Qué es el dry en el aire acondicionado

Cuando llega el calor, la mayoría enciende el aire acondicionado directamente en modo frío, sin reparar en las otras opciones que ofrece el control remoto. Sin embargo, hay un botón que pocos usan y que puede marcar la diferencia en los días de mucha humedad: el dry.

El modo "dry" ahorra energía

A continuación, te contamos qué es, cómo funciona y cuándo conviene activarlo:

1 Qué significa “dry”

“Dry” es la palabra en inglés para “seco”. En los equipos de aire acondicionado, este modo no está pensado principalmente para bajar la temperatura, sino para reducir la humedad ambiente. El aparato extrae la humedad del aire y la condensa, sin necesidad de enfriar tanto el ambiente como en el modo frío tradicional.

2 Cómo identificarlo en el control remoto

El botón suele estar identificado con la palabra “dry” o con el ícono de una gota de agua.

Para encontrarlo de manera rápida, en la mayoría de los controles remotos se encuentra junto a las opciones de frío, calor y ventilador, dentro del mismo selector de modos.

3 Cuándo conviene usarlo

El modo dry es ideal en días húmedos pero no extremadamente calurosos, cuando la sensación térmica pesada se debe más a la humedad que a la temperatura en sí.

También resulta útil durante la noche, porque enfría de forma más suave y evita el frío excesivo que a veces provoca el modo convencional.

4 Qué beneficios tiene

Entre las principales ventajas se destacan el menor consumo eléctrico, ya que el compresor trabaja con menor intensidad que en el modo frío y la mejora de la sensación térmica en ambientes cargados.

Además, al reducir la humedad, ayuda a controlar la proliferación de hongos y ácaros en el hogar.

5 En qué se diferencia del modo frío

El modo frío está diseñado para bajar la temperatura del ambiente lo más rápido posible, por lo que el compresor trabaja a mayor intensidad y de forma más constante.

En cambio, el modo dry, busca priorizar extraer humedad por sobre enfriar, por lo que el compresor se activa de forma intermitente y el ventilador suele funcionar a una menor velocidad.

El resultado de su incorporación es un ambiente más seco y agradable, aunque la temperatura baje apenas unos grados respecto del punto de partida.

El modo "dry" mejora la sensación térmica Pexels

Una función simple que conviene aprovechar

Activar el modo dry no requiere ninguna configuración especial: alcanza con seleccionarlo desde el control remoto para empezar a notar la diferencia de manera rápida y concisa.

Es una alternativa práctica para los días de humedad alta, cuando bajar unos grados no alcanza para sentirse cómodo.

Una alternativa al uso constante del frío

Conocer todas las funciones del aire acondicionado, y no solo el modo frío, permite adaptar mejor su uso a cada situación y cuidar el consumo eléctrico.

La próxima vez que el ambiente se sienta pesado por la humedad, antes de bajar la temperatura al mínimo, vale la pena probar con el dry, sobre todo si además se presta atención a cuál es la temperatura ideal para climatizar la casa.