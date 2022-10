El duro documental que refleja el drama de los niños de una comunidad indígena

escuchar

Falta de alimentos, agua potable, desnutrición y hasta muerte de niños... Todas esas causas juntas ocurridas en la comunidad indígena Wayuú que habita en el desierto de La Guajira, Colombia, impulsaron no solo la imperiosa necesidad de brindar ayuda inmediata, sino también un documental que mostró dicha realidad al mundo.

En un viaje que realizó en 2019 por su trabajo como productora de cine y también por su labor humanitaria como embajadora en Latinoamérica de la Hassenfeld Family Foundation, la productora argentina Natalia Denegri pudo vivir de cerca la situación de estas comunidades mientras filmaba un cortometraje junto al director Herney Luna.

Allí conoció a Armando Martinez, director de la ONG “Proyecto Guajira”, quien estaba al tanto de su tarea solidaria y la invitó a viajar al desierto para que pudiera ver los desafíos que sus habitantes enfrentaban día a día. Luego de escuchar testimonios conmovedores donde la gente le contaba que habían perdido a sus hijos por desnutrición y deshidratación, no dudó en organizar una misión humanitaria que no solo permitiera asistir a las comunidades, sino también contar sus historias para que no fueran ignoradas.

Entonces, meses más tarde, regresó acompañada por Herney Luna, el actor colombiano Juan David Galindo, y Estefanía Mönch, especialista global de Filantropía e Impacto Social de Hasbro Toys. Y el equipo de producción de Trinitus Productions comenzó a trabajar para que lo que padecían las comunidades Wayuú no solo sea visto en todo el planeta, sino para pedir, llevar ayuda, y de esa manera aliviar la situación.

Natalia Denegri junto a alguno de los niños protagonistas del documental

En conjunto con su programa de TV en los Estados Unidos, Corazones Guerreros, y con la colaboración de Hassenfeld Family Foundation, Hasbro Toys y Dream It Foundation hicieron llegar vacunas, medicinas, asistencia médica, alimentos, agua potable y hasta electricidad a la zona, además de construir las únicas dos escuelas de la comunidad, espacios para hacer ejercicios y deportes, bibliotecas y un centro en donde los habitantes hoy pueden reunirse y recibir ayuda todos los días.

Todo este trabajo humanitario y de producción periodística volvió a ser reconocido en Latinoamérica. Tras recibir hace apenas un mes el premio a Mejor Edición por el documental “Innocents” en el 10mo. International Documentary Film Festival Noida que se sumó a los dos premios Emmy que había recibido en 2019, ahora el film fue preseleccionado para competir como Mejor Documental en el Festival de Cine de Bogotá.

Las comunidades indígenas Wayuú viven en situación de extema pobreza, azotados por la sequía y el hambre

Vivir en el olvido

El cortometraje aborda la dramática situación de niñas y niños de las comunidades indígenas Wayuú que viven en condiciones de extrema pobreza y mueren por desnutrición, deshidratación y olvido. Residen en el desierto de La Guajira, que limita al norte de Colombia en la frontera con Venezuela, en una zona árida pero con épocas de lluvia que permitían a las familias desarrollar sus cultivos y almacenar agua potable para las épocas de sequía.

Sucede que el cambio climático fue causando estragos en la zona donde casi no se registran lluvias, lo que provoca una alarmante escasez de agua, impide el cultivo, no hay cosecha, y eso los deja sin alimentos y sin trabajo ni dinero para poder trasladarse a las localidades vecinas para conseguir aquello de lo que carecen.

El documental es un llamado de atención sobre las necesidades urgentes de las comunidades más postergadas y vulnerables

“Innocents es un documental que marcó mi vida, ya que como mamá me tocó una fibra muy profunda. Ver a chicos desnutridos e ignorados por la sociedad y los gobiernos me afectó y me preocupó. Por eso, junto a la ONG Proyecto Guajira logramos no solo revertir la situación en la zona, sino también generar conciencia sobre lo que estaba ocurriendo y darle voz a gente que lo perdió todo y a la que el mundo le estaba dando la espalda”, reflexiona Denegri.

La productora argentina Natalia Denegri, junto a ONG Proyecto Guajira, llevó ayuda a la zona de los Wayuú y encaró la realización de Innocents para generar conciencia

Y en cuanto a los reconocimientos recibidos por la tarea, agregó: “Emociona ver que el documental sigue generando impacto positivo. Es una valoración al trabajo que además provocó el impulso de proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Ahora los niños Wayuú tienen futuro y eso me da mucha alegría y paz”.