El cronograma de la Fiesta Nacional de La noche más larga que se celebra en Ushuaia y tiene su cierre este domingo

Cada año, cuando el invierno alcanza su punto más intenso en el hemisferio sur, Ushuaia se convierte en escenario de una de las celebraciones más importantes de la Argentina. Se trata de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. La festividad tiene lugar cada 21 de junio y se consolidó a lo largo de los años como uno de los acontecimientos más importantes de Tierra del Fuego.

El festival tiene lugar cada 21 de junio (Foto: Gobierno de Ushuaia)

Aunque sus orígenes se remontan a la década de 1970, fue reconocida oficialmente como Fiesta Nacional en 1986 y desde entonces atrae a miles de visitantes que llegan hasta la ciudad más austral del planeta para vivir una experiencia única.

Este año, la celebración comenzó el pasado 12 de junio y se extenderá hasta el domingo 21, con una agenda repleta de actividades artísticas, recitales y propuestas culturales que buscan reflejar la identidad fueguina y el espíritu de comunidad que caracteriza a la ciudad.

La fiesta se extiende desde el 12 de junio hasta el 21 y tiene todo tipo de actividades (Foto: Gobierno de Ushuaia)

A continuación te dejamos la grilla completa de actividades para realizar en el último fin de semana del evento.

Viernes 19 de junio

El viernes 19, el Centro Cultural Esther Fadul será escenario de la Noche de Indie, Reggae y Ska. La jornada contará con la participación de artistas fueguinos como Mati Alcoba y Los Mantenidos, Franshee, Rodro, Vozenoff, Jah Guía Reggae, Jah Gan, Lavate las Manos y Boy Ska.

La grilla del viernes 19 de junio (Foto: Instagram @ushuaiamunicipalidad)

Sábado 20 de junio

El sábado 20 llegará el turno de la Noche Tropical, una de las propuestas más convocantes de la programación. El evento tendrá como protagonistas a DJ Fabi Rivero, Lauty y la Banda, Enfiesta2, Señora Cumbia, Zarpa2s, La Chance, Improvisa2, Banda Tempestad, Q’ Descontrol y Los Borbotones.

La grilla del sábado 20 de junio (Foto: Instagram @ushuaiamunicipalidad)

Domingo 21 de junio

El domingo 21 tendrá lugar el cierre oficial de la fiesta con una gran peña folklórica que comenzará a las 17.30 en el mismo espacio cultural. Allí se presentarán Los Amigos RG, Ramón Barrenechea, Lautaro Mariscal, Canto Alegre Folk y Sur Andino, entre otros artistas.

La grilla del domingo 21 de junio (Foto: Instagram @ushuaiamunicipalidad)

¿Por qué la noche más larga se da en Tierra del Fuego?

La denominada “noche más larga” ocurre como consecuencia del solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que tiene lugar cada año alrededor del 21 de junio en el hemisferio sur. Debido a la inclinación del eje terrestre, durante esa fecha el Polo Sur se encuentra más alejado del Sol, lo que provoca que los rayos solares lleguen con menor intensidad y durante menos tiempo.

En ciudades australes como Ushuaia, ubicada cerca del extremo sur del continente, este efecto se percibe con mayor fuerza. El día apenas supera las siete horas de luz y la oscuridad se extiende durante más de 16 horas.