de las viviendas y pusieron en riesgo la salud de la comunidad. El calor extremo agrietó el asfalto de las rutas principales y el terreno cedió en múltiples puntos de la localidad. El incidente más alarmante ocurrió en 1981, cuando el suelo se abrió bajo los pies de un niño de doce años en el jardín de su casa. La rápida reacción de un familiar evitó una tragedia personal, pero el hecho provocó un pánico generalizado entre los vecinos. Poco tiempo después, el gobierno federal ofreció fondos para reubicar a la población y destruyó la mayoría de las estructuras habitables del pueblo.

Vista aérea de Centralia, un pueblo de Pensilvania que vivía de la minería de carbón y que terminó abandonado por casi toda su población Captura Documental Centralia, el pueblo fantasma, de History Channel

Cuando el equipo de la película Silent Hill buscó un ambiente tenebroso para la adaptación del famoso videojuego en 2006, el coguionista Roger Avary recurrió a la historia real de Centralia. El escritor conocía los detalles de esta tragedia ambiental a través de relatos familiares e investigaciones sobre la industria del carbón. La producción cinematográfica adoptó la estética desolada de las calles abandonadas, la niebla constante que emana del suelo y el concepto de una ciudad que sufrió la destrucción por un incendio en las minas. Aunque la ficción añadió criaturas grotescas, sectas oscuras y sucesos paranormales, el origen del terror visual en la pantalla grande proviene de un desastre industrial auténtico y aterrador.