Efemérides del 6 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
Este jueves se cumplen 81 años del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, entre otros aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides del 6 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en el que se cumplen 81 años del uso de la bomba atómica en Hiroshima.
Un día como hoy, pero de 1945, el bombardero Enola Gay de la Fuerza Aérea Estadounidense (USAF) soltó el arma experimental, apodada Little Boy, sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, que tenía aproximadamente 400.000 habitantes. Japón era el último de los países del eje en mantener la Segunda Guerra Mundial y el objetivo oficial era acabar la guerra rápidamente. La detonación de la bomba atómica, un dispositivo desarrollado en secreto dentro del Proyecto Manhattan liderado por el científico Robert J. Oppenheimer, barrió el centro de la ciudad y mató a aproximadamente 80.000 personas de manera instantánea y a otras 50.000 en los días posteriores. Además, el daño ocasionado a la salud de los pobladores del área fue incalculable. El mundo nunca había visto un arma de ese calibre, que modificó el balance de poder posterior a la caída de la Alemania nazi en favor de Estados Unidos.
La operación se repitió tres días más tarde sobre la ciudad de Nagasaki y generó nuevamente decenas de miles de muertos con una sola detonación, así como también impulsó el comienzo de la carrera armamentística que enfrentaría al país norteamericano con la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
Efemérides del 6 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1792 – Historia de La Marsellesa: desfilan por París 600 republicanos escogidos de Marsella cantando esta nueva canción que pronto se convierte en símbolo de la Revolución.
- 1813 – Simón Bolívar recibe el nombre de “Libertador” al entrar en Caracas tras la victoria de Taguanes.
- 1881 – Nace el descubridor de la penicilina, Sir Alexander Fleming.
- 1906 – Nace Cátulo Castillo, autor teatral, compositor y letrista de canciones populares.
- 1911 – Muere el paleontólogo argentino Florentino Ameghino.
- 1928 – Nace Andy Warhol, artista estadounidense, ícono del movimiento pop up y famoso por sus retratos.
- 1945 – En Hiroshima, Japón, Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia, convirtiéndose en el único país del mundo que utilizó el poder atómico sobre una población civil.
- 1950 – Nace el periodista argentino Joaquín Morales Solá.
- 1965 – The Beatles lanza su hit Help!
- 1970 – Nace M. Night Shyamalan, cineasta indio.
- 1991 – Tim Berners-Lee, científico británico, crea la World Wide Web (www).
- 1996 – Los Ramones dan su último concierto en el Palace de Los Ángeles.
- 2009 – Muere John Hughes, cineasta estadounidense.
- 2013 – Una explosión en un edificio de la ciudad de Rosario por una fuga de gas causa la muerte 21 personas y 62 heridos, causando así la mayor tragedia de esa ciudad.
- 2016 - La judoca Paula Pareto gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
- Se celebran los Días del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario, en recuerdo de la fecha en que comenzaron a dictarse estudios de estas carreras.
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