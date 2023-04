Tiene once años, apenas puede moverse, pero asegura que nada la detiene: la conmovedora historia de Lisa

escuchar

Lisa toma el pincel con su boca, lo aprieta muy fuerte con los dientes y comienza a pintar, con dificultad claro, pero sonríe. Más allá de la paraplejía que padece, que le impide hacerlo con sus manos o pies, igual sonríe. Lourdes, su madre, la abraza y llora. Su hija la mira y vuelve a reír. Así es ella, una optimista de la vida. Nada la detiene... “¿Necesitas ayuda Lisa?, pregunta Lourdes. “Sí mami”, responde la niña y da sus primeros trazos sobre el papel.

“Para Lisa no hay nada imposible” se titula el documental emitido en el programa Corazones Guerreros (nominado para los premios Emmy 2022), conducido por la argentina Natalia Denegri en Miami, que regresa a la pantalla en su novena temporada con el lanzamiento de nuevas historias con contenido social en las que busca transmitir un mensaje de esperanza, dejando en claro que pese a las dificultades que se presentan en la vida se puede salir adelante y motivar a muchos otros para que no bajen los brazos más allá de todo.

Lisa tiene seis años y aprendió a manejarse por sus propios medios pese a sus dificultades físicas

Lourdes Fernández es la mamá de Lisa. Ambas son cubanas y se establecieron en Miami en 2011, cuando la niña tenía cinco meses. “Mi pequeña tiene una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita (Grupo de trastornos congénitos raros caracterizados por múltiples contracturas articulares presentes al nacer, que son el resultado de la limitación del movimiento articular en el útero)”, explica Lourdes, y agrega: “Esto limita todas sus articulaciones, mi niña no camina, no mueve sus manos. Hace algunos años que conocí a Natalia que estuvo siempre pendiente de nosotras y con su programa logramos mucha ayuda cuando no he tenido trabajo. En estos días afrontó una cirugía muy grande de columna de varias horas. Ahora nos espera una etapa dura, pero ambas daremos pelea para que mejore. Vamos a estar alrededor de un mes entre el hospital y el instituto de recuperación. Quiero agradecer a todas las personas que siempre nos ayudan y rezan por ella”.

Quienes la conocen bien, definen a la mamá de Lisa como una luchadora incansable, igual que su pequeña. Sus esfuerzos no tienen límites. Trabaja en un lugar de comidas amasando pizzas todo el día para que no le falte nada. Lourdes aclara que “mi niña no puede caminar ni mover.

Un corazón guerrero

Lisa se presenta así en el documental como un corazón guerrero. Y conmueve: “Tengo once años. Mi mamá me levanta a la mañana para cepillarme los dientes y cambiarme, ponerme la ropita, los zapatos. Me voy a la escuela y me saco todo excelente. Yo puedo jugar con muchas cosas con mi boquita”, detalla la niña mientras presiona con su labio el micrófono del teléfono celular para enviar un audio de whatsapp. Luego maneja su Tablet de la misma forma. La silla de ruedas la impulsa soplando. Y le encanta pintar. Su primera obra fue un arco iris que la tenía impresionada. “Debajo dibujó un caballo, fue idea de ella”, cuenta su mamá. “Este es un gallo, yo hice la palma, la flor, el sol, el cielo...”, describe Lisa.

“Todos los días hay que llevarla a la terapia para que sus movimientos no se detengan, los pocos que tiene, y así pueda seguir avanzando día a día. Ella depende mucho de su boquita, casi totalmente. Pero nada le resulta imposible. Si quiere algo busca la alternativa para lograrlo. De la sala al cuarto se traslada deslizándose, moviéndose, no quiere que la toque. Tiene un gran amor propio. Cuando se tiene que higienizar va sola al baño. ‘Mami ya estoy aquí, ya llegué’, me dice. Por ejemplo, no espera a que le alcance una cookie para comer, le acerco el plato y ella la toma con su boquita. Lo mismo si tiene sed. Cuando estoy triste me dice ‘no te preocupes mamá que todo se va a solucionar’. Ella en sí misma es una muestra de que se puede. Sabe que no camina, pero no se deprime. Así es ella, una luchadora”, relata Lourdes, orgullosa de su hija.

La historia de Lisa es el centro de un documental que se presentó en el ciclo de Mega TV, Corazones guerreros

Con trabajos como éste, el próximo 21 de abril Denegri vuelve a Mega TV para una nueva temporada de su programa periodístico infantil solidario y educativo, que en 2022 la Academia de Televisión de Estados Unidos volvió a premiar con un Emmy. Este año presentará secciones renovadas. En “¿Qué dicen los niños? Natalia conversará como una más con los pequeños, sumando a Nicole, su hija, buscando imprimirle al programa un nuevo enfoque, mucho más cercano a través de “El mundo de Nicole”, uno de los segmentos favoritos de los niños, que fue reconocido con otro Emmy, siendo la primera niña de esa edad en llevarse el premio.

No serán las únicas novedades que llegarán con el nuevo año. También se sumarán “El mágico mundo de los animales”, “Líder kids”, “Vero y Simón, los muppets” y “Cadena de favores”, donde cada semana se apoyará a fundaciones sin fines de lucro para darles visibilidad y acercarles donaciones para que puedan continuar con su tarea solidaria.

Misiones humanitarias

En 2023 Natalia Denegri tendrá a su cargo la producción ejecutiva de nuevos documentales como “Sexo por Supervivencia” y “17 Años Después”. El primero de investigación, realizado por el periodista Luis Olavarrieta, mostrará la compleja problemática que enfrentan diariamente los miles de desplazados venezolanos que se ven forzados a prostituirse para sobrevivir. El segundo presentará la historia de Elizabeth, una mexicana humilde que pierde sus papeles y se ve obligada a permanecer en Estados Unidos durante diecisiete años sin poder regresar a casa con sus tres hijas.

Denegri detalla que continuará con sus misiones humanitarias como representante de la Fundación Hassenfeld Family asistiendo a niños necesitados de La Guajira, Venezuela, Buenos Aires y distintas ciudades de Latinoamérica: “Será otro nuevo desafío profesional. Me apasiona trabajar junto a los niños y ayudar a la gente, seguir creciendo como ser humano y aportando lo que esté a mi alcance a la sociedad. Creo que de eso también debe tratarse la vida”.