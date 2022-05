El desagradable hábito del príncipe Andrés que duró dos días y escandalizó a su círculo más íntimo

En junio saldrá a la luz un libro sobre la familia real británica que promete desempolvar una nueva serie de escándalos sobre sus miembros. Entre ellos, se afirma que, en 1993, el príncipe Andrés se encerró en una habitación privada de un campo de golf para ver pornografía durante dos días seguidos en televisión por cable.

De acuerdo con la nueva publicación, llamada The Palace Papers: Inside the House of Windsor - The Truth and Turmoil (Los papeles del palacio: Dentro de la casa de Windsor. La verdad y el caos), el duque de York tuvo este desagradable comportamiento cuando fue invitado a una propiedad de Sunnylands, Palm Springs, California. El libro cuenta que su anfitriona, Lee Annenberg, esposa del exembajador de Estados Unidos en el Reino Unido, se escandalizó cuando se enteró de las actividades del príncipe en su campo de golf de ochenta hectáreas.

El duque de York se encerró dos días enteros en su habitación para mirar pornografía

En el libro, Tina Brown, su autora, exeditora de Vanity Fair, cuenta que “el duque siempre fue tan hipersexual como un adolescente que se ‘come’ a las mujeres con los ojos”. El hecho sucedió un año después de separarse de su esposa Sarah Ferguson.

En este sentido, el libro además agrega que su difunto amigo, el pedófilo Jeffrey Epstein, lo solía denominar como “idiota útil”, debido a que consideraba que un miembro de la realeza siempre es un potente imán en el extranjero. “En privado, Epstein le dijo a la gente que Andrew era un idiota, pero, para él, útil. Un alto miembro de la realeza, incluso si está contaminado, siempre es un potente imán en el extranjero”, escribió Brown en el libro.

Hace unos meses, Virginia Giuffre, quien lo denunció ante la justicia norteamericana por abuso sexual cuando ella tenía 17 años, aceptó un acuerdo extrajudicial mediante el pago de más de doce millones de dólares. De esta manera, el príncipe evitó enfrentarse a un juicio en Estados Unidos a pesar de que él sostiene su inocencia y niega todas las acusaciones.

Por otro lado, el libro, en el que no se salva nadie de la familia real, cuenta que el príncipe Andrés sigue siendo el hijo favorito de la reina a pesar de su desafortunado comportamiento tanto financiero como sexual.

Brown, además, cuenta que el duque de York suele tratar con desprecio a su exesposa Sarah Ferguson. Según una horrible anécdota descrita en el libro, en 2015 un empresario de medios norteamericano se reunió con Sarah en su casa mientras Andrew estaban almorzando. El príncipe, despectivo, le preguntó al hombre: “¿Qué estás haciendo con esta vaca gorda?”.

De acuerdo con el libro de Tina Brown, el príncipe Andrew suele tratar con desprecio a su ex esposa Sarah Ferguson

The Palace Papers viene a ser la continuación del anterior libro de la autora, publicado en 2007, The Diana Chronicles. Sus páginas revelan lo sucedido con la familia real después de la muerte de la princesa en un accidente de auto en París hasta la actualidad.

La publicación detalla los siguientes 25 años de la vida de todos los miembros de la familia real e incluye también los destinos del príncipe William con Kate Middleton y del príncipe Harry con Meghan Markle.