Originarias de Asia, las ratas han convivido con el ser humano desde el principio de los tiempos. Cuando en el período Neolítico el hombre se convirtió en sedentario y comenzó a acumular las cosechas y a convivir con el ganado, la relación con los roedores se hizo más estrecha. Es que las ratas descubrieron que junto a las personas tenían alimento asegurado y así eligieron a nuestra especie para construir un vínculo parasitario que se ha extendido hacia todos los territorios del planeta conquistados por el ser humano.

Sin embargo, a pesar de que relación lleva miles de años de convivencia, las ratas nos siguen generando una reacción de pánico instantánea, una respuesta activada por antiguos genes que heredamos de nuestros antepasados. Al parecer, parte del miedo que nos producen estas criaturas, además de revelar una limpieza dudosa en el hogar que nos paraliza, proviene de las epidemias que aniquilaron a gran parte de la población humana en la Edad Media. Es decir que se trata de una conducta aprendida hace cientos años que se basa en la afirmación de que estos roedores fueron los responsables de transmitir la famosa peste negra.

El encuentro con una rata en el hogar puede significar que debemos estar abiertos a nuevas oportunidades y preparados para posibles cambios

En la actualidad, existen numerosos estudios académicos que desmienten esta teoría. Entre ellos, un artículo publicado en 2018 en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science, a partir de una investigación elaborada por varias universidades, asegura que la enfermedad medieval no fue extendida por las ratas, sino por los piojos y pulgas que atacaban a las personas debido a la ausencia absoluta de higiene de esa época.

Desmitificada esta creencia, lo cierto es que las típicas ratas urbanas que podemos encontrarnos en nuestra casa no implican ninguna amenaza para el ser humano, al que ni siquiera se animan a atacar. De hecho, incluso, existen distintas tradiciones espirituales que atribuyen diferentes significados a la aparición de este roedor en el hogar.

En principio, la presencia de ratas en nuestra casa nos advierte del hecho de que estamos habitando un entorno caótico y poco saludable o de que la vivienda necesita de arreglos urgentes. En este sentido, los roedores son un recordatorio práctico de la necesidad de ser responsables con la limpieza, el orden y el mantenimiento adecuados no solo del hogar, sino también de la salud mental y emocional de sus habitantes.

En la cultura oriental, la rata es el primer signo del horóscopo chino y se la vincula con la inteligencia, la astucia y la simpatía. De acuerdo con la astrología china, este roedor simboliza el poder y la buena suerte. A su vez, en la India, este animal es sagrado y se lo asocia con la riqueza material y espiritual. Los antiguos egipcios, por otro lado, creían que estas criaturas tenían poderes curativos.

La aparición de una rata en el hogar también se interpreta como una señal para investigar oportunidades innovadoras y para ser flexible frente a posibles cambios. Los expertos señalan que estos roedores representan la curiosidad, la agudeza y la adaptabilidad debido a que son conocidos por su capacidad para encontrar soluciones ingeniosas y para adaptarse fácilmente a nuevos escenarios.

La necesidad de enfrentar nuestros miedos y de abordar nuestras sombras es otro de los significados que puede implicar el encuentro, siempre desagradable, con este animal en algún rincón de la vivienda. Una de las características de las ratas es su habilidad para sobrevivir en contextos adversos, expuestas a amenazas desconocidas que suelen superar. Por eso, su presencia podría significar la importancia de perseverar frente a los obstáculos que nos generan temor en la vida.