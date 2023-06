El truco viral para usar la visera parasol de tu auto de la forma correcta

escuchar

Hace unos días se viralizó en las redes sociales el video de una persona que muestra el uso secreto del parasol de su automóvil. El contenido se hizo famoso debido a que muchas personas desconocían cuál era la otra forma de utilizar este elemento que permite cubrirte de los rayos de sol, así como de otro tipo de luces incandescentes.

Incomodidades como conductor ante los cambios de clima

Una de las desventajas más notorias que se tiene al conducir un automóvil, es lidiar con los cambios de clima. Ya sea una tempestuosa lluvia o radiantes rayos del sol, lo cierto es que ambas cosas pueden significar el entorpecimiento en la conducción de cualquier persona.

Por ello, casi todos los autos están equipados con elementos que son de ayuda ante estos y otros fenómenos naturales. Uno es el caso del limpiaparabrisas, situado al frente del coche. Su función es la de asear el vidrio en caso de lluvia para que esta no obstaculice la visibilidad y así se logre un manejo seguro en la manera de lo posible.

Este elemento permite cubrirte de los rayos de sol Unplash

Otro elemento de los autos es el parasol, el cual es un rectángulo de plástico situado a la altura de la frente del conductor, cuya finalidad es brindar sombra y eliminar el contacto directo con los rayos del sol.

Aunque el propósito de ambos elementos es el que indicamos, en la actualidad se usan para otros fines. El limpiaparabrisas puede apartar las hojas de los árboles que obstaculizan en ocasiones la vista, mientras que el parasol ahora posee en muchos casos un pequeño espejo, algo muy útil para las personas que se maquillan en el auto.

Descubrí la función oculta del parasol de tu auto

Hace unos días, se hizo viral un video de una persona en TikTok que grabó un video donde muestra cuál es la función secreta del parasol, un hecho que le dejó completamente asombrada.

Al igual que ella, otros usuarios no tardaron en compartir sus comentarios respecto al contenido; algunos compartían no conocer ese “truco”, mientras que otros comentaron que era un dato que tenían muy presente y que no les mostraba mayor impresión.

El tip para usar el dispositivo de forma correcta en tu auto

En el video se muestra cómo la joven que se encuentra de copiloto, quita el broche del parasol del lado izquierdo, hecho que no siempre se tiene presente al subirse a un carro. Posterior a eso, prosigue a moverlo del lado derecho, colocándolo verticalmente hasta que pegó directo a la ventana de su costado. Finalmente, tira el parasol y se ve cómo este se recorre a lo ancho de la ventana para cubrir por completo los rayos de luz que vienen de modo lateral.

Esta hazaña resulta importante debido a que muestra cómo los vehículos están diseñados. No solo pueden cubrir la luz que da directo al rostro del conductor, sino que también poseen elementos que se adaptan para proteger de las luces colindantes, molestas para la vista.

El video de tan solo 10 segundos, publicado en 2021, se volvió viral y no deja sorprender en redes sociales, ya que aunque para muchos conductores expertos o que manejan hace mucho les parece muy normal y usual, hay quienes apenas se van enterando de la función. ¿Conocías ese uso del parasol?

Debés saber que dependiendo el modelo del auto, las funciones y los elementos pueden variar, así que te invitamos a averiguar si tu auto puede hacer este útil “truco”.

El Universal (México)