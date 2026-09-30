El truco sencillo para sacar la grasa pegada en el fondo del horno

Mantener los electrodomésticos impecables resulta fundamental para evitar malos olores y prevenir el desarrollo de bacterias en la cocina. El horno acumula suciedad con gran facilidad debido a que el vapor de las comidas transporta aceite hacia las paredes internas y hacia el cristal de la puerta. Cuando esa capa de grasa se solidifica en la base, eliminarla exige esfuerzo, pero existen métodos naturales, seguros y económicos que facilitan esta tarea sin comprar productos costosos y con químicos agresivos.

Limpiar este electrodoméstico puede ser una tarea difícil si no se realiza regularmente (Foto: FreeP¡CK)

Qué se necesita para limpiar el horno

Bicarbonato de sodio (una taza)

Vinagre

Un recipiente y una esponja

Una botella atomizadora

Guantes de protección

El vinagre y el bicarbonato de sodio se volvieron indispensables para una correcta limpieza Unsplash

Paso a paso para la limpieza profunda

Primero, utilizá los guantes de protección y retirá todas las rejillas y bandejas del interior del horno para trabajar con mayor comodidad. Esta acción inicial permite acceder a cada rincón oculto donde la suciedad suele adherirse con mayor fuerza durante las preparaciones culinarias diarias.

Mezclá el bicarbonato de sodio con agua dentro del recipiente hasta formar una pasta que no quede ni muy líquida ni muy espesa. Cubrí toda la superficie interna del electrodoméstico con esta preparación, abarcando la puerta, el vidrio, los laterales y el fondo. Repetí lo mismo en las bandejas y las rejillas con la mezcla para asegurar una cobertura total.

Luego, dejá reposar la pasta durante 12 horas; lo ideal es realizar este procedimiento por la noche para optimizar el tiempo de acción. Al día siguiente, eliminá el exceso de bicarbonato con una esponja y un poco de agua.

Se hizo viral al compartir el truco definitivo para limpiar el cristal del horno

Después llega el turno del vinagre: colocalo dentro de la botella atomizadora y rociá el interior del horno para generar una espuma efervescente. Dejá que la mezcla actúe por un par de minutos, refregá las superficies con energía y retirá los residuos con agua. Limpiá también el exterior del aparato utilizando vinagre y un paño seco para devolverle el brillo original.

Cómo limpiar el horno de forma natural con bicarbonato y vinagre

Este método económico deja el horno completamente reluciente y listo para usar sin inconvenientes. Según los expertos, programar una limpieza regular previene complicaciones futuras.