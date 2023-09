escuchar

Las redes sociales son uno de los vehículos de comunicación de millones de personas alrededor del mundo. A través de ellas se conoce públicamente la vida de cada uno, sus logros e incluso algunas curiosidades. Pero también hay espacio para las anécdotas que es mejor eliminarlas de la mente antes que recordarlas. Una usuaria de TikTok compartió un video en el que descubre lo que se esconde en el baño tras escuchar ruidos y el final sorprendió a miles de usuarios.

En las redes sociales como TikTok se pueden encontrar todo tipo de historias de índole personal en el que el usuario comparte su experiencia con la comunidad.

Algunos muestran cómo les fue en algún viaje, otros dan consejos para algunas situaciones diarias y otros se animan a mostrar sus desgracias ante miles de internautas. En las últimas horas, se viralizó la historia de la dueña de un hogar que se encontró con algo inesperado en una de las habitaciones.

Publicación de la usuaria de TikTok que mostró lo que apareció en su baño TikTok: @karmrtz_45

Una de las pesadillas más feas que puede tener una persona dentro de su hogar es encontrar algún animal o insecto que le genere miedo o repulsión: desde arañas y murciélagos, hasta cucarachas y víboras. Muy pocas veces un intruso se mete en los recovecos de alguna casa, pero las veces que sucede puede generar pánico entre sus habitantes, a tal punto de que más de uno no sabría cómo reaccionar.

La usuaria de TikTok @karmrtz_45 compartió un video que captó la atención de los usuarios, ya que superó las 600 mil visualizaciones en pocas horas.

En el fragmento, se la ve ingresando a la bañera donde se ve la rejilla rota en el centro del enfoque. “Yo en el baño de mi casa cuando de repente algo se asoma”, escribió en el video, lo que generó expectativa por lo que saldría de ese minúsculo agujero. Luego de unos segundos asoma la cabeza un pequeño animalito, que mira asustado alrededor.

La usuaria de Tiktok se encontró una rata en el baño

Hasta que por fin sale a la luz una rata por la rejilla rota (que la mujer tenía intenciones de arreglar) y la dueña le hace un zoom con la cámara para que no le quede duda a ninguno del feo momento que tuvo que atravesar.

La dueña de la casa, que se habrá pegado un susto en aquel momento en el que vio que un intruso la molestaba, no contó cómo fue el desenlace de esta historia; sin embargo, muchos le pidieron una parte dos de la visita de la rata.

El video tuvo más de 40 mil likes en la red social y la caja de comentarios se llenaron de mensajes que compartieron el susto con la usuaria. “Que alguien me explique por qué se puso a grabar en lugar de correr o taparlo”,“Yo vivo con ese miedo constante y también que me vaya a salir en la tasa del baño”, “El ratón: ‘buenas somos los del delivery ya llegó su pedido’”, “Eso ya parece un gato”, “El ratón: ‘qué miedo, ¿escucharon eso?’”, “Una vez me pasó y salí corriendo casi con el pantalón abajo del miedo”, “Yo la vi salir de mi inodoro”, “Mi mayor miedo”, fueron algunos de los mensajes de miles de usuarios.

LA NACION