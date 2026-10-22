Efemérides del 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Durante la jornada se conmemora el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, entre otros eventos y celebraciones asociadas a la fecha
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La jornada del 22 de octubre reúne diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez.
La tartamudez es un trastorno del habla caracterizado por interrupciones involuntarias, que pueden manifestarse como repeticiones de sílabas o palabras, así como bloqueos temporales. Estas dificultades a menudo se acompañan de tensión en los músculos del cuello y la cara.
Este trastorno afecta a personas de todas las edades, aunque suele aparecer en la infancia, momento en el que muchos niños experimentan dificultades temporales en su desarrollo del habla. Sin embargo, en algunos casos, la tartamudez persiste y puede generar no solo problemas de comunicación, sino también impactos emocionales y sociales.
Existen tres tipos de tartamudeo:
- El de múltiples interrupciones que son generadas por espasmos.
- El de repeticiones de sílabas o palabras que, muchas veces, tienen muchas más letras consonantes.
- Un tipo mixto que combina los anteriores. Este se trata del caso más común.
Efemérides del 22 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1906 – Muere el pintor francés Paul Cézanne.
- 1917 – Nace en Japón la actriz británico-estadounidense Joan Fontaine.
- 1929 – Nace en Moscú el futbolista soviético Lev Yashin, conocido como “la Araña Negra”.
- 1930 – Nace Estela de Carlotto, activista argentina y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
- 1937 – Nace el músico y poeta argentino José Larralde.
- 1938 – Nace el actor estadounidense Christopher Lloyd.
- 1943 – Nace la actriz francesa Catherine Deneuve.
- 1945 – Nace Tom Lupo, psicoanalista, poeta y locutor de radio argentino.
- 1946 – Nace el médico y escritor indio Deepak Chopra.
- 1949 – Nace el exfutbolista y director técnico francés Arsène Wenger.
- 1956 – Nace el fotógrafo argentino Alejandro Kuropatwa.
- 1957 – Nace el músico y actor argentino Daniel Melingo.
- 1969 – Nace el cineasta estadounidense Spike Jonze.
- 1970 – Nace el presidente argentino, Javier Milei.
- 1990 – Fallece el filósofo francés Louis Althusser.
- 2023 – Fallece Johnny Allon, presentador argentino.
- Se celebra el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez.
- Se celebra en la Argentina el Día Nacional del Cantor Orillero.
- Se conmemora en la Argentina el Día Nacional por el Derecho a la Identidad.
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