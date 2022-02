El fresco lo da vuelta

Con el correr de los días lentamente fue subiendo la temperatura hasta llegar a un miércoles de mucho calor. Cuando todo parecía que se desmadraba un giro de veleta anunció la remontada del fresco prometiendo un tremendo contragolpe térmico para el fin de semana. Muchos se preocuparon con la escalada térmica de ayer pero el frío lo dará vuelta e incluso lo ganará ampliamente en el fin de semana. Se viene un sábado y domingo con un importante descenso de temperatura donde el verano se irá silbado por sus seguidores.

Jueves: afloja el calor

Comienza una jornada inestable que podría estrenarse con chaparrones intermitentes, hasta el mediodía estaremos expuestos a precipitaciones de diferente intensidad así que cualquier lluvia matinal no estaría fuera de libreto. Lentamente, iremos recobrando la estabilidad con el correr de las horas, pero todas las franjas horarias de este jueves estarán expuestas a lluvias aisladas, aunque la probabilidad de precipitaciones vespertinas y nocturnas será mas baja. La mañana abre con 24°C, viento sur y nada de sol como para desalentar al termómetro desde temprano que no tendrá mucho margen para crecer logrando 29°C como máximo esfuerzo. El jueves corta la racha de días con ascenso de temperatura y nos salva de un escenario de calor intenso como el de ayer. Se esperan 25°C a la noche, conservando el cielo mayormente nublado y con la veleta anunciando viento del este. Hacia la medianoche se renueva la probabilidad de precipitaciones.

Viernes: otro día inestable

Siguen los nubarrones en otra jornada nublada e inestable. El amanecer proyecta 25°C, la nubosidad baja y el viento desde el rio le pondrán un piso a la mínima, pero también un techo a la máxima en otra jornada que tomará distancia de todo intento de calor fuerte. Será otro día con amenaza de lluvias, incluso hasta hay lugar para algunas tormentas aisladas, especialmente en la segunda mitad del día. El mercurio no podrá hacer mucho sin descenso de aire caliente y sin el sol que lo apuntale por lo que volverá a recortarse en 29°C en otra jornada de acotada amplitud térmica. Hacia la noche, arribará un frente frío a la ciudad lo que podría renovar una nueva tanda de precipitaciones que se extiendan durante toda la madrugada. Algunos modelos no son tan pesimistas para el cierre del día así que aquellos que quieran salir deberán esperar hasta último momento, todavía no cancelen ningún plan.

Sábado: el frío contraataca

Soplará viento frío y seco, incluso hasta con algunas ráfagas para signar la suerte térmica del fin de semana. La mañana del sábado conservará la probabilidad de precipitaciones aisladas con 20°C de mínima. El viento del sudoeste y los nubarrones se quedarán todo el día como para que el mercurio se rinda y no logre mas que 26°C vespertinos, cancelando todo plan de pileta. Quedará una baja probabilidad de precipitaciones para el resto del día por lo que no cancele ninguna actividad al aire libre, todo lo contrario, contaremos con una temperatura muy cómoda como para moverse por la ciudad. Hacia la noche, comienza un importante descenso de la temperatura que hasta podría obligar a abrigarse a aquellos que quieran salir.

Domingo: amanecer de otoño

La jornada dominical abre con un irreconocible amanecer con 15°C de mínima, en el sector suburbano se podrían esperar 13°C dando cuenta del recambio total del aire de nuestra columna atmosférica. Persistirá el viento frío y la inestabilidad aunque algunas fracturas en la nubosidad podrían ofrecernos algo de sol entrecortado. Todavía conservaremos una baja probabilidad de precipitaciones, pero no cancele ningún plan al aire libre, más allá de algún ícono de lluvia que pueda aparecer en el pronóstico de su teléfono. Se estima una máxima de 26°C manteniendo al verano en stand by.

Spoiler alert

La temperatura subirá progresivamente la semana que viene, el calor veraniego volverá el miércoles con 31°C, mientras que jueves y viernes podrían agregar un par de grados más con elevada sensación térmica. No hay estimación de lluvias hasta el viernes, inclusive.

Eso es todo, amigos y amigas. Se viene un finde fresco, desde la óptica veraniega, claro que 26°C representan valores muy agradables pero no son fáciles de conseguir en pleno verano. Si bien nos quedan algunos días de calor, las jornadas con alta temperatura no logran encadenarse y siempre hay en el horizonte algún frente frío salvador que corte la racha rápidamente. Todo indica que llegaríamos hasta mitad de mes sin ningún evento de ola de calor ni nada que se le parezca aunque nos queden algunos días aislados por delante de alta temperatura. La semana que viene, ya contaremos con una hora menos de sol con respecto al solsticio y eso será toda una diferencia, estamos cerca de entrar en un segmento de mínimas un poquito más bajas y de dejar atrás las estridencias térmicas. Acaso se viene el momento más moderado del verano, con ese calor tranquilo que cierra la grieta térmica con el bando invernal. En lo inmediato, el verano avisa que se toma el fin de semana pero que vuelve en pocos días.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli