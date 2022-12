El menos conocido de los secretos wellness: la magia del silencio

Los silencios también pueden “trabajarse” para que nos ayuden a clarificar la mente y amigarnos con nosotros mismos. Las actividades que propone la innovadora área de Salud y Bienestar de la compañía de energía Pan American Energy (PAE) van en esa línea y contribuyen a crear una verdadera “cultura wellness”.

Hacer silencio es visto muchas veces como una suerte de “acto de cancelación”, tanto si se nos sugiere como en caso de que, de algún modo, estemos autocensurándonos. Pero si lo utilizamos como herramienta de bienestar, el silencio podría llegar a transformarse en una fuente de beneficios. ¿De qué manera podemos “trabajar” los silencios? ¿Cómo sentirnos cómodos con el “microsilencio” que se genera en un ascensor lleno de gente?

La magia del silencio

“Amigarnos con el silencio es necesario, de hecho el silencio es algo así como la mezcla que une los ladrillos. Podemos tener un montón de conocimientos, pero si nunca logramos un momento silencioso con nosotros mismos no se va a abrir ese diálogo interno que permite clarificar la mente y edificar la vida. No se trata de algo instantáneo. Aunque si se hace un hábito, pronto se logran resultados: ese es el valor del silencio”.

Las palabras corresponden a la profesora de canto del área de Salud y Bienestar que Pan American Energy (PAE), compañía líder de energía en Argentina y la región, viene desde hace años desarrollando para sus colaboradores a través de una serie de programas que incluyen actividades como pintura, meditación, respiración, teatro, bandas de rock, salidas fotográficas, talleres de huerta y grupos de conversación. La propuesta funciona como una invitación a la que tanto colaboradores de la empresa como sus familias pueden sumarse cómo y cuando quieran.

Es así como se puede ver cómo un grupo que trabaja en las oficinas corporativas de la empresa decide “cortar” la jornada para tomar una clase de teatro o tal vez meditar en una sala especialmente acondicionada. “Algo que buscamos a través de estas experiencias es crear vínculos emocionales únicos y enriquecedores dentro de la comunidad laboral”, explica la doctora Leila Cura, gerente de Salud y Bienestar de PAE. No por nada los pilares de la propuesta tienen que ver con la integración a través de lazos informales, el crecimiento y la realización personal y la posibilidad de generar vínculos entre las familias y la compañía, además –desde luego- de la promoción de la salud.

Hábitos para una vida mejor

Ciertos conceptos –como la necesidad del silencio interior- atraviesan las diferentes propuestas de bienestar de PAE, una de cuyas metas pasa por contribuir a que los colaboradores encuentren la forma de sentirse mejor con ellos mismos. “Si por ejemplo subimos en el ascensor, se hace un silencio y somos conscientes, podemos luego poner eso en práctica como un hábito que nos ayude en la introspección”, continúa la referente de canto. Y enfatiza: “No hay forma de transitar el silencio si no estás amigado con vos mismo”.

“Tanto en fotografía como en el programa Pinceladas de Bienestar trabajamos mucho los momentos de silencio”, agrega por su parte la referente del área de arte. “La idea es que nadie nos apure, que podamos estar en nuestro espacio de silencio y dando lugar a nuestras preguntas internas. Ninguna respuesta va a estar mal o bien: se trata de dar lugar a la propia expresión. Tal vez me voy, camino, busco, no encuentro. Sigo caminando, me agacho, busco una imagen: tampoco la encuentro. Sigo y sigo despacio, escucho los pájaros. Empiezo a ver detalles, me abstraigo. Nadie más habla y de repente encuentro lo que busco. Delante de mis ojos está lo que no había visto. Hago un click, y lo tengo”.

“Si cada colaborador está bien con su entorno y consigo mismo, entonces va a tener menos enojos y de esa forma el mundo y la empresa pueden empezar a armonizar”, afirma Cura. Y finaliza: “La idea que subyace todo esto es la de crear una verdadera cultura wellness”.

