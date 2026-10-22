El viaje por El Último Tramo: una nueva historia del vino en los Valles Calchaquíes

Durante tres días, un grupo de invitados especiales se sumergió en el mundo de El Último Tramo, compartiendo distintas experiencias junto al equipo de Bodega El Esteco y recorriendo algunos de los paisajes que forman parte de esta historia.

Con una historia profundamente vinculada a la tradición vitivinícola del norte argentino, El Esteco combina décadas de experiencia elaborando vinos de altura con una búsqueda constante de nuevas expresiones de sus diferentes terroirs. En ese sentido, su histórica bodega de Cafayate convive con el trabajo desarrollado en territorios como Chañar Punco y con diferentes proyectos de exploración que buscan expresar la diversidad de los Valles Calchaquíes a través del vino.

Por eso, este viaje fue concebido para descubrir el territorio detrás de El Último Tramo, la nueva línea de vinos de Bodega El Esteco que conecta dos territorios de los Valles Calchaquíes: Cafayate, en Salta, y Chañar Punco, en Catamarca. Fue una experiencia única entre vino, gastronomía, paisaje que pudieron disfrutar la actriz Agustina Papry Suásquita, el ex tenista Diego “Peque” Schwartzman junto a su esposa, Eugenia De Martino, el chef Maximiliano Van Oyen, y los influencers Lumena Fernández, Valentín Crucianelli, Sol Frocham y Abril Bruzzese.

La actriz Agustina Papry Suásquita, el ex tenista Diego “Peque” Schwartzman junto a su esposa, Eugenia De Martino, el chef Maximiliano Van Oyen, y los influencers Lumena Fernández, Valentín Crucianelli, Sol Frocham y Abril Bruzzese.

“El Último Tramo no es un destino ni un punto fijo en el mapa; es el pasaje final y el descubrimiento que une la historia de la bodega en Cafayate (Salta) con la fuerza ancestral de Chañar Punco (Catamarca). Es ese punto donde lo conocido queda atrás y algo nuevo comienza a revelarse; un tramo final que no marca el cierre de un recorrido, sino el principio de una nueva historia”, explicó Victoria Azuaga Lombardo, Brand Manager de Bodega El Esteco.

A lo largo del recorrido, los invitados compartieron sus experiencias y descubrieron los Valles Calchaquíes desde distintas perspectivas. Desde los atardeceres entre viñedos en Cafayate hasta los paisajes de Chañar Punco, el almuerzo de la chef María Emilia Giuliani y la visita a Finca La Turbina, cada momento permitió mostrar la riqueza de una región donde el vino, la gastronomía y la cultura están profundamente ligados al territorio.

Más que presentar una nueva etiqueta, la propuesta buscó mostrar el territorio detrás de los vinos y acercar a los invitados a una de las principales características que atraviesa la historia de El Esteco: la exploración de los Valles Calchaquíes y sus diferentes expresiones de altura.

Una primera noche para entrar en el universo de El Esteco

El viaje comenzó en Cafayate con Noches Mágicas, una de las experiencias más emblemáticas de Bodega El Esteco. Al caer el sol, los invitados recorrieron la bodega y sus viñedos para luego compartir una degustación de vinos alrededor de un fogón, acompañada de empanadas típicas salteñas.

El ingreso a la histórica Bodega El Esteco de Cafayate

Fue un recorrido desde uno de los lugares fundamentales para entender la identidad de la bodega: Cafayate, ubicada a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar y donde El Esteco construyó gran parte de su historia vitivinícola. Entre viñedos, montañas y el paisaje característico de los Valles Calchaquíes, la primera noche funcionó como una introducción al territorio que los invitados continuarían descubriendo durante los días siguientes.

Chañar Punco: el territorio donde comienza El Último Tramo

El segundo día, el grupo se dirigió hacia Chañar Punco, Catamarca, uno de los territorios que hoy ocupa un lugar central en el trabajo de exploración de Bodega El Esteco. Ubicado a 2.000 metros sobre el nivel del mar, presenta condiciones particulares para la viticultura: una marcada amplitud térmica, temperaturas extremas y suelos pobres, pedregosos y de origen aluvial. Es en este territorio donde nacen los dos vinos tintos de El Último Tramo: Malbec y Cabernet Sauvignon.

