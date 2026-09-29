Vivió una tragedia y creó un producto innovador que hoy reconstruye la vida de miles de familias migrantes

En países como Venezuela, existen matrimonios que pasan las tardes de domingo en llamada con sus hijos, quienes están repartidos por distintas partes del mundo. Este panorama representa la dinámica de la comunidad migrante, que cuenta los días para reencontrarse fuera de las pantallas. En medio de la espera, una compañía ofrece una forma de preservar todo tipo de historias a través de diferentes plataformas: MILA Stories, fundada por el argentino Ezequiel Fonseca.

La historia de Ezequiel Fonseca y el origen de MILA Stories

La convergencia entre la tecnología y los contenidos ha sido un pilar clave en la carrera de Fonseca. Con casi 50 años, acumula más de dos décadas de experiencia en la industria de medios y entretenimiento.

Ezequiel Fonseca ha trabajado en medios de comunicación y plataformas como Paramount Cortesía de Ezequiel Fonseca

Su recorrido incluye su paso por LA NACION y Paramount Pictures, donde tuvo la oportunidad de innovar frente a diversos desafíos que surgían en aquella época.

“A mí, la disrupción en los medios me dio una oportunidad para modernizar todo el tiempo”, dijo. “Viví en una época en la que las noticias se veían amenazadas por Google o Facebook, así que fui afortunado de trabajar para compañías que estaban todo el tiempo creando productos para nuevos mercados”.

En 2018, mientras Ezequiel lideraba el despliegue internacional de Pluto TV y Paramount+, su hermana y sobrina fallecieron en un accidente automovilístico en Francia. En esa misma semana de duelo, nacieron sus hijos.

Ezequiel Palacios crea MILA Stories a raíz de una tragedia familiar ocurrida en 2018 Instagram/@milastories_

“Un lunes yo despedí a mi hermana y a mi sobrina, y un viernes yo le di la bienvenida a Eugenio y a Santino”, recordó.

Baltasar, su sobrino, sobrevivió al accidente. Ante esta situación, Fonseca tuvo la necesidad de preservar la memoria de su madre por medio de un libro con historias familiares.

“Yo tenía que contarle a este chico que sobrevivió en el accidente quién era su madre y quién era su familia. Es un chico francés que vive en París, que lo queremos mucho y nos quiere mucho, pero ¿dónde va a estar esa identidad?”, señaló en diálogo con LA NACION.

El inicio de MILA Stories

Poco después de iniciar el proyecto para su sobrino, se dio cuenta de que apenas podía escribir unas diez o 12 páginas de recuerdos propios, lejos de las 450 páginas que, según calculaba, requería la historia familiar.

Ante la falta de tiempo, comenzó a entrevistar por WhatsApp a familiares y allegados entre Francia, Estados Unidos y distintas ciudades de la Argentina, como Mar del Plata y Córdoba.

Ezequiel Fonseca se dio cuenta de que la IA era una herramienta clave para consolidar diferentes historias Cortesía de Ezequiel Fonseca

En dichas conversaciones, los familiares enviaban audios de voz y textos sueltos, los cuales Ezequiel reenviaba a terceros para que los grabaran, transcribieran y ordenaran en textos. Este proceso tomó un año y medio, por lo que buscó una alternativa más sencilla para unificar dichas historias.

“Yo ya tenía el escrito de la historia de los Fonseca cuando me dije: ‘Pará, esto se tiene que hacer mucho más rápido, económico y con mucha menos fricción en la recolección de información”, dijo.

Fue así como, en 2022, durante un almuerzo en Madrid con un amigo que dirigía una agencia de bots para aerolíneas, Fonseca comprendió que la clave para eliminar la fricción humana en la recolección de historias estaba en usar un bot integrado a WhatsApp.

Ezequiel Fonseca, fundador argentino de MILA Stories: “Cuando contamos una historia compartida, creamos una dimensión nueva”

Tras probar un prototipo, el argentino fundó MILA Stories, una compañía pionera del MemoryTech en Latinoamérica. “El storytelling se junta con la tecnología. La mejor manera de reducir la fricción en la recolección de datos es que lo haga un bot”, remarcó.

