Eligieron las mejores hamburguesas del mundo y un restaurante porteño entró al ranking

Las hamburguesas se convirtieron en un clásico de la gastronomía global y hoy forman parte de los recorridos obligados de muchos viajeros. En ese contexto, la revista Time Out elaboró un ranking con las mejores hamburgueserías del mundo y una argentina logró meterse entre las diez primeras.

Ahumada o a la parrilla; smash; con verduras u hongos o distintos tipos de queso; con pan de papa o pan brioche; cada restaurante elabora su propia versión y le da un toque personal. La publicación inglesa recopiló propuestas de los cinco continentes y detalló por qué se destacan entre todos sus competidores.

La sorpresa fue que un argentino logró ingresar al top 10 del ranking. Se trata de Kiddo, una hamburguesería con dos sucursales, una ubicada en el barrio porteño de Las Cañitas (Arévalo 2882) y otra en Palermo, en Honduras al 5265, que quedó en el noveno lugar.

Con las típicas hamburguesas smash (“aplastadas”) —preparadas al aplastar la carne sobre una plancha muy caliente durante los primeros segundos de cocción para obtener una costra crocante y un sabor más intenso—, el primer local de Kiddo abrió en 2022.

Las hamburguesas de Kiddo fueron elegidas en el noveno lugar Instagram

Su fundador, Alejandro Roig, es un reconocido youtuber que pasó de tener un canal en el que reseñaba hamburguesas en distintos lugares del mundo bajo el seudónimo de “Burger Kid” a su propio local. Hoy, cuatro años después de la apertura, es habitual ver largas filas en la puerta de ambas sucursales.

Desde Time Out destacaron la hamburguesa de carne con queso americano, tomate, lechuga y cebolla, además de la salsa especial de la casa de Kiddo, que viene dentro de un pan de papa suave “hecho a medida”.

Los combos vienen con papas fritas Instagram @Kiddo.arg

“Por qué nos encanta: en un mundo lleno de hamburguesas sobrecargadas y rebosantes de queso, Kiddo se centra en cuidar cada detalle. Creado por Alejandro Roig, prioriza el equilibrio sobre el exceso: no hay capas excesivas de queso cheddar fundido, solo carne de res de calidad, verduras frescas y un pan especial desarrollado exclusivamente para la marca", remarcaron en la publicación.

Y agregaron: “La carne es la protagonista, cocinada de forma sencilla y servida rápidamente, envuelta para comer de pie o sobre la marcha. La salsa (una versión propia de la salsa barbacoa dorada) complementa todos los sabores sin enmascararlos. Suele haber fila en la puerta, y con razón".

Las mejores hamburguesas del mundo

El ranking se completa con restaurantes de varios países del mundo, desde Francia y Sudáfrica hasta Japón y España. El primer lugar se lo llevó Smash Things, en Tokio, que tiene una hamburguesa de carne Wagyu con cebolla, panceta, queso cheddar americano y pan de leche.