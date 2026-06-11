El nombre japonés de niño que se volvió viral en la Argentina y cada vez más papás eligen

En los últimos años, los nombres orientales comenzaron a ganar protagonismo entre los recién nacidos en la Argentina. Aunque las opciones tradicionales de raíz europea aún lideran las listas, cada vez más familias se inclinan por alternativas más breves y con profundos significados.

Pero hay un nombre de origen japonés que se volvió tendencia en redes sociales: Haruto. Se trata de un nombre masculino japonés cuyo significado puede variar dependiendo de los caracteres kanji con los que se escriba. Sin embargo, las combinaciones más frecuentes suelen relacionarse con conceptos como la luz, el crecimiento, la esperanza, la vitalidad y un futuro brillante.

Por ese motivo, muchas personas lo asocian con la idea de un niño destinado a desarrollarse plenamente y alcanzar sus objetivos. Esta carga simbólica es una de las razones por las que se mantiene desde hace años entre los nombres más populares de Japón. Con el paso del tiempo, el nombre comenzó a trascender las fronteras y apareció cada vez con más frecuencia en otros países. En algunos lugares incluso surgieron variantes como Harouto o Harutto, que buscan conservar la pronunciación original japonesa.

Cada vez más padres eligen nombres cortos y con significados pensados para sus hijos (Foto: Pexels)

Uno de los factores que explica el crecimiento del nombre Haruto es el enorme éxito global de las series de anime y los mangas. Muchos personajes populares llevan este nombre, lo que ayudó a que millones de personas en todo el mundo se familiarizaran con él. Entre los más conocidos se encuentran Haruto Soma, protagonista de la serie Kamen Rider Wizard; Haruto Kijibayashi, personaje de Mob Psycho 100; y Haruto Amakawa, protagonista de la exitosa serie Seirei Gensouki.

La expansión de plataformas de streaming especializadas en contenido asiático también contribuyó a que estos nombres comenzaran a formar parte del vocabulario cotidiano de muchos jóvenes que luego se convirtieron en padres y decidieron utilizarlo.

Pero la popularidad del nombre no se limita a los personajes de ficción. Uno de los casos más conocidos es el de Haruto Watanabe, rapero, compositor y bailarín japonés que forma parte del exitoso grupo de K-pop TREASURE. Su presencia internacional ayudó a que miles de seguidores de la música asiática comenzaran a interesarse por el nombre.

Haruto Watanabe, artista japonés sumamente conocido a nivel internacional (Foto: Instagram @mr.harutow)

Los especialistas en tendencias culturales señalan que las nuevas generaciones suelen buscar nombres diferentes, internacionales y fáciles de pronunciar. Haruto reúne varias de esas características: es corto, moderno y tiene un significado optimista.

¿Cuál es la versión femenina de Haruto?

La variante femenina más cercana es Haruko. En la tradición japonesa, muchos nombres masculinos terminan en “to”, mientras que las versiones femeninas suelen incorporar el sufijo “ko”, que significa “niña” o “hija”.

Haruko también está asociado a conceptos positivos y suele interpretarse como “niña de la primavera” o “hija de la luz”, dependiendo de los caracteres utilizados para escribirlo.

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