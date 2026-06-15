Te mostramos soluciones de diseño originales para el extractor y la campana de la cocina

15 de junio de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

De a poco, las campanas de cocina fueron ganando un lugar protagónico en el diseño de las cocinas, aprovechando el hecho que, del modo que sea, los extractores están ahí. Con formas escultóricas, materiales nobles y soluciones ingeniosas, pueden marcar el estilo del ambiente o, incluso, desaparecer con elegancia detrás de recursos creativos.

Habitual en cocinas lineales de pocos metros, acá el extractor es prácticamente imperceptible, con su conducto escondido tras el mismo frente de las alacenas.

Tip. Para que una campana funcione bien, su ancho debe ser igual al del anafe, aunque conviene que sobresalga unos centímetros a cada lado.

“Mandamos a hacer la campana de gran tamaño para su correcto funcionamiento y, también, para darle cierta importancia, al ser el único volumen en esa pared”, nos dijo la arquitecta Malena Billoch sobre este modelo industrial de bajo ruido. Daniel Karp

Tip. Si la campana se coloca demasiado alta, pierde eficiencia; si está muy baja, puede ser incómoda y hasta peligrosa. La altura recomendada es de 55 a 65cm sobre anafes vitrocerámicos, y de 65 a75cm sobre los anafes a gas, que generan más calor.

“Buscando darle aire al diseño, no queríamos la campana tan cerca de la zona de fuego. Poner un extractor más potente (Franke) nos permitió esa diferencia de altura”, nos dijo María Belén González, creadora de la firma be.I, a cargo del interiorismo de esta cocina. Maia Croizet

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Asociación de materiales

En casa del arqutiecto Claudio Ferrari, los muebles de cocina se hicieron en eucalipto rojo con mesadas de granito. Ese material funcionó muy bien para la pequeña alzada en 90° que acompaña los artefactos de acero inoxidable.

Antes y después

En la reforma que llevaron a cabo las arquitectas Victoria Cornudet y Carolina Cibils, la premisa era conservar distribución y estilo, pero actualizar los acabados, pasando del dorado al niquelado en muchos casos. La campana, el horno y el juego de comedor se conservaron.

ANTES. Si los azulejos de 10x10 estampados de las alzadas se eliminaron, eliminar la campana en esta actualización hubiera sido un error. Más carácter, no se consigue.

DESPUÉS. Las alacenas se reemplazaron por angostos estantes laqueados.Para la mesada, Silestone ‘Blanco Norte’, y mármol ‘Tundra Grey’ en la alzada.

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Tip. Cada vez más se valoran los extractores silenciosos, una cualidad que se mide en decibeles. Entre 50 y 55db están los más discretos.

ANTES Y DESPUÉS en la cocina de @maryjoegardener. Acá si valió la pena retirar la campana original para lograr la modernidad buscada con la reforma. Maia Croizet

Voluntad diseñadora

“Como quería redondeados los bordes del volumen que rodea la campana, lo mandé a hacer en telgopor y lo colocamos en el canto de la placa de yeso. Les compliqué la vida al colocador y al pintor, pero la peleé hasta el final”, nos dijo con humor y orgullo la pastelera Chiara Rossi cuando la visitamos en su casa.

El volumen artesanal con el que se revistió el extractor, de cerca.

Campana diseñada por Jazmín Prodan, dueña de casa, hecha en MDF en un astillero y pintada con laca poliuretánica. Javier Picerno

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En la cocina minuciosamente diseñada por Mariano Manzi y Juan Augusto Laplacette, la campana se oculta en un volumen ranurado pintado en el mismo color que las alacenas, un poco más claras que los muebles bajomesada. Anabella Sor

Cocina de chef

“Queríamos una cocina como para un chef, toda en acero, técnica y funcional”, nos contó la arquitecta Cielo Pipkin cuando la visitamos a poco de haberse mudado a esta casa que reformó en profundidad.

Mesadas y alzada en acero inoxidable (Versatile), al igual que la generosa campana que diseñó Cielo Pipkin. Muebles laqueados en gris semimate platino, de la paleta de Dwell. Apliques L (Gled Store).

“Como también buscábamos algo más relajado y social, sumamos una isla con anafe y espacio para cocinar charlando. Pero acá no es donde se cocinan las recetas más elaboradas, por eso no hizo falta colocar un nuevo extractor”.

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En el espacio contiguo, la isla de cuarcita ‘Taj Mahal’ con terminación leather (De Stefano) "muerde" la mesa, dejando una franja angosta que funciona como barra. Santiago Ciuffo

Cilíndricas

Esculturales y compactas, los modelos cilíndricos se eligen mucho en cocinas integradas al espacio social. Lo único que hay que chequear es si abarcan lo necesario: muchas veces no tienen la amplitud necesaria para cubir las necesidades de muchos fuegos.

Extractor colgante (Campanas Maraldi) en una cocina proyectada por Kuperdesign para Experiencia Living 2025. Atención a la curva ejecutada por la marmolería GyG en Puraprima 'Taj Mahal' (De Stefano).

Rectangulares de isla

El cielo raso, más bajo sobre la isla para facilitar la iluminación, se hizo con maderas recuperadas de la obra. Daniel Karp

La isla combina mesada con anafe y mesa con sillas altas.

Más inspiración

En esta cocina reformada por la arquitecta Aldana Albo, la campana con curvas suaves dialoga con la barra central. Maia Croizet

Para lograr un aspecto campestre, pero elegante, la arquitecta Paula Lloret incorporó en su cocina tiradores y griferías color bronce. Pero lo fundamental fue la campana, oculta tras un mueble laqueado y replanado que termina con un arco. Magalí Saberian