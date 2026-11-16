El argentino que manejaba millones en Finlandia, lo echaron por mail, y hoy cumple un sueño: “Sirvo jugo de arándanos”

Tras una ruptura amorosa que lo llevó a dejar Argentina, su vida escaló y se transformó de maneras inesperadas

Robertino acaba de bajar de un avión en el aeropuerto de Helsinki. Argentina, su país de origen, está a casi 13 mil kilómetros de distancia, aunque él lo siente siempre cerca, en especial cuando se para frente a un lienzo en blanco para pintar, una actividad a la que se dedica con el alma, después de su horario laboral.

Sus tiempos no son ordinarios, su vida nunca lo fue. Aunque jamás, ni en sus sueños más alocados, se hubiera imaginado que un día iba a vivir en Finlandia, y menos aún, que iba a representar a su bandera a través de Finnair, la línea área en la cual se desempeña como tripulante.

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Hasta el 2025, Robbie (como lo llaman en su entorno) manejaba millones de euros y se desempeñaba como gerente general en Helsinki, la capital de Finlandia. Pero de un día para el otro, su realidad cayó como un castillo de naipes: “Imagínate un viernes a las 9pm”, cuenta. “Estaba en un recital. Invité a mis amigos a ver a Toto, y justo cuando llega la mejor canción, veo un correo del CEO, que sin mucho preámbulo, me comunicaba que ya no era necesario un gerente general debido a los recortes, presupuesto y cierre de casi todos los locales. Se me vino el mundo abajo porque parte de mi identidad ya estaba atada a ese puesto, ese sueldo, reconocimiento y poder. Más de lo que yo pensaba”.

Robertino Giorgetti y un cambio de vida cuando parecía tarde

Tras semanas de oscuridad, Robertino pensó en sus días en Argentina. No había sido la primera vez que todo su universo conocido se transformaba en un abrir y cerrar de ojos. Estar allí, parado en Finlandia, había sido un producto de una sucesión de causalidades y casualidades. Tal vez por ello, supo que sería capaz de reinventarse una vez más.

Una ruptura y un cambio de vida: de Argentina a lo desconocido

Robertino Giorgetti, un argentino con marcada ascendencia italiana, jamás imaginó que una ruptura amorosa lo llevaría a residir en Escandinavia. Desde joven, soñaba con experimentar el mundo desde otra cultura, pero tras terminar el secundario, la rutina laboral absorbió su tiempo. Aunque viajaba durante sus vacaciones, sentía la angustia de envejecer sin haberse animado a vivir fuera de su ciudad natal: “No es lo mismo ir de vacaciones que residir en otro lugar. Lo interesante es cuándo y cómo se dio esta oportunidad”, afirma.

Robertino se separó horas antes del día del amigo tras una relación intensa de tres años. En medio del duelo y rodeado por el apoyo de sus amistades, una amiga le mencionó que su prima se había mudado a Dinamarca con una visa Working Holiday tras atravesar una situación similar. Esa misma noche, impulsado por la ansiedad, investigó los requisitos y sintió un llamado inmediato hacia el país nórdico.

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Comprendió que solo necesitaba postularse, ahorrar dinero y viajar. A la semana siguiente, negoció su desvinculación laboral tras ocho años sin proyección en la misma empresa: “La separación se sintió como una patada en la espalda, de esas que te sacuden y te invitan a moverte hacia adelante. Estaba a días de cumplir los 30, la edad límite para postularse. Es ahora o nunca, me dije”, recuerda.

Robertino dejó Argentina tras una ruptura amorosa, y llegó a Finlandia, un país en el que jamás imaginó vivir.

En apenas cuatro meses, Robertino dejó su departamento, se despidió de sus seres queridos y al cruzar el control de seguridad de Ezeiza no pudo contener el llanto.

De Dinamarca a Finlandia: un giro inesperado

Antes de asentarse, pisó suelo italiano para conocer la tierra de sus abuelos y realizó una escala en Polonia para cumplir una promesa pendiente con su expareja. Enfrentar lo desconocido en soledad y sin pasaje de regreso resultó emocionalmente intenso, pero sentía que iniciaba un nuevo capítulo.

