¿El fin del papel higiénico? Crearon un producto para reemplazarlo y la idea vale millones

En 2015, Sean Riley, Ryan Meegan y Jeff Klimkowski dieron el gran salto a la fama tras su paso por Shark Tank, el reconocido programa de televisión donde diferentes emprendedores estadounidenses exponen proyectos ante grandes inversores. Los tres amigos de la infancia presentaron una propuesta innovadora: una opción sustentable que reemplazaba al papel higiénico convencional. La idea conquistó de inmediato al multimillonario Mark Cuban, quien compró el 25% de la compañía para impulsar el crecimiento de la marca. Hoy la empresa vale una fortuna y controla el 1% de una industria que mueve 11.000 millones de dólares.

Crearon una opción sustentable que reemplaza al papel higiénico y facturan millones (Fuente: Dude products)

La historia de Dude Products nació en Chicago en 2011. En aquel momento, los jóvenes notaron un hábito cotidiano que cobraba fuerza entre sus conocidos: el uso de toallitas húmedas para bebés como método de higiene personal. Descubrieron allí una oportunidad comercial clara, ya que el papel seco tradicional resultaba insuficiente para las exigencias de muchos consumidores.

Con un capital inicial de 30.000 dólares, producto del esfuerzo en múltiples empleos, fabricaron los primeros paquetes de toallitas de tamaño grande y destinaron los fondos restantes a campañas publicitarias en fiestas universitarias. A pesar de un comienzo modesto, con ventas de 20.000 dólares en 2013, el grupo mantuvo la persistencia. Su llegada a la plataforma Amazon y la posterior firma de un contrato con la cadena de supermercados Kroger catapultaron la presencia del producto en miles de góndolas.

Los fundadores de Dude Wipes (Fuente: Instagram/@dudewipes)

El respaldo financiero de Mark Cuban, quien invirtió 300.000 dólares en la firma, constituyó el único capital externo que recibió la empresa en toda su trayectoria. A partir de esa alianza, el crecimiento fue imparable. La facturación pasó de 70 millones de dólares en 2022 a 308 millones en 2025. Además, las proyecciones para 2029 prevén superar los 500 millones de dólares en ventas anuales, con el objetivo de capturar hasta el 10% del mercado estadounidense.

Sustentabilidad y visión de futuro

Las toallitas de la marca se elaboran con fibras de origen vegetal, bajo un diseño biodegradable que respeta el medioambiente. Frente a esta cualidad, la empresa impulsa en el Congreso de los Estados Unidos iniciativas legislativas para exigir a las fábricas una diferenciación clara entre artículos de higiene ecológicos y aquellos dañinos para la red de tuberías.

Se destacan por realizar publicidad disruptiva en las redes, carteles callejeros y en eventos multitudinarios como el Super Bowl (Fuente: Instagram/@dudewipes)

Actualmente, la compañía diversificó su catálogo hacia otros artículos de cuidado personal, como jabones. Con un modelo de producción tercerizado, los fundadores centran todas sus energías en la distribución, el marketing y la consolidación de un nuevo estándar de limpieza que llegó para transformar hábitos consolidados durante décadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA