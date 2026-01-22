Feng Shui: qué objetos eliminar de tu casa antes de que termine enero para renovar la energía

En enero, mes que simboliza el comienzo de un nuevo ciclo para muchas personas, quienes creen en el Feng Shui aprovechan la ocasión para poner en práctica una limpieza profunda en sus hogares. Según esta antigua filosofía china, el orden del espacio físico influye en el flujo de la energía vital —llamada chi— y la presencia de objetos que bloquean o detienen ese movimiento impacta en el bienestar de quienes habitan la casa.

La puerta de entrada ocupa un rol central en el Feng Shui

La disciplina del Feng Shui sostiene que este mes representa un momento propicio para dejar atrás lo que pertenece al año anterior y preparar el hogar para recibir nuevas oportunidades. Por eso, antes de que concluya el mes, muchos seguidores de esta tradición consultan qué elementos conviene eliminar para “resetear” los espacios y renovar la energía del ambiente.

La premisa básica indica que una casa sobrecargada de objetos innecesarios o deteriorados no permite que la energía fluya con libertad, lo que a largo plazo obstaculiza aspectos de la vida cotidiana como la salud, el trabajo o los vínculos personales.

¿Qué objetos sacar para renovar la energía?

Uno de los primeros puntos a revisar son los objetos rotos o en mal estado. Electrodomésticos que no funcionan, vajilla quebrada, muebles dañados o adornos deteriorados representan, según el Feng Shui, energía detenida. Mantenerlos en el hogar refuerza la sensación de estancamiento y dificulta la renovación.

También conviene prestar atención a la ropa que no se usa. Prendas guardadas por años, que ya no reflejan el presente o que remiten a etapas pasadas, ocupan espacio físico y simbólico. El Feng Shui indica que liberar placares permite abrir lugar a nuevas oportunidades y mejora la percepción de orden.

Retirar la ropa que ya no usamos mejora el orden de nuestro placard Javier Picerno

Otro elemento a eliminar son los papeles acumulados. Facturas viejas, apuntes sin utilidad, revistas antiguas o documentos que ya no se consultan generan saturación mental deben ser tirados. Mantener solo lo necesario ayuda a reducir el estrés y favorece la claridad.

Las plantas secas o artificiales también requieren revisión. Mientras las plantas vivas aportan vitalidad, aquellas marchitas o artificiales representan energía muerta. El Feng Shui recomienda retirarlas o reemplazarlas por opciones naturales en buen estado.

Las plantas son claves para la purificación de las energías del hogar, según el Feng Shui (Foto: Freepik) rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

En la cocina, el foco se pone en los alimentos vencidos o envases abiertos. Estos elementos simbolizan desorden y descuido, dos factores que afectan la armonía del hogar. Una limpieza profunda de alacenas y heladera contribuye a una sensación inmediata de liviandad.

El dormitorio merece un apartado especial. El Feng Shui sugiere eliminar objetos debajo de la cama, ya que interfieren con el descanso y la recuperación del cuerpo. También aconseja reducir la presencia de tecnología y elementos laborales en este ambiente.

Dormitorios Feng Shui: el orden y la fluidez que generan los objetos es clave Max Burkhalter/Stanley Whitney

Por último, se recomienda revisar regalos no deseados u objetos asociados a recuerdos negativos. Aunque cueste desprenderse de ellos, mantenerlos refuerza vínculos emocionales que ya no aportan bienestar.

Desde el Feng Shui, el acto de soltar no se limita a lo material. Cada objeto que se va representa una decisión consciente de cambio. Ordenar, limpiar y elegir qué permanece en casa permite comenzar el año con mayor equilibrio, claridad y energía disponible para lo nuevo.