Finalmente, arribó a Copenhague en un día frío y lluvioso, descubriendo a una Europa completamente distinta al imaginario argentino.

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En la capital danesa comenzó trabajando como runner en un concurrido bar llamado The Old Irish Pub y pronto ascendió a bartender. Cuando su visa estaba por vencer, la empresa le ofreció un puesto de supervisor con una condición: tramitar su ciudadanía en Italia y regresar para liderar una expansión en Finlandia. Al principio dudó ante la idea de mudarse a un destino aún más frío y lejano, pero tras obtener los papeles aceptó el desafío profesional.

Robbie primero vivió en Dinamarca, pero una oferta imperdible cambió el curso de su historia.

Un país atravesado por la naturaleza: “Todo en Finlandia es impactante”

Robbie aterrizó en Tampere, Finlandia, donde todo resultaba ajeno a sus costumbres latinas. Con el correr de los días observó hábitos locales sorprendentes, como nadar en lagos congelados, esquiar hacia la escuela o recolectar hongos en los bosques.

“Todo en Finlandia es impactante”, asegura. “Este es un país absolutamente atravesado por la naturaleza. En Tampere los inviernos son oscuros y crudos, pero los veranos son la gloria. La temperatura es agradable y el día es eterno, tanto que cuesta dormir porque la luz natural no desaparece”, describe Robbie, quien a su vez destaca la cultura del sauna como un ritual social equiparable al mate argentino: “Los escandinavos son muy celosos de su espacio personal e individualistas al máximo, sin embargo, no tienen problema en desnudarse para ir al sauna rodeados de desconocidos”.

“Todo en Finlandia es impactante”, asegura. “Este es un país absolutamente atravesado por la naturaleza".

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Aunque llegó con la ventaja de tener un empleo bien remunerado, de inmediato notó que conseguir trabajo era complejo para los inmigrantes, especialmente por la dificultad del idioma finés y sus quince declinaciones. No obstante, aprendió a valorar profundamente la organización y estabilidad del país: “La seguridad social está muy presente y los impuestos progresivos se traducen en beneficios para todos: salud de primer nivel, educación ejemplar, seguridad y acceso a la vivienda”, señala.

Inviernos crudos, veranos con días eternos y una alta calidad de vida: “La seguridad social está muy presente y los impuestos progresivos se traducen en beneficios para todos: salud de primer nivel, educación ejemplar, seguridad y acceso a la vivienda”.

Con el paso del tiempo, las sombras de Finlandia también se hicieron presentes, como el excesivo consumo de alcohol y la frialdad en el trato cotidiano: “Los jóvenes se independizan temprano y los encuentros sociales se planifican con mucha antelación. No está bien visto compartir problemas íntimos porque el tiempo ajeno se considera muy valioso, lo que explica que la terapia psicológica sea menos habitual que la medicación. Aunque las amistades sean difíciles de entablar, cuando suceden son verdaderas y duraderas. Es un gran aprendizaje para disfrutar de la soledad y la singularidad”, reflexiona.

“Los indicadores estadísticos dan cuenta de la calidad de vida, pero no sé si miden la felicidad. Yo diría que Finlandia es el país más tranquilo y estable, pero como sudamericano asocio la felicidad con una alegría que acá no se expresa efusivamente”, explica en relación al primer puesto del país, que es considerado `El más feliz del mundo´.

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Helsinki, la noticia impensada y los sueños perdidos

En Tampere, Robertino había logrado tanto reconocimiento, que en 2023 fue ascendido a gerente general, con seis locales en diferentes ciudades a cargo. Mudarse a Helsinki le resultó fácil, allí tenía amigos y pareja, aunque pronto pudo palpar la clásica rivalidad entre ciudades (Tampere es la segunda más grande de Finlandia).

Helsinki, el nuevo hogar de Robertino

Sin embargo, en 2025, en medio de un hit de Toto, el hechizo se rompió y Robbie se halló sin rumbo claro, casi como si recién hubiera llegado de la Argentina. Y así, en medio de una crisis emocional profunda, recordó no solo sus orígenes sino sus sueños perdidos.