Entrevistas simultáneas con IA: cómo funciona MILA Stories

MILA Stories es un biógrafo de inteligencia artificial (IA) que recopila historias a través de WhatsApp. Por medio de un bot, se entrevista a decenas de personas de forma simultánea y estas pueden responder con mensajes de texto, audios, imágenes o videos.

La IA de Mila Stories no redacta ni inventa la historia, sino que organiza las respuestas de los entrevistados Cortesía de Ezequiel Fonseca

El bot funciona como una estructura que opera con roles o “sombreros” diferenciados:

Uno que comprende la historia

Otro que formula las preguntas

Uno que dicta las respuestas

Uno que cierra la conversación

“Nadie tiene que loguearse en una aplicación aparte. Un bot hace preguntas en WhatsApp, otro responde y esa interacción se convierte en una historia”, explicó Fonseca.

Basado en modelos de lenguaje avanzados (LLM) creados con IA, el bot aprende a entrevistar a medida que interactúa con la persona y cruza la información aportada entre los diferentes participantes. De esta forma, se consolida como un “organizador” de todas las respuestas fragmentadas.

El rol de la comunidad migrante en MILA Stories

Fonseca aseguró que la comunidad latinoamericana es uno de los principales mercados para el MemoryTech y MILA Stories. Tras mudarse a Florida en 2014 con su esposa y sus cuatro hijos, se integró a una comunidad compuesta por mexicanos, salvadoreños, panameños, venezolanos, colombianos, cubanos y argentinos.

En este grupo, se dio cuenta de que, a diferencia de los habitantes de los países europeos, los latinoamericanos son personas que no tienen dificultades para contar aspectos de su vida personal, algo que se refleja en los proyectos de MILA Stories.

Ezequiel Fonseca señala que la comunidad latina representa un público importante para MILA Stories Fotomontaje realizado con IA

“Lo que sorprende del latinoamericano es la forma en que se conecta. En MILA, hay un 80% de participación activa en todos los proyectos”, señaló. “Los latinos son personas que se sientan en un café, hacen un amigo y le empiezan a contar su vida”.

Un ejemplo que subrayó fue el de la comunidad venezolana, que hasta 2024 representaba el noveno grupo hispano más numeroso de Estados Unidos, según Pew Research Center. En este sentido, señaló que muchos utilizaban MILA para unificar las memorias que comparten con sus familias por WhatsApp.

La comunidad venezolana es una de las clientelas destacadas de MILA Stories Facebook Illinois Venezuelan Alliance

“Muchas historias vienen de Venezuela porque son familias partidas. Están en todos lados. WhatsApp es el espacio donde charlan, se juntan, celebran, discuten, donde se habla de un nacimiento, un bautismo, un casamiento. Así que muchos utilizan MILA para unificar su historia y recordar, por ejemplo, la Navidad de hace cinco o seis años”, destaca sobre la migración venezolana.

El futuro de MILA Stories y el MemoryTech

MILA Stories apunta a una diversificación masiva de formatos a partir del crecimiento del MemoryTech. Tras cerrar una ronda de inversión de US$800 mil, Fonseca prevé transformar hasta un millón de historias en películas animadas, álbumes musicales personalizados y pódcasts.

Asimismo, busca consolidar sus operaciones en los países donde ya opera (Colombia, México y la Argentina) e iniciar una expansión dirigida al mercado hispano de Estados Unidos.

Ezequiel Fonseca prevé llegar a un millón de historias creadas para fines de 2027 Cortesía de Ezequiel Fonseca

“Hoy armamos libros, pero también buscamos llegar al mundo del audio y crear productos audiovisuales para fines de 2027. Cuando contamos una historia compartida, creamos una dimensión nueva”, señaló.

Al reflexionar sobre el MemoryTech y el avance de MILA Stories, Fonseca anticipó que las historias se convertirían en el nuevo entretenimiento familiar, emulando así la tradición oral de contar anécdotas familiares por las noches.

“Nosotros nos vamos a divertir con nuestras historias. Si vemos un documental de nuestros años en la universidad, va a ser divertido y será una pieza de entretenimiento. La tecnología va a permitir eso”, detalló.

MILA Stories representa cómo la innovación tecnológica materializa las historias que desaparecen entre mensajes de texto. Lo que alguna vez fueron las canciones de un viaje en auto podrán convertirse, en el futuro, en un cuadro permanente ubicado en la casa de un familiar.