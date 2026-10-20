“El movimiento es sinónimo de vida”: brilló en tiras juveniles, una intervención truncó su carrera al borde de la inmovilidad y hoy construye su nuevo camino

Formada desde temprana edad en danza —disciplina que perfeccionó con maestras como Alejandra Rappazzini— y actuación, Jenny Williams construyó una sólida carrera artística integrando el movimiento escénico y la interpretación. Sus primeros pasos en televisión se dieron en reconocidas tiras juveniles como Floricienta y Casi ángeles, para luego alcanzar gran notoriedad como la villana Paula Lacalle en la comedia musical juvenil Atracción x4, donde combinó la actuación con dinámicas de canto y baile. A lo largo de los años consolidó su versatilidad dramática en éxitos de la pantalla chica argentina como Malparida, Graduados (en el papel de Sofía Conte) y Sos mi hombre, expandiendo además su trayectoria hacia producciones cinematográficas como Cruzadas y proyectos televisivos internacionales como la miniserie italiana Terra ribelle.

Sin embargo, varios años después de aquellos éxitos y de transitar una intensa etapa en el centro de la escena, se toparía con una situación totalmente inesperada que marcaría un punto de inflexión. Aquel hecho imprevisto la obligó a detener la marcha, replantearse sus prioridades y dar un giro decisivo en su rumbo, alejándose paulatinamente del ritmo vertiginoso de la televisión para abrirse camino hacia una búsqueda mucho más personal y nuevos horizontes creativos.

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¿Cómo era su vida en Tulum?

Por aquellos años, la vida de Jenny transcurría bajo la calidez y la cadencia luminosa de Tulum (México). Lejos del ruido de los sets tradicionales, sus días combinaban el canto con el trabajo en redes sociales, en un presente donde la energía física era el motor principal: entrenamientos a primera hora, largas caminatas cerca del mar y, sobre todo, incontables horas dedicadas a la danza. Para ella, el cuerpo en acción nunca fue una moda pasajera ni una exigencia externa, sino una forma de habitar el mundo; desde sus inicios como deportista, actriz y bailarina, el movimiento siempre representó el pulso vital que guiaba cada uno de sus pasos.

Por aquellos años, la vida de Jenny transcurría bajo la calidez y la cadencia luminosa de Tulum (México).

En ese rincón costero, la cotidianidad tenía la magia de los lugares pequeños donde la distancia con los afectos de origen transforma los vínculos. Lejos de las familias de sangre, los amigos se convirtieron rápidamente en el hogar elegido de todos los días. Entre jornadas de trabajo remoto compartido en alguna terraza, escapadas a la playa para desconectar y un sinfín de planes que florecían al atardecer —desde encuentros íntimos hasta eventos con música en vivo—, Jenny desplegaba una vitalidad contagiosa.

“En lo más íntimo éramos mi marido (actualmente está divorciada) y yo, pero la realidad es que vivía rodeada de gente y con el corazón puesto en mil proyectos a la vez. Me levantaba muy temprano, entrenaba, me dedicaba a mis cosas y dejaba las tardes sagradas para bailar. En Tulum siempre hay algo sucediendo, una excusa para encontrarse o simplemente cruzar la calle para compartir una charla con alguien querido. Llevaba un ritmo súper activo, libre y pleno, sintiendo que esa tribu que habíamos armado era mi verdad”, recuerda.

"Me levantaba muy temprano, entrenaba, me dedicaba a mis cosas y dejaba las tardes sagradas para bailar", cuenta sobre su vida en Tulum.

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Dar un simple paso se transformó en un suplicio cotidiano

Aquella plenitud y esa constante celebración del movimiento comenzaron a resquebrajarse de a poco, de manera silenciosa. Primero fue una molestia sutil en la zona de apoyo de los dedos gordos de los pies, una punzada que parecía pasajera pero que, con los días, fue cobrando fuerza hasta volverse implacable. Pese a frenar los entrenamientos y bajarse de las pistas de baile, el dolor no dio tregua: se irradió por toda la planta de ambos pies debido a una severa inflamación en la fascia. Dar un simple paso se transformó pronto en un suplicio cotidiano.

Decidida a encontrar respuestas, viajó desde Tulum a Buenos Aires para consultar con un especialista de renombre. El diagnóstico inicial fue un golpe durísimo: no se trataba de un problema de nacimiento, sino de un desgaste mecánico del cartílago provocado por la sobreexigencia física acumulada. Sin embargo, el médico le transmitió calma y una aparente solución definitiva: una cirugía bilateral que le presentaron como un procedimiento rutinario. Confiada en el prestigio del profesional y con la promesa de que en apenas seis semanas retomaría su vida habitual, entró al quirófano con la esperanza intacta de volver a caminar sin dolor.

“Veía un dedo completamente fuera de lugar”.

