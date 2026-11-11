Empezó a los 17, perdió sus ahorros en el corralito y hoy lidera 60 sedes en tres países: “Una crisis cambia los planes, pero no quién sos”

“Cuando pienso en esa nena de 10 años raspando cerámicas con un cuchillo chico lo primero que me aparece son mis manos, con ampollitas, y el cuchillo chico raspando la cerámica. Pero, sobre todo, lo que más recuerdo es el terror de equivocarme: si una pieza quedaba mal terminada, era una pieza menos que me pagaban. A esa edad entendía muy bien lo que eso significaba. Esa nena me despierta mucha ternura, pero también una tristeza muy concreta. Era muy chica para cargar con preocupaciones de grandes. No quiero romantizarlo ni decir que estuvo bien porque me hizo fuerte. Aprendí a encontrar recursos y a seguir adelante, pero ninguna criatura debería tener que trabajar para ayudar a sostener una casa”.

Las dificultades atravesaron la infancia de Natalia Druziuk casi desde el comienzo. A los 10 años, la quiebra económica de su padre desmoronó la estabilidad familiar y los dejó sin techo. Mientras otros chicos de su edad salían del colegio para jugar, ella dedicaba sus tardes a trabajar: raspaba cerámicas con un cuchillo pequeño para quitarles las imperfecciones y dejarlas parejas.

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En ese contexto, creció con responsabilidades que tuvo que asumir desde muy chica. Su historia familiar también estuvo atravesada por la experiencia de su mamá y su abuela, que habían llegado desde Rusia a la Argentina y debieron enfrentar las dificultades de vivir en un país cuyo idioma no conocían. Esa experiencia despertó en Natalia una fascinación temprana por los idiomas, convencida de que una lengua podía ser la llave para abrir cualquier puerta.

Natalia, de chica, junto a su mamá.

“Mi mamá llegó de Rusia siendo adolescente y me tuvo cuando estaba por cumplir 20. Cuando yo nací, la comunicación ya estaba resuelta. Pero el desarraigo seguía ahí. Lo percibía en las conversaciones y en las anécdotas de mi mamá y mi abuela: en el dolor de haber llegado a un país completamente distinto, con otro ritmo, donde todo parecía ir rápido y casi nunca había alguien con tiempo para detenerse y ayudarlas. De esas historias casi diarias entendí que aprender el idioma no borra automáticamente la soledad, pero puede darte herramientas para pedir ayuda, acercarte a los demás y construir pertenencia. Una lengua puede ser una llave para no quedar afuera del mundo”, dice Natalia.

En busca de un sueño

A los 17 años, mientras terminaba el secundario, trabajaba en una fábrica y comenzaba sus estudios universitarios, decidió apostar por una idea propia. En marzo de 1995 abrió su instituto de idiomas en Caseros, en un pequeño departamento ubicado detrás de la vivienda familiar. Con una inversión mínima y un pizarrón amarillo que todavía conserva, comenzó a dar clases de inglés. Al principio, hacía absolutamente todo: enseñaba, atendía el teléfono, recibía a las familias, limpiaba y llevaba las cuentas.

Abanderada.

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Además de la falta de recursos, tuvo que enfrentarse a los prejuicios de quienes desconfiaban de una adolescente al frente de un negocio. Conseguir alumnos y contratar personal no era sencillo. Sin embargo, aquel primer año terminó con 20 estudiantes y, poco tiempo después, el instituto ya tenía 80. Lo que había comenzado como un proyecto individual empezó a convertirse en una empresa.

“Todavía conservo ese pizarrón en mi oficina de la primera sede. Cada vez que lo miro, vuelvo a esa etapa: el cansancio de haber terminado la secundaria y estudiar mucho para el ingreso a la universidad, trabajar en la fábrica y después pararme frente al pizarrón. Pero también recuerdo una alegría enorme. La alegría de estar empezando algo propio, aunque todavía no supiera hasta dónde me animaba a llegar. Para mí, ese pizarrón es el primer testigo de Neone. Me recuerda el esfuerzo y la felicidad de haber dado ese primer paso”.

"Toda situación difícil te deja huella, pero también un aprendizaje".

Su primer alumno y una fortaleza renovada

A menudo Natalia se topaba con miradas de desconfianza de adultos desconcertados al ver a una adolescente menuda y de baja estatura al frente de una institución educativa; le preguntaban dónde estaba su mamá o prometían volver más tarde para no regresar jamás. Cuando la puerta volvía a cerrarse, la soledad se llenaba de lágrimas y de una profunda impotencia por no haber tenido la oportunidad de demostrar todo lo que era capaz de dar.

Sin embargo, el quiebre llegó de la mano de una madre que decidió mirar más allá de las apariencias y le confió a su pequeño hijo de cinco años, Mathías, quien se convirtió en su primer alumno. En ese instante de entrega mutua, algo se transformó para siempre en su interior. Esa primera confianza disolvió las dudas, sanó la frustