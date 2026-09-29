Quedó atrapada en un estanque al costado de la ruta, le amputaron una pata y sobrevivió contra todo pronóstico

Las historias de animales rescatados suelen conmover por el cambio que pueden experimentar después de recibir una segunda oportunidad. Ese fue el caso de Pretzel, una cachorra que fue encontrada en muy malas condiciones luego de quedar atrapada en un estanque dentro de un desguace en Cleveland, Texas, cerca de una ruta muy transitada.

Una mujer de la zona se enteró de la situación y decidió acercarse hasta el lugar. Sin embargo, al llegar se encontró con una escena todavía más preocupante: alguien ya había sacado a la cachorra del agua, pero la había dejado abandonada junto al estanque.

La cachorra fue rescatada de un estanque ubicado en un desguace de Texas (Foto: ThisIsHouston)

“Al llegar, descubrió que habían sacado a la cachorra del estanque y la habían dejado a un lado”, declaró Karlin Medlin, coordinadora médica de ThisIsHouston Rescue (TIH), al portal especializado The Dodo. Asimismo, agregó: “La pequeña estaba muy herida”.

El difícil comienzo de Pretzel

Unas horas después del rescate, la cachorra llegó a la clínica de urgencias de la organización. Allí recibió atención inmediata debido a la gravedad de sus lesiones. Sus heridas presentaban infecciones que requerían una limpieza profunda y, además, estaba desnutrida, por lo que los especialistas tuvieron que implementar un plan de alimentación progresivo para ayudarla a recuperar peso de manera segura.

Pretzel llegó a la clínica de emergencia con heridas graves y signos de desnutrición (Foto: ThisIsHouston)

“Se desconoce cuánto tiempo estuvo en el agua”, dijo Medlin, además de que agregó: “La vida no ha sido amable con ella, y probablemente ha estado sola durante un tiempo”.

A pesar de encontrarse débil y asustada, Pretzel comenzó a generar un vínculo de confianza con las personas que quedaron a cargo de su recuperación. Justamente, el contacto y las muestras de cariño ayudaron a que poco a poco se sintiera más segura.

Después de recibir tratamiento, la cachorra recuperó energía y comenzó a comer por sus propios medios (Foto: ThisIsHouston)

“Obviamente estaba en estado de shock y muy débil, pero aceptó muy bien la ayuda”, sostuvo la mujer, y sumó: “Yo misma fui a urgencias a verla, y estaba tranquila y callada, y parecía disfrutar de las caricias en la cabeza y de que le hablara con voz infantil”.

La cachorra fue sometida a una cirugía debido a la gravedad de una de sus lesiones (Foto: ThisIsHouston)

Con el correr de los días, la cachorra empezó a mostrar señales de mejoría. Después de recibir una transfusión de sangre, recuperó parte de su energía y comenzó a alimentarse por sus propios medios.

La recuperación y el futuro de la cachorra

Tras la intervención, Pretzel comenzó su recuperación con tres patas bajo el cuidado del equipo de rescate (Foto: ThisIsHouston)

Debido a la gravedad de una de sus lesiones, Pretzel debió ser sometida a una cirugía para amputarle una de sus patas, que estaba fracturada e infectada. Tras la intervención, desde ThisIsHouston Rescue compartieron una actualización sobre su estado y llevaron tranquilidad acerca de su recuperación.

“Después de todo lo que esta niña ha pasado, estamos muy aliviados. Ahora es hora de descansar, sanar y comenzar su nueva vida con tres piernas!”, publicaron desde la organización junto a las imágenes de la cachorra después de la cirugía.

El equipo de rescate destacó que la cachorra es joven y tiene buenas perspectivas de recuperación (Foto: ThisIsHouston)

La intervención representa un nuevo comienzo para Pretzel, que ahora deberá atravesar el período de recuperación y adaptarse a caminar con tres patas. A pesar de todo lo que vivió durante sus primeros meses de vida, el equipo que la acompaña se muestra esperanzado con su evolución. “Es joven y se adaptará muy bien. Trabajaremos duro para curar sus heridas físicas, así como su pequeño corazón y su espíritu”, sentenció la coordinadora de la organización.