La visita permitió conocer de cerca los viñedos y la bodega de elaboración propia de El Esteco en Catamarca, y comprender cómo las características de este paisaje se trasladan a la identidad de los vinos. El proyecto El Último Tramo nace precisamente de este recorrido entre territorios. La línea está integrada por un Malbec y un Cabernet Sauvignon de Chañar Punco, junto a un Naranjo de Torrontés elaborado con uvas de Cafayate, poniendo en diálogo diferentes expresiones de los Valles Calchaquíes.

Cafayate, a más de 1.700 metros sobre el nivel del mar, es donde El Esteco construyó gran parte de su historia vitivinícola.

Un almuerzo para descubrir los Valles Calchaquíes

En Chañar Punco, el recorrido continuó alrededor de la mesa. La chef María Emilia Giuliani estuvo a cargo de un almuerzo especialmente pensado para la ocasión, con un menú elaborado a partir de ingredientes y productos propios de los Valles Calchaquíes.

La propuesta gastronómica buscó llevar al plato la identidad del territorio que los invitados estaban recorriendo, trabajando con productos regionales y sabores característicos de la zona.

Así, el almuerzo se convirtió en otra manera de conocer los Valles Calchaquíes: no solo a través de sus paisajes y sus vinos, sino también desde sus ingredientes, su cultura gastronómica y las personas que mantienen viva esa identidad. El encuentro tuvo lugar en el medio de los viñedos donde El Esteco desarrolla parte de su trabajo vitivinícola y donde nacen los vinos tintos de El Último Tramo, generando un vínculo directo entre paisaje, viticultura y gastronomía.

Finca La Turbina

El tercer día, el grupo continuó el recorrido en Finca La Turbina, otra de las expresiones del trabajo de El Esteco en altura. Ubicada a 2.000 metros sobre el nivel del mar, la finca representa una escala diferente de producción: allí se cosechan cantidades muy limitadas de uva cultivadas en terrazas y se desarrollan vinos de partidas especiales que permiten explorar variedades y expresiones particulares del territorio.

Entre ellos se encuentra Partida Limitada Garnacha, una de las etiquetas que forman parte del trabajo experimental e icónica de la bodega. La visita permitió conocer una faceta diferente de El Esteco y entender que la exploración del terroir no se limita a un único lugar o a determinadas variedades. También implica trabajar con pequeñas producciones, experimentar y descubrir qué puede expresar cada parcela

El viaje fue concebido para descubrir el territorio detrás de El Último Tramo, la nueva línea de vinos de Bodega El Esteco que conecta dos territorios de los Valles Calchaquíes: Cafayate, en Salta, y Chañar Punco, en Catamarca

El Último Tramo: una nueva mirada sobre los Valles Calchaquíes

El viaje fue también una forma de acercarse al concepto detrás de El Último Tramo, una nueva línea que amplía el portfolio de alta gama de Bodega El Esteco. El nombre hace referencia a ese recorrido entre Cafayate y Chañar Punco: un tramo que representa el pasaje entre lo conocido y aquello que todavía queda por descubrir.

La línea El Último Tramo está compuesta por tres vinos:

El Último Tramo Malbec — 100% Malbec de Chañar Punco, con un perfil de fruta roja fresca y buena acidez.

El Último Tramo Cabernet Sauvignon — 100% Cabernet Sauvignon de Chañar Punco, fresco y expresivo, de color rojo rubí brillante, intenso y profundo.

El Último Tramo Naranjo de Torrontés — 100% Torrontés y el primer vino naranjo en la historia de Bodega El Esteco. Su elaboración mantiene el contacto con las pieles durante aproximadamente cinco meses. Un vino delicado y vibrante, con notas florales y de hierbas, textura envolvente y un final fresco.

Más información: www.elesteco.com.ar

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

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