Un Chardonnay nacido a 2000 metros que conquista a la crítica internacional

Durante años, cuando se hablaba de los Valles Calchaquíes, la conversación giraba casi exclusivamente alrededor de los tintos. Sin embargo, en silencio y a fuerza de precisión, algunos blancos comenzaron a escribir una historia propia. El último capítulo llegó de la mano de Bodega El Esteco: su Partida Limitada Chardonnay 2025 recibió 97 puntos en el Argentina Special Report 2026 de Tim Atkin, una de las voces más influyentes de la crítica internacional.

La distinción representa el puntaje más alto alcanzado hasta ahora por esta etiqueta y confirma una trayectoria ascendente que viene consolidándose cosecha tras cosecha. Desde su lanzamiento en 2019, el vino captó la atención de referentes como James Suckling, con evaluaciones que fueron creciendo en paralelo a la evolución del proyecto.

Detrás de este Chardonnay está la mirada de Claudio Maza, quien lleva más de 25 años trabajando en los Valles Calchaquíes y conoce como pocos el potencial de la altura extrema. “Es un reconocimiento que nos llena de orgullo y que habla del potencial enorme que tienen los vinos blancos de altura”, afirma.

Bodega El Esteco obtuvo 97 puntos de Tim Atkin para su Partida Limitada Chardonnay 2025.

Un viñedo pequeño, una identidad enorme

La singularidad del vino comienza en su origen. Las uvas provienen del cuartel 32B de Chañar Punco, una parcela de apenas 0,43 hectáreas ubicada a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, las condiciones de amplitud térmica, radiación solar y suelos pedregosos configuran un escenario excepcional para el desarrollo del Chardonnay.

La producción es tan exclusiva como el lugar: entre 1.500 y 2.000 botellas por cosecha. Una escala que permite trabajar con un nivel de detalle poco habitual y que convierte a cada añada en una expresión particular del viñedo.

“Es un privilegio poder trabajar en viñedos de estas características”, señala Maza, convencido de que el descubrimiento de este terroir marcó un antes y un después para la expresión de la variedad en el norte argentino.

La importancia de la consistencia

En un mercado donde los puntajes suelen ocupar los titulares, en El Esteco prefieren poner el foco en otro aspecto: la continuidad. La línea Partidas Limitadas funciona como un laboratorio de precisión enológica en el que cada cosecha busca profundizar la identidad del lugar sin perder coherencia estilística.

Los números acompañan esa visión. Las añadas 2019 y 2020 obtuvieron 93 puntos; la cosecha 2021 alcanzó los 95; la 2022 recibió 94; mientras que la 2024 fue distinguida con 94 puntos por James Suckling. El reciente reconocimiento a la cosecha 2025 aparece así como la consolidación de un trabajo sostenido más que como un logro aislado.

Actualmente, la bodega se encuentra comercializando la cosecha 2022, mientras que la añada 2024 llegará al mercado durante el segundo semestre. La flamante 2025 seguirá luego el ritmo natural del portfolio, respetando los tiempos de evolución definidos para el proyecto.

El momento de los blancos de altura

Más allá de la celebración por el puntaje, Maza entiende que el reconocimiento refleja una transformación más profunda dentro de la vitivinicultura del norte argentino. “Acá en la altura no somos solo tintos. Tenemos mucho por dar con cepas blancas como el Chardonnay”, asegura.

La tendencia, sostiene, también alcanza a otras variedades que encuentran en estos paisajes extremos una expresión distinta. Entre ellas, el Pinot Noir aparece como una de las grandes apuestas para los próximos años.

La visión es clara: vinos más frescos, más fluidos y cada vez más conectados con su origen. Una búsqueda que parece alinearse con las preferencias de las nuevas generaciones de consumidores y con la creciente valoración internacional de los terroirs de altura.

Y si de identidad territorial se trata, el maridaje ideal también mira hacia el paisaje que rodea al viñedo. Maza imagina este Chardonnay junto a un tartare o carpaccio de llama, o acompañado por quesos de distintas intensidades. Una combinación que resume, en una copa y un plato, la esencia de los Valles Calchaquíes.

Una bodega que hizo de la altura su sello

La historia detrás de este Chardonnay también ayuda a entender por qué los vinos de altura del norte argentino vienen ganando protagonismo en la escena internacional. Ubicada en el corazón de los Valles Calchaquíes, en Salta, Bodega El Esteco se consolidó como una de las grandes referentes de la vitivinicultura de montaña. Con más de 300 hectáreas de viñedos propios distribuidos entre Cafayate y Chañar Punco, y plantaciones que se extienden desde los 1.700 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, la bodega ha construido una identidad profundamente ligada a las particularidades de este paisaje extremo.

Esa combinación entre tradición, conocimiento del terruño y tecnología aplicada a la elaboración le permitió desarrollar un portafolio reconocido en más de 40 países. Etiquetas como Don David, Fincas Notables, Altimus y la propia línea El Esteco forman parte de una propuesta que busca capturar en cada botella la pureza y la intensidad de los Valles Calchaquíes. En ese contexto, Partida Limitada Chardonnay aparece como una de las expresiones más precisas de esa filosofía: vinos de producción acotada que ponen el foco en la singularidad del origen y en el potencial de los grandes terroirs de altura.

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

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