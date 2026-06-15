Te mostramos soluciones de diseño originales para el extractor y la campana de la cocina
Es común ver el extractor oculto tras los muebles de cocina. En esta nota, opciones para destacarlo
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De a poco, las campanas de cocina fueron ganando un lugar protagónico en el diseño de las cocinas, aprovechando el hecho que, del modo que sea, los extractores están ahí. Con formas escultóricas, materiales nobles y soluciones ingeniosas, pueden marcar el estilo del ambiente o, incluso, desaparecer con elegancia detrás de recursos creativos.
Tip. Para que una campana funcione bien, su ancho debe ser igual al del anafe, aunque conviene que sobresalga unos centímetros a cada lado.
Tip. Si la campana se coloca demasiado alta, pierde eficiencia; si está muy baja, puede ser incómoda y hasta peligrosa. La altura recomendada es de 55 a 65cm sobre anafes vitrocerámicos, y de 65 a75cm sobre los anafes a gas, que generan más calor.
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Asociación de materiales
Antes y después
En la reforma que llevaron a cabo las arquitectas Victoria Cornudet y Carolina Cibils, la premisa era conservar distribución y estilo, pero actualizar los acabados, pasando del dorado al niquelado en muchos casos. La campana, el horno y el juego de comedor se conservaron.
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Tip. Cada vez más se valoran los extractores silenciosos, una cualidad que se mide en decibeles. Entre 50 y 55db están los más discretos.
Voluntad diseñadora
“Como quería redondeados los bordes del volumen que rodea la campana, lo mandé a hacer en telgopor y lo colocamos en el canto de la placa de yeso. Les compliqué la vida al colocador y al pintor, pero la peleé hasta el final”, nos dijo con humor y orgullo la pastelera Chiara Rossi cuando la visitamos en su casa.
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Cocina de chef
“Queríamos una cocina como para un chef, toda en acero, técnica y funcional”, nos contó la arquitecta Cielo Pipkin cuando la visitamos a poco de haberse mudado a esta casa que reformó en profundidad.
“Como también buscábamos algo más relajado y social, sumamos una isla con anafe y espacio para cocinar charlando. Pero acá no es donde se cocinan las recetas más elaboradas, por eso no hizo falta colocar un nuevo extractor”.
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Cilíndricas
Esculturales y compactas, los modelos cilíndricos se eligen mucho en cocinas integradas al espacio social. Lo único que hay que chequear es si abarcan lo necesario: muchas veces no tienen la amplitud necesaria para cubir las necesidades de muchos fuegos.