“Veía un dedo completamente fuera de lugar”

“Al principio confié a ciegas. Me habían asegurado con tanta seguridad que en un mes y medio estaría bien, que cuando el tiempo empezó a correr y el dolor seguía ahí, llegué a pensar que la culpa era mía. Pero fueron pasando los meses y la realidad se me hizo evidente: no solo el sufrimiento físico no cedía, sino que mis pies no habían quedado bien. Me los miraba y veía un dedo completamente fuera de lugar; la movilidad estaba reducida al mínimo y ni la kinesiología más rigurosa lograba revertirlo”.

El verdadero abismo se abrió cuando inició la rehabilitación y los fisioterapeutas pronunciaron las palabras que jamás imaginó escuchar: aquella intervención nunca había sido necesaria. Desesperada, Jenny inició una cadena de interconsultas médicas donde el cuadro se volvió desgarrador: la cirugía no solo había sido evitable, sino que además había salido mal. En cuestión de meses, el sueño de una pronta recuperación se disolvió ante un pronóstico mucho más complejo, doloroso e incierto de lo que jamás hubiera podido anticipar.

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El verdadero abismo se abrió cuando inició la rehabilitación y los fisioterapeutas pronunciaron las palabras que jamás imaginó escuchar: aquella intervención nunca había sido necesaria.

“Lo viví con una angustia enorme, con miedo y una profunda depresión. El dolor físico constante tiene algo arrasador: te toma por completo, tiñe hasta el momento más feliz y se convierte en un grito ensordecedor adentro de tu cabeza. No encontraba alivio ni sentada ni acostada; la única tregua era dormir, así que deseaba pasarme el día entero durmiendo para desconectar del cuerpo. Pero con los meses, ese padecimiento se transformó en puro terror: la idea desesperante de que el resto de mi vida iba a ser así fue, sin dudas, lo que terminó de romperme por dentro”.

Sentimientos de culpa

De pronto, la vida de Jenny perdió todo su color y se volvió de un gris absoluto. El dolor físico, incesante e implacable, dejó de ser un síntoma para convertirse en una verdadera tortura que no le permitía ni un segundo de tregua ni desconexión. Mirar hacia el futuro siendo tan joven y sintiéndose encadenada a semejante padecimiento resultaba una tarea imposible; las cosas que antes encendían su entusiasmo ya no le generaban nada y la esperanza parecía haberse evaporado por completo. En ese punto límite, sus anhelos más profundos ya no apuntaban a volver a bailar o a recuperar los escenarios, sino a algo mucho más elemental y humano: alcanzar un instante de paz cotidiana y realizar las acciones más básicas del día a día sin estar atravesada por una agonía constante.

“Lo viví con una angustia enorme, con miedo y una profunda depresión".

A la par del sufrimiento en el cuerpo, se desató una tormenta emocional dominada por la bronca y el resentimiento. La invadía una profunda furia hacia aquel profesional que había truncado su bienestar, pero también una culpa contra sí misma por haber confiado demasiado rápido y no haber buscado más opiniones antes de someterse al bisturí. Aquella mezcla de ira e impotencia amenazaba con consumirla tanto como el dolor físico, hasta que comprendió que no podía cargar eternamente con la tristeza y el rencor al mismo tiempo. En un proceso íntimo y desgarrador, empezó a ejercitar la autocompasión: perdonarse por las decisiones tomadas fue el primer paso, imprescindible y vital, para soltar el enojo y encontrar alguna forma de seguir adelante.

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Pilates: un amor a primera vista.

Un amor a primera vista

A pesar del desgaste y de los diagnósticos desalentadores, Jenny nunca bajó los brazos ni dejó de buscar alternativas; probaba un tratamiento tras otro, muchas veces en simultáneo, negándose a aceptar el dolor crónico como único destino. Sin embargo, el pilates jamás había figurado en sus planes: arrastraba viejos prejuicios sobre la disciplina y, aunque se la habían sugerido en reiteradas oportunidades, siempre la descartaba de plano convencida de que no era para ella.

El giro decisivo llegó de la mano de una coincidencia casi poética mientras leía la novela La biblioteca de la medianoche. En la trama, la protagonista recorre distintas versiones de su propia existencia y, en una de esas vidas posibles, se descubre habitando un cuerpo fuerte, vital y armónico gracias a la práctica constante de pilates. Aquella escena literaria resonó con la fuerza de un momento bisagra: algo muy hondo se encendió en su interior y la impulsó, sin pensarlo dos veces, a buscar un estudio en Tulum y reservar su primera sesión.

"Apenas pisé el estudio me enamoré de la disciplina y sentí una certeza inmediata: supe que ahí estaba mi camino de sanación".

