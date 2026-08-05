Por qué es efectivo aplicar bicarbonato de sodio alrededor del inodoro, según expertos

El bicarbonato de sodio se consolidó como uno de los elementos más versátiles dentro del mantenimiento del hogar gracias a sus propiedades absorbentes y su capacidad para neutralizar aromas desagradables. En el último tiempo, una técnica poco convencional cobró notoriedad: la aplicación de este polvo blanco alrededor de la base del inodoro. Según reportan especialistas en limpieza, este método doméstico resulta eficaz para combatir la humedad que suele acumularse en la unión entre el sanitario y el suelo, un área donde la suciedad tiende a persistir con mayor facilidad.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para la limpieza del hogar

Desde una perspectiva técnica, el bicarbonato actúa como un desecante natural: al espolvorear una capa fina en el contorno del inodoro, el producto captura la condensación o el agua superficial, lo que evita que la humedad degrade las juntas o facilite la proliferación de olores ácidos. Además, su textura fina permite que funcione como un abrasivo suave, capaz de aflojar residuos sin comprometer la integridad de la porcelana o las cerámicas del piso, una ventaja competitiva frente a productos industriales abrasivos.

Para ejecutar este proceso de manera correcta, los expertos recomiendan limpiar y barrer previamente la superficie. Una vez seca, se debe espolvorear una capa uniforme alrededor de la base, dejándola actuar entre 20 minutos y algunas horas, según el grado de humedad detectado. Pasado este tiempo, se retira con un paño húmedo o un cepillo de cerdas suaves. Es fundamental enfatizar que este truco no sustituye el uso de desinfectantes ni agentes de limpieza profunda, especialmente cuando el objetivo sanitario es eliminar bacterias o microorganismos patógenos. Asimismo, se debe evitar el uso de mezclas indiscriminadas con productos químicos como la lavandina, ya que podrían generarse reacciones peligrosas o vapores irritantes.

Hay una infinidad de métodos para limpiar los inodoros, y el bicarbonato de sodio es uno de los principales elegidos (Foto: FreeP¡CK)

Este recurso, valorado por su bajo costo y disponibilidad, también puede complementarse en algunos casos con gotas de aceites esenciales para reforzar la desodorización. No obstante, se sugiere probar el método en una esquina pequeña si existe duda sobre la delicadeza de los materiales del piso. En definitiva, el uso del bicarbonato representa una solución de mantenimiento periódico, amigable con el entorno y sencilla de integrar en la rutina semanal del baño para optimizar las condiciones generales de higiene y prevenir la acumulación de suciedad persistente.