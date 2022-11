El extraño: un ómnibus que no se detuvo y un pedófilo al acecho, el crimen de un niño que conmovió Australia

escuchar

El extraño, la nueva película de suspenso creada producida por Netflix, genera sensación entre sus suscriptores, ya que, desde su estreno, se mantuvo como uno de los largometrajes más vistos de la plataforma. Esta producción narra la historia de un grupo de policías australianos infiltrados, quienes fingen ser parte de una organización criminal para dar con el paradero de un asesino. Pese a que los nombres de los agentes en la producción son ficticios, la historia se basó en hechos reales.

El extraño se inspiró en la investigación ‘Mr. Big Procedure’ la cual estuvo enfocada en encontrar al responsable de la desaparición y asesinato de Daniel Morcombe en diciembre del año 2003. El caso dio con el paradero del pederasta Brett Cowan, quien fue capturado en agosto del 2011, ocho años después del crimen.

Fragmento de la película El Extraño, en Netflix Courtesy Of Netflix

Cuando Daniel no volvió a casa

En el año 2003, Daniel Morcombe, de 13 años, estaba esperando en una parada de bus no oficial, la cual se encontraba debajo del puente de Kiel Mountain Road. Eran alrededor de las 2:00 p. m.

Tras media hora de espera, su transporte no aparecía, lo cual preocupó a Daniel, debido a que se dirigía a un centro comercial de la zona para cortarse el pelo, además de comprar los regalos para Navidad.

Cuando finalmente pudo vislumbrar a un bus acercándose, el joven se apresuró para esperar a que se detuviera y poder subirse en este. No obstante, contra sus pronósticos, el vehículo siguió derecho.

El conductor no se detuvo donde estaba Daniel debido a que era una parada no oficial. Pese a ello, le dio pena con el muchacho, por lo que procedió a llamar a un colega para que pasara por el joven para recogerlo y llevarlo a su destino. Sin embargo, cuando el segundo conductor llegó, Daniel ya no estaba allí.

Daniel intentó inocentemente tomar un autobús, pero no lo logró Twitter @DeniseMorcombe

Pocos días después, ante la nula información de la familia del joven por su paradero, el conductor del primer bus aseguró que antes de irse, pudo ver a otras dos personas junto al menor. No se supo nada de Daniel hasta ocho años después.

Mr. Big Procedure

Ya para el año 2008, las recompensas que se ofrecían por cualquier información concerniente al paradero del joven estaban valoradas entre 250 mil y 750 mil dólares australianos.

La investigación fue muy extensa, difícil y desgastante. El sospechoso de la desaparición de Daniel no se conocería hasta el año 2011. Brett Cowan se convirtió en el principal implicado después de que se descartara alguna sospecha del famoso pedófilo australiano Douglas Jackway, ya que este hombre había salido de prisión un mes antes de la desaparición del menor y con pocas pruebas de su reincidencia.

Para agregar, luego de un pedido de la familia Morcombe para el inicio de la investigación, varios criminales decidieron colaborar con las autoridades para dar pistas sobre quién podría ser el verdadero culpable. Todo parecía apuntar hacia Cowan, pero el cuerpo investigativo de la Policía australiana tenía que estar seguro.

Cowan ya había declarado, en una especie de acto de descaro, ante los oficiales en relación con este caso. En ese momento, el hombre relató que ese mismo día había viajado al lugar de los hechos para comprarle marihuana a un traficante de drogas, y fue ahí donde vio al joven Daniel, a quien le ofreció llevarlo al centro comercial.

Sin embargo, fue en la investigación desarrollada en 2011 que se ataron todos los cabos sueltos. En esta, la Policía encubierta fue la que logró que Cowan los llevara a su casa, donde tenía guardados los huesos del joven.

El asesino de Daniel fue encarcelado Twitter @DanielMorcombe

El 13 de agosto de ese año, el hombre fue imputado con los cargos de asesinato, robo de menores, privación de la libertad, trato incidente de un niño menor de 16 años e interferir en un cadáver.

Finalmente, el joven Morcombe pudo tener un sepelio, luego de más de ocho años de angustia e incertidumbre sobre su paradero. Su asesino fue declarado culpable por todos los cargos que se le imputaron, pese a la terquedad que este mostró en su juicio, y negó absolutamente todos los hechos.

Cowan fue sentenciado a cadena perpetua el 13 de marzo de 2014, con posibilidad de libertad condicional después de 20 años de permanencia en prisión, por lo que actualmente sigue tras las rejas.

El Tiempo (Colombia)