Egresados: a pasar de Covid, muchos tienen su festejo de graduación

Laura Reina 4 de diciembre de 2020

Una plaza, un club, un parque aéreo y hasta un autocine. ¿Qué tienen en común estos espacios? Que son los escenarios más elegidos para hacer los festejos de egresados y egresaditos (de sala de 5). En un año atípico, con las escuelas cerradas por pandemia, pocos se ilusionaban con hacer una celebración. Pero la última semana de noviembre, con la confirmación por parte del Ministerio de Educación del protocolo para hacer ceremonias de graduación en los colegios, esa ilusión se reactivó. Al igual que las consultas para ver dónde, cómo y cuántos podían reunirse a festejar con sus amigos el fin de una etapa que nunca olvidarán.

Con las fiestas de egresados en boliches suspendidas por el momento (la mayoría canceló y pidió la devolución del dinero, mientras que otros se entusiasman con tenerla en febrero, marzo o abril) los festejos de graduación tuvieron que reconvertirse y en muchos casos apelar a la imaginación para poder ver de qué manera se pueden hacer.

Paola Cardinale, directora de la consultora Alpha Reingeniería Educativa, es una de las que se anticipó y empezó a repensar desde hace meses las fiestas de egresados. "Desde septiembre se veía que no iba a haber fiestas de egresados tradicionales y empezamos a buscar soluciones pensando en los chicos que se merecen cerrar la etapa escolar de buena manera -plantea-. Creemos que lo mejor es reunir en un mismo festejo el acto de colación (entrega de diplomas) y la celebración. Es decir, anexarle algo festivo como puede ser un show de stand up, o que los chicos puedan ser DJ por un rato y pasen música, y que los amigos bailen desde el auto de un autocine, o en un picnic con distanciamiento en algún club. Obvio que no es lo mismo que la fiesta en un boliche, es algo más familiar. Promovemos soluciones donde los chicos estén cuidados", dice.

Entre las opciones que ofrece la consultora a padres y colegios, también está la posibilidad de organizar una ceremonia virtual pero con un formato especial: "Hacemos algo tipo televisivo, con onda para los que no se han querido arriesgar a hacer algo presencial -plantea-. Es lo que elige la mayoría. El tema es que a esta altura tenemos chicos desgastados que no quieren saber nada con lo virtual. Me parece que el 80% de los colegios está en su zona de confort, no quiere nada presencial. Y el 20% que quiere esperó hasta último momento. En la mayoría de los casos la celebración de la graduación quedó en manos de los padres", sostiene Cardinale.

Los opciones presenciales que maneja Alpha Reingeniería Educativa van desde hacer la ceremonia de graduación y un festejo en el autocine (hay 5 para elegir) en donde todo transcurre en el auto, incluso la entrega del diploma, y se les puede agregar un show de música o de stand up, a otras al aire libre, en estancias que se alquilan por el día, o en clubes en los que se hace la entrega de diplomas y un picnic abajo de elegantes gazebos. "Tenemos para todos los presupuestos. Incluso también se habilitaron teatros y auditorios al 30% de ocupación. Se hacen por división, es decir una para el A, otra para el B y otra para el C. Acá también se pueden agregar shows o complementos. La idea es que los chicos puedan sentir que ése es un día especial, diferente. Que se sientan agasajados en un contexto muy difícil. Desde la consultora defendemos que haya un cierre presencial, respetando las distancias. Y al unir dos celebraciones en una los gastos se comparten entre los padres y el colegio."

Algunas instituciones harán celebraciones mixtas: graduación presencial y festejo virtual. Es el caso del tradicional y exclusivo colegio St George's College Quilmes y St George College North. Allí las ceremonias de graduación serán presenciales en todos los niveles (no más de 100 personas entre alumnos, padres, profesores y directores) siguiendo los protocolos correspondientes, y en secundario, además, habrá un brindis virtual donde cada alumno de 6to año que egresa recibe en su casa una box con un catering para cuatro personas para compartir juntos, vía Zoom, con compañeros, profesores y directivos del colegio. Una especie de regalo para los que terminan una etapa fundamental en su vida.

Celebrar en las alturas

En octubre, cuando reabrió sus puertas el parque aéreo Euca Tigre, no imaginaron que iban a ser de los más elegidos por los egresados para hacer allí su festejo de graduación. "Siempre fuimos muy fuertes con los cumpleaños, pero hasta antes de la pandemia no nos habían tenido como opción para hacer la fiesta de egresados porque está muy presente el tema fiesta, el boliche, la comida y demás. Pero este contexto lo cambió todo: por las dimensiones del parque nos volvimos un lugar de encuentro en el que se puede dar un cierre al año. Al día de hoy, tenemos casi todas las fechas tomadas para estos eventos. Incluso habilitamos martes y lunes, días que el parque estaba cerrado, y tenemos reservas para después de Navidad, a fines de diciembre", cuenta Silvina Marchetti, de Euca Tigre, que reconoce que ya no le preguntan más por los arneses de seguridad, sino que las dudas están enfocadas en la desinfección de cascos y guantes. "Por suerte desde siempre tuvimos muchos protocolos de los que ahora se están exigiendo. Eso nos permitió abrir rápido", sostiene.

La mayoría de los egresados que optan por hacer su festejo en el parque aéreo son los de 7mo grado (6to en la provincia) que por una cuestión de edad se enganchan mucho con el tema de los juegos en altura y la tirolesa. "Pero también están viniendo mucho de 5to año, a los que se enganchan con la adrenalina y la torre de caída libre, y también tenemos festejos de egresaditos para los que terminan el jardín. Para ellos la propuesta es muy linda porque hay animadoras y usan el Eucamini que es el espacio habilitado exclusivo para ellos".

Las dos horas y media de juegos y media hora de refrigerio con pizza y gaseosas cuesta 2500 pesos por chico (se considera grupo a partir de los 10 niños). La propuesta se completa con la invitación a que cada grupo de egresados deje su huella, llevando un árbol y plantarlo para que crezca en el parque. "Es un momento emotivo y también forma parte del festejo. El grupo se une y planta el árbol. Para ellos es un cierre lindo en un año muy particular", cuenta Marchetti.

Los clubes y plazas también forman parte del escenario de los festejos de egresados. En los parques públicos -la opción low cost- se contrata una animación y se lleva algo para comer y tomar mientras transcurre el festejo. Los que quieren más privacidad y seguridad (además de las comodidades que suelen brindar las instalaciones) se decantan por clubes con espacios verdes.

"La idea de hacer una fiesta empezó la última semana de noviembre. Una mamá la tiró en el chat, empezamos a averiguar distintas opciones y lo vamos a hacer en el Racket Club, que ya te dan una animación y a cada chico le entregan una cajita con un juguito y cosas para comer. Son dos horas, es como un cumple que pagamos entre todas -define María Lombardi, mamá de una de las nenas que termina sala de cinco-. Lo único malo es que solo puede ir un papá o una mamá, y tampoco pueden asistir hermanos. Por protocolo, permiten 30 personas como máximo. Pero lo importante es que los chicos van a tener su festejo. Se lo merecen después de todo lo que pasaron este año".

