Ellie Goulding. La boda de la cantante reunió royas y estrellas

Para su gran día, la artista eligió un fabuloso vestido de corte clásico y una voluminosa falda, creado por la diseñadora Natacha Ramsay-Levi, actualmente al frente de Chloé. El traje, confeccionado en seda doble crêpe, incluyó un bordado a mano con rosas blancas de York. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 16:34

La boda de Elena "Ellie" Goulding (32) fue una de las más esperadas por la realeza británica. Y si bien ella no tiene sangre azul, la famosa cantante -cuyo hitazo de 2015 "Love Me Like You Do" aún suena en las radios del mundo- es una de las más admiradas por los royals. De hecho, fue la elegida para cantar en la recepción de la boda del príncipe William y Kate; y su gran amiga, la princesa Eugenie de York, fue quien le presentó a su flamante marido, el marchand de arte Caspar Jopling (27). Además de Eugenie, la duquesa Sarah Ferguson, la princesa Beatrice de York y las estrellas de Hollywood Orlando Bloom y su prometida, Katy Perry, y Sienna Miller (37) asistieron a la ceremonia celebrada el sábado 31 de agosto en la catedral de York.

Tras intercambiar votos y dar el "sí, quiero", los recién casados y sus invitados se trasladaron al imponente castillo de Howard, donde continuaron la fiesta hasta primeras horas de la madrugada. Los novios se conocieron en 2017 y al año siguiente anunciaron su compromiso. "Habíamos tomado un par de copas y estábamos haciendo un rompecabezas. Creo que él se aburrió y por eso me propuso casarnos. De algún modo fue muy romántico", dijo entonces la artista.

Después de dos años de relación con el marchand Caspar Jopling, la novia llega a la catedral de York para dar el "sí, quiero" en una combi vintage Volkswagen adornada para la ocasión Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

La intérprete de "Love Me Like You Do" es recibida por sus damas de honor, quienes se ocuparon de acomodarle el vestido antes de su camino hacia el altar. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Una de las primeras en llegar fue la princesa Eugenie de York, íntima amiga de la novia y la "celestina" de la pareja

Escoltada por su novio, Edoardo Mapelli Mozzi, Beatrice de York lució un vestido con volados y mangas semitransparentes de su firma favorita, The Vampire Wife. Fuente: HOLA - Crédito: Cordonpress

Su madre, Sarah Ferguson, apostó a un modelo negro que combinó con un delicado tocado Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Eugenie de York optó por un vestido escote en V, de estampa floral y falda midi, que completó con un pillbox a tono. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Después de anunciar su compromiso con Harry Wentworth-Stanley, la ex del príncipe Harry, Cressida Bonas, atrapó todas las miradas: cautivó con un escotado vestido nude con grandes flores rojas y blancas, de Tory Burch, que combinó con una chaqueta entallada y una sencilla diadema. Fuente: HOLA - Crédito: Cordonpress

Las princesas Eugenie y Beatrice de York, la duquesa Sarah Ferguson, Orlando Bloom, Katy Perry y Sienna Miller integraron la lista de trescientos invitados

Orlando Bloom y Katy Perry también dijeron presente. La cantante desfiló un diseño satinado en combinación con varios tonos empolvados de la firma Sies Marjan. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages