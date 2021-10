Balón de Oro 2021: quienes son los cinco favoritos a quedarse con el trofeo al mejor futbolista del año

La cuenta regresiva comenzó. El 29 de noviembre próximo, el planeta fútbol conocerá a su nuevo rey. La edición 2021 del Balón de Oro tendrá su gala ese día, en la que el marplatense Emiliano Martínez buscará quedarse con el premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo.

De los 30 nominados que se anunciaron el viernes pasado, la revista francesa L’Equipe eligió a los cinco favoritos a quedarse con el galardón y explicó las razones.

En orden alfabético, los cinco fantásticos, según el medio galo, son:

Karim Benzema (Francia)

Nominado por décima vez en toda su carrera, el delantero de Real Madrid es uno de los grandes candidatos. Su nivel en Real Madrid es altísimo, pero al mismo tiempo tuvo un regreso triunfal al seleccionado de Francia. Tuvo una destacada actuación en la Euro 2020 y fue clave en la Liga de Naciones de la UEFA, en la que marcó un tanto clave en la semifinal ante Bélgica y un golazo en la final contra España, para establecer el 1 a 1 parcial, apenas un minuto después del tanto rival.

La coronación de Francia en la UEFA Nations League es el primer título que gana Benzema con los Bleus, debido a que estuvo marginado del equipo nacional de su país entre 2015 y 2021 por un grave acto de indisciplina. Entre otras cosas se perdió la fiesta gala en el Mundial Rusia 2018.

En caso de consagrarse, el atacante, de 33 años, se convertiría en el primer francés en ganar el Balón de Oro desde que Zinedine Zidane lo hiciera en 1998.

Nadie marcó más goles que él en lo que va de la temporada 21/22 entre La Liga y la Champions League (10). Además, ya sumó siete asistencias.

Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo es otro candidato eterno hasta el día que anuncie su retiro. El solo hecho de haber ganado cinco Balones de Oro lo ponen en una escala superior.

Si bien no tuvo su mejor año en Juventus, su enorme técnica le bastó para ser el máximo goleador de la Serie A con sorprendentes 29 tantos en 33 partidos. Con la ‘Vecchia Signora’, conquistó la Copa de Italia.

A los 37 años volvió a destacarse en la Euro 2020: marcó cinco tantos y se consagró como el máximo goleador de la competencia, no solo en esta edición sino en toda la historia. Además, con Portugal llegó a las 110 conquistas y se convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos a nivel selecciones.

Su regreso al Manchester United fue la otra gran bomba del mercado de pases europeo. Desde su debut ya marcó cinco goles, lo que deja en claro su plena vigencia.

Jorginho

Jorge Luiz Frello Filho nació en Brasil, pero juega para la selección de Italia. Es otro de los grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro. En una misma temporada ganó la Champions League y la Supercopa de la UEFA con el Chelsea, y la Euro 2020 con el equipo azzurro. Tanto en su club como en la selección italiana, el mediocampista es una pieza fundamental.

“Vivimos para los sueños. Pero seré lo suficientemente honesto: depende del criterio que se tenga a la hora de asignarlo. Si hablamos de talento, soy consciente que yo no soy el mejor del mundo. en cambio si tú eliges en base a los títulos, bueno, nadie ha ganado más que yo esta temporada. ¿Cómo me voy a comparar con Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar? Tienen características completamente diferentes a las mías, pero repito, depende de los criterios”, analizó el jugador hace unos meses.

Robert Lewandowski (Alemania)

El goleador germano era el gran favorito a ganar este premio en 2020. Pero la cancelación del fútbol primero y de la gala más tarde como consecuencia de la pandemia por Coronavirus cambiaron los planes. Otra vez entre los favoritos, el delantero de Bayern Munich buscará sumar este galardón a sus vitrinas.

En la temporada 20/21 logró tres títulos con el equipo germano: la Bundesliga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Alemania.

Su carta fuerte es su poder de fuego. Con 41 tantos en 29 partidos de liga, rompió un récord de Gerd Müller que llevaba décadas vigente, más específicamente desde la temporada 71/72. Con algo que sorprende aún más: Lewandowski dio un mes de ventaja por una lesión (un esguince en los ligamentos de la rodilla derecha). Como es imaginable, ganó la Bota de Oro al máximo goleador de Europa por primera vez en su carrera.

“La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso, si considerás todo lo que conseguí no solamente este año, el pasado también, que se canceló la ceremonia, gané muchos títulos, anoté muchos goles...”, le dijo el atacante al diario español MARCA . Y agregó: “Tengo opciones de ganar el Balón de Oro, he demostrado que no es importante de dónde venís, sino lo fuerte que trabajes”.

Lionel Messi (Argentina)

El crack rosarino siempre está. De hecho, es el actual monarca porque fue el ganador de la última edición del Balón de Oro en 2019 (el año pasado no hubo gala por la pandemia). Voraz, irá por su séptimo Balón de Oro y argumentos no le faltan.

Este año se dio el gran gusto de su vida profesional al ganar su primer título con la selección argentina. Fue la Copa América y nada menos que en el Maracaná y frente a Brasil. Su actuación fue perfecta, con cinco goles, asistencias y liderazgo. Fue el director de orquesta del equipo conducido por Lionel Scaloni. Más allá de eso, también se luce en las Eliminatorias. Le marcó tres goles a Bolivia y uno a Uruguay, anteanoche.

A nivel clubes su año fue más terrenal. En Barcelona ganó la Copa del Rey y logró otra vez el trofeo Pichichi (goleador de LaLiga).

Su traspaso al Paris Saint Germain fue una de las grandes bombas del mercado europeo, aunque recién está adaptándose a un equipo plagado de megaestrellas.