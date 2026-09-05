El nuevo “Nostradamus” de China vaticinó los cinco eventos que causarán estragos en el mundo en 2027

Las predicciones sobre el futuro llaman la atención de miles de personas, quienes buscan tener certezas sobre lo que vivirán en unos años. Aunque estas nunca son 100% precisas, suelen generar miles de reacciones en internet. En los últimos días, el educador y comentarista chino-canadiense, Jiang Xueqin, se volvió tendencia al compartir un video en YouTube con sus predicciones para el 2027.

Conocido entre sus seguidores como el “Nostradamus chino”, el hombre no dice ser vidente, sino que realiza un análisis a partir de interpretaciones históricas, geopolíticas y de teoría de juegos. Su popularidad aumentó después de que se viralizaran antiguos videos en los que había planteado escenarios como el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y una confrontación de ese país con Irán.

Ahora, el escenario que planteó está compuesto por cinco momentos claves, que estarían todos relacionados entre sí. Lo que les daría inicio sería una confrontación mucho más dura en las batallas que se libran por estos días en Medio Oriente.

Jiang Xueqin explica los problemas que tiene Estados Unidos en la guerra contra Irán

1. Estados Unidos iniciaría una invasión terrestre a Irán

Jiang sostiene que el enfrentamiento entre ambos países podría dejar de limitarse a ataques aéreos y convertirse en una operación terrestre de gran escala. Su pronóstico plantea que Estados Unidos terminaría atrapado en un conflicto prolongado durante varios años. Según figura en el registro de Predictive History, el comentarista considera que una guerra de esta magnitud llevaría a Estados Unidos a un fuerte desgaste económico y político.

2. Regresaría el servicio militar obligatorio

El segundo escenario sería consecuencia directa del primero. Para el analista, la necesidad de mantener una operación terrestre de grandes dimensiones obligaría a Estados Unidos a ampliar considerablemente sus Fuerzas Armadas. De allí surge su pronóstico sobre un eventual reclutamiento militar obligatorio, algo que sería sumamente aceptado por la juventud ante la falta de oportunidades laborales.

Para el experto, cada vez más personas jóvenes se unirían al ejericito (Foto: FreeP¡CK)

3. ICE ganaría poder y la Guardia Nacional ocuparía las grandes ciudades

El escritor y teórico político chino también cree que durante 2027 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendría una presencia mucho mayor y que la Guardia Nacional podría desplegarse en las principales ciudades. Una combinación de tensión social, problemas migratorios, polarización política y un conflicto internacional podría llevar al gobierno estadounidense a reforzar fuertemente sus herramientas de seguridad.

“Esta es una predicción que sorprenderá a la mayoría, porque la mayoría está centrada en lo que ocurre en el extranjero. No prestan atención a lo que sucede en casa”, sostuvo al explicar su hipótesis.

4. Una crisis económica estadounidense podría extenderse al mundo

Jiang considera que una guerra prolongada tendría un enorme costo para Estados Unidos y podría profundizar sus problemas fiscales y financieros. Dentro de ese escenario también aparece el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo.

Según su teoría, una interrupción severa y prolongada del tránsito energético por esa zona podría actuar como detonante de una crisis internacional. Teniendo en cuenta esto, el experto proyectó problemas internacionales relacionados con el aumento del dólar y la utilización de sistemas electrónicos de pagos.

5. Estados Unidos podría atravesar un conflicto civil

La última predicción es también una de las más extremas. Jiang sostiene que la combinación de guerra exterior, dificultades económicas, despliegue de fuerzas de seguridad y polarización podría desembocar en una suerte de “guerra civil” estadounidense. Sin embargo, aclaró que no imagina un enfrentamiento tradicional como los que se vivieron entre 1861 y 1865 en el país norteamericano.

“Ahora quiero dejar muy claro a qué me refiero con guerra civil. No me refiero a dos ejércitos luchando entre sí en las calles”, dijo en el podcast de Jack Neel. Y agregó: “Así no es como se ve un conflicto civil moderno. Se ve más bien así: descontento a nivel nacional, disturbios, protestas, insurgencias, conflictos de baja intensidad que están en todas partes y en ninguna a la vez”.