“Tripulante fue una posibilidad a mis 18 pero terminé el secundario y elegí otro camino. En Argentina, y en ese momento, me parecía imposible. Tuve una segunda oportunidad, creo que con Emirates o Qatar, en mis veintitantos. Pero la cultura e idiosincrasia del medio oriente no era muy compatible conmigo. Mucho menos pensarlo pasados los 35. Pensé que sería tarde, que no pasaría la entrevista o los exámenes médicos. Y acá estoy, en Finnair, en un Airbus 330 volando a Nueva York”, dice Robertino con una sonrisa y aclara que el período de selección fue largo e intenso y que le comunicaron el 11 de noviembre - día de su cumpleaños- que había quedado seleccionado: “Es una experiencia única. Finnair tiene la seguridad como prioridad y eso me dejo tranquilo desde el primer día. El servicio está orientado al cliente y mantiene el estilo nórdico finlandés muy marcado. Servicial pero no invasivo ni falso”.

“Es una experiencia única. Finnair tiene la seguridad como prioridad y eso me dejo tranquilo desde el primer día. El servicio está orientado al cliente y mantiene el estilo nórdico finlandés muy marcado. Servicial pero no invasivo ni falso”.

“Con respecto al arte, la referencia más cercana siempre fue mi hermana, que la vi pintar en mi casa por años, y siempre le dije `Tenés que mostrar tus pintura, siempre hay alguien que las va a querer´. Y bueno yo tuve sus cuadros en mis paredes hasta que me fui a vivir al extranjero. Empecé a pintar después de perder mi trabajo. Necesitaba hacer algo, no pensando en venderlas, sino literalmente deseando crear algo. Entonces un día invité a algunos amigo, compré unos vinos, lienzos y pinturas acrílicas de principiante. Ahí me di cuenta de que el blanco da más miedo de lo que uno imagina y que una vez que tirás la primera gota de pintura, van pasando cosas. Me sentí en estado de flujo”.

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“Mirá si voy a dejar de volar porque en lugar de manejar millones me toca servir jugo de arándanos”

Robertino recuerda como si fuera ayer aquel día del amigo que le cambió la vida para siempre. Una simple conversación trajo consigo las palabras justas para brindarle el coraje necesario que lo llevó a transitar un nuevo camino. Tampoco olvidará jamás el mail que recibió en medio de un recital, que lo obligó a empezar una vez más de cero.

Hoy Robertino trabaja para Finnair

Él dice que Argentina e Italia, con sus intensidades emocionales, son su inspiración para el arte y la resiliencia. Y mientras tanto Finlandia, tan peculiar y considerado un pueblo muy honesto que poco entiende de sarcasmos ni dobles sentidos, lo acompaña en su crecimiento constante.

“Fue raro pensar en empezar una carrera de cero. Me encontré muy bienvenido aun siendo que no hablo finlandés y me di cuenta de que tenía mas para aportar de lo que yo creía. Y lo más importante, que mi ego no estaba atado a ningún puesto o sueldo como yo creía”.

"Mirá si me voy a quedar con las ganas de pintar porque quizás no venda nunca un cuadro. O si voy a dejar de volar porque en lugar de manejar millones de euros de recaudación me toca servir jugo de arándanos en el avión".

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“Mi experiencia de reinventarme en Finlandia la viví como un renacimiento. Me muero de ganas de crecer y avanzar. De hacer. De aprender. De mostrar lo que hago en el arte. Investigar, divertirse probando cosas, frustrarse, imaginar una cosa y que te salga otra, son cosa de todos los días. Me puedo equivocar. Puedo fallar. ¿Y?”, continúa. “La vida es hoy. Casi me muero de una arritmia en 2024. De la nada. Sin explicación. Pocos meses después perdí mi trabajo. Mirá si me voy a quedar con las ganas de pintar porque quizás no venda nunca un cuadro. O si voy a dejar de volar porque en lugar de manejar millones de euros de recaudación me toca servir jugo de arándanos en el avión. Este período lo vivo con ganas y con preguntas que quiero reflejar en mi obra”.

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