“Fue amor a primera vista. Apenas pisé el estudio me enamoré de la disciplina y sentí una certeza inmediata: supe que ahí estaba mi camino de sanación. Al trabajar con los pies apoyados sobre la barra del reformer, entendí que esos estímulos me iban a permitir generar nuevas reconexiones neuronales, recuperar la sensibilidad perdida y reconstruir la musculatura de a poco. Sin imaginarlo en ese instante, acababa de tomar una de las decisiones más transformadoras de mi vida”.

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En aquel período, cualquier mínimo esfuerzo físico desencadenaba una reacción severa en su cuerpo: bastaba con permanecer de pie unos minutos, dar unos pasos descalza o usar un calzado apenas diferente para que los metatarsos y los dedos se le inflamaran de manera desmedida, formándose una especie de bulto debajo de la planta que le quitaba por completo la estabilidad al pisar. La incorporación del pilates trajo consigo un alivio tangible y prácticamente inmediato frente a ese cuadro; con las sesiones constantes comenzó a notar que la hinchazón cedía, lo que le permitió tolerar mucho más tiempo de pie y llegar al final del día sin la pesadez extrema habitual. Aunque la molestia de fondo tardó más en remitir, el descenso progresivo de la inflamación —la verdadera causante de la agonía diaria— marcó la primera mejoría concreta en meses.

Con las sesiones constantes comenzó a notar que la hinchazón cedía, lo que le permitió tolerar mucho más tiempo de pie y llegar al final del día sin la pesadez extrema habitual.

El trabajo en pilates se apoya mucho en la alineación, el centro del cuerpo y descargar las articulaciones. ¿Cómo fue reaprender a pisar y a sostener tu propio peso sin exigir la zona operada?

El Pilates te ayuda, sobre todo, a trabajar el Core y a fortalecer fibras musculares muy profundas. Desde ese lugar pude empezar a entrenar de una manera mucho más consciente: sostenerme desde el centro del cuerpo, alinearme mejor y repartir el peso, en vez de cargarlo todo en los pies. De a poco fui reaprendiendo a pisar sin exigirle tanto a la zona operada.

A medida que las semanas pasaban y la movilidad volvía, ¿cómo fue el impacto anímico de notar que recuperabas autonomía y que podías volver a moverte sin depender de calmantes?

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Fue un proceso largo. Con el Pilates iba mejorando, pero en paralelo seguía con otros tratamientos, y aun así fueron dos años de una recuperación muy lenta. El primer año fue el peor: iba contando los meses y no podía creer que todavía no terminara. Fueron, diría, los dos años más largos de mi vida. Pero yo veía y sentía la mejora, y eso me daba mucha más fuerza para seguir. De a poquito sentía que iba recuperando el control de mi vida. De repente, pasaban un par de horas sin dolor y pensaba: “No lo puedo creer, pasaron dos horas y no pensé en mis pies”. Fue progresivo, pero los pies dejaron de ser el centro de todo y volvieron a ser una parte más de mi cuerpo. Hasta que un día me di cuenta de que hacía medio día que no pensaba en ellos, y que mi vida ya no giraba alrededor de eso. Para mí, eso es un sueño hecho realidad.

Jenny, en modo instructora de pilates.

“Fue una locura total, una aventura”

Tras un año y medio de práctica constante, el pilates se convirtió en su devoción. La mejoría no solo fue física sino anímica: volvió a viajar, caminar durante horas y disfrutar con amigos. Aunque el dolor no había desaparecido por completo, sintió con fuerza que esta disciplina le devolvía el rumbo y que su misión iba más allá de ser instructora: quería crear en Tulum el estudio de sus sueños. Así nació Moon.

“Fue una locura total, una aventura. Nunca había emprendido, no sabía ni armar un Excel y, de golpe, no solo me certificaba, sino que montaba un negocio en otro país. Fue agotador, pero lo viví con una gratitud inmensa. Venía de tanta oscuridad que volver a sentir proyectos y vitalidad fue dar un giro de 180 grados; fue, literalmente, volver a la vida”.

A la distancia, el apoyo incondicional de su hermana Sofía desde Buenos Aires fue clave en toda la obra de México. Por eso, al año siguiente, cuando Jenny regresó al país con ganas de expandirse, asociarse surgió de manera completamente natural. Lejos de los roces familiares habituales, la experiencia previa en Tulum sirvió de prueba piloto para afianzar un equipo donde cada una supo enseguida qué rol ocupar.

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Gestionar sedes en dos países con idiosincrasias tan distintas se volvió un aprendizaje continuo. Entre la calma de la costa mexicana y el ritmo acelerado porteño, el desafío estuvo en escuchar los tiempos y las necesidades de cada comunidad, adaptando cada espacio sin resignar jamás la calidez y la esencia fundacional de la propuesta.

"Con el Pilates iba mejorando, pero en paralelo seguía con otros tratamientos, y aun así fueron dos años de una recuperación muy lenta".