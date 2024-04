Jennifer Lopez pierde una fortuna con su último proyecto: todos los detalles de su mala racha

Escuchar

Tras una década sin lanzar un disco de estudio, este año Jennifer Lopez (54) decidió hacer su regreso triunfal de la mano de un ambicioso proyecto multimedia catalogado como el más personal de su carrera, ya que ahonda en su gran historia de amor con Ben Affleck, desde su ruptura y la cancelación de su boda en 2003, hasta su impactante reencuentro casi veinte años después. Así fue que la artista decidió financiar con 20 millones de dólares la producción de su nuevo álbum, This is Me... Now; la película This Is Me… Now: A Love Story; un documental sobre el proceso de grabación de ambos titulado The Greatest Love Story Never Told, y una gira por los Estados Unidos.

La artista posa espléndida en la avant-première de su película This Is Me...Now: A Love Story, que se hizo en Los Ángeles el 13 de febrero. Getty Images

Orgullosa de su trabajo, J.Lo se muestra con los carteles promocionales de su nuevo trabajo como fondo, en Nueva York. Getty Images

Sin embargo, los medios especializados y el público en general no reaccionaron de la mejor manera a lo nuevo de J.Lo: con críticas negativas, el disco debutó en el remoto puesto 38 de la lista Billboard 200, pese a que la cantante estaba acostumbrada a estar en el top 10. Además, en las redes sociales la acusaron de “narcisismo creativo” por su excesivo material autobiográfico y por abusar del cliché de ser una chica del Bronx; y la venta de entradas para sus shows fue tan baja que debieron cancelar siete fechas y agregar al repertorio los grandes éxitos de la artista, con la intención de atraer a sus fanáticos históricos.

Póster de su gira con treinta fechas en Estados Unidos (se cancelaron siete y se añadieron tres).

“Ni siquiera tenía la obligación de hacer un disco. No es como que alguien estuviera clamando por el próximo álbum de J.Lo”, admitió ella misma en su documental, casi como un presagio de que los números no acompañarían el esfuerzo y la inversión puestos en este proyecto. Y, aunque la industria se plantea si la marca Jennifer Lopez podrá superar airosa esta crisis, lo cierto es que la actriz, cantante y empresaria tiene un buen respaldo para resistir la mala racha: según el sitio especializado Celebrity Net Worth, su fortuna alcanza los 400 millones de dólares.

En su reciente material, que incluye un álbum, una película y un documental, Lopez muestra escenas de su vida cotidiana con Ben Affleck, con quien se casó en 2022. Grillo Maria (Redaccion)

La mansión de más de 60 millones de dólares que Jennifer Lopez y Ben Affleck comparten en Beverly Hills.

