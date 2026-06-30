El lugar en el que hay que poner una taza de arroz en julio para atraer la abundancia, según el Feng Shui

El Feng Shui encuentra en la naturaleza y los alimentos cotidianos un canal para armonizar las energías. Durante el mes de julio, el arroz se convierte en el gran protagonista de los rituales caseros, ya que esta disciplina milenaria lo considera un imán sagrado de la prosperidad, el éxito y la evolución personal.

El grano de arroz atrae el dinero Shutterstock

Aunque este tipo de prácticas carece de respaldo científico en cuanto a su impacto directo en la economía, su verdadero valor radica en la psicología del espacio. Quienes implementan estos hábitos aseguran que funcionan como un poderoso recordatorio visual. Al focalizar la mente en la gratitud y la estabilidad financiera, se promueve una actitud proactiva y optimista para alcanzar las metas individuales.

Cuál es el punto estratégico para ubicar el amuleto

Para maximizar los beneficios de este grano según el mapa energético, el lugar ideal para posicionar el vaso es el recibidor, justo al lado de la puerta principal.

La entrada de una vivienda es considerada la “boca del chi“, el canal definitivo por donde ingresa toda la energía vital y la fortuna. Colocar el arroz en este umbral actúa como un símbolo de bienvenida a las finanzas saludables y las buenas noticias. Para que la vibración fluya sin interferencias, resulta fundamental que este sector se mantenga impecable, libre de objetos amontonados y bien iluminado.

Los granos de arroz también se utilizan en el ritual Pixabay

Guía para activar el ritual en casa

Si querés renovar las vibraciones de tu hogar, podés armar este altar minimalista siguiendo estos sencillos pasos:

El recipiente: seleccioná un vaso o copón de vidrio limpio que permita ver el contenido.

seleccioná un vaso o copón de vidrio limpio que permita ver el contenido. La carga: llenalo casi hasta el borde con granos de arroz blanco, completamente secos.

llenalo casi hasta el borde con granos de arroz blanco, completamente secos. La posición: buscá una repisa o mueble cercano al ingreso, asegurándote de que luzca armónico.

buscá una repisa o mueble cercano al ingreso, asegurándote de que luzca armónico. El mantenimiento: reemplazá los granos si se humedecen para evitar que la energía se estanque.

reemplazá los granos si se humedecen para evitar que la energía se estanque. La intención: focalizá tus pensamientos en la estabilidad y el crecimiento al colocarlo.

Históricamente ligado a la fertilidad de la tierra y al sustento, el arroz simboliza que los recursos nunca se agotarán bajo tu techo, consolidándose como un emblema de protección y constante renovación. Es importante aclarar que no es recomendable situar los recipientes cerca de la basura, en sitios con humedad excesiva o en sectores donde el orden es inexistente.