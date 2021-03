El Dipy arremetió contra Brancatelli: “Hoy te callás con lo que está pasando en Formosa”

El Dipy salió a responderle a Diego Brancatelli después de que el periodista lo llamara “mentiroso serial”. El cantante no se calló nada luego de que el panelista dijera que es “un pobre pibe” que “se cree sus propias mentiras”. “Explicame, Brancatelli, ¿cómo hiciste para tener el supermercado ahorro que tenés?, ¿de dónde sacaste la plata? Vos que sos funcionario del Gobierno, ¿por qué no te bajaste el sueldo cuando la gente más lo necesitaba? Porque no te importa”, dijo.

En Los ángeles de la mañana (eltrece), el artista sostuvo que Brancatelli le dijo que quienes lo siguen son “odiadores” y luego lo calificó de “desclasado mediocre”. “Dice que tuve el accidente porque me acosté tarde. Escuchame una cosa, Diego, para que vos sepas, en la dictadura que hay en el país, eso que hace el presidente que vos seguís, a las 12 de la noche en Santa Fe no te dejan circular. Paraná está a 20 kilómetros de Santa Fe, a las 11:05 de la noche empecé a cantar con pista, por supuesto y, ¿sabés por qué salió barato? Porque no pudieron ir los músicos”, quiso aclarar sobre los dichos del periodista.

A su vez, agregó que a las 11.30 estaba saliendo para Paraná porque a las 12 “no te dejan cruzar ni pasar el túnel subfluvial” y a las 12:05 ya estaba durmiendo porque se levanta a las 7 de la mañana. “Ese es el problema que, como sos un vago , igual que todos los que te siguen, se levantan a las 3 de la tarde. Yo no, papito. Toda la vida aprendí que para laburar hay que levantarse temprano. ¿Te parece poco dormir 7 horas? O vos estás acostumbrado con todos los bolud...s que te siguen a dormir 14, porque eso es lo que son, vagos”, arremetió.

El cantante se defendió de la acusación de Brancatelli de que se había acostado tarde antes de tener el choque en Paraná y que cobra barato por sus espectáculos Archivo

Además, habló de las jubilaciones y lo que pasa en los hospitales de Formosa. “Vos sos un mentiroso; te cag...te en tus papás el año pasado cuando dijiste que no se metan con las jubilaciones y hoy te callás la boca. Hoy, también te callás con lo que está pasando en Formosa, prácticamente los tienen encerrados, hacinados”, dijo.

El artista hacía referencia a la detención -y posterior liberación- de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado que los centros de aislamiento de Formosa no cumplen con los mínimos requisitos de higiene.

Durante la entrevista con Ángel de Brito, El Dipy sostuvo que hay muchos dueños de lugares bailables que los fundieron y les cuesta porque no les da la capacidad y a ellos, como cantantes, no les resulta fácil llevar un grupo a la provincia, ya que hay muchos gastos. Para amortiguar los costos del lugar, agregó, se le trata de acomodar el precio a los negocios para que puedan recaudar. “Eso hace una persona honesta. Si te molesta que llegué a cobrar barato para que la gente de Santa Fe me pueda ver, eso habla de quién sos. Cobrás bastante caro porque con todas las cosas que pasan en el país, cerrás el cul… Yo prefiero cobrar así, pero soy honesto”, apuntó.

También le pidió explicaciones a Brancatelli sobre las pautas y por qué se va de vacaciones al exterior. “¿Qué pasa con todas esas pautas que vos tenés en la radio. Se nota mucho, eh. Explicame, vos que sos tan nacional y popular, como decís que sos y que tenés que viajar por el país para que crezca, ¿por qué te vas a Miami a veranear, ¿por qué no vas a Las Toninas?”, inquirió.

"¿Qué pasa Brancatelli con todas esas pautas que tenés en la radio? Se notan mucho, eh", dijo el Dipy Youtube

“Cuando terminamos el programa, la primera vez que fui a Intratables corriste como una rata inmunda en tu 4x4 para encerrarte en un barrio privado. Te invito, así como vos me lo dijiste, a caminar por un barrio de La Matanza, zona sur o algún barrio de una provincia, a ver qué pasa. Yo soy de barrio, de verdad, vos nunca pasaste hambre, yo sí pasé hambre”, aseveró.

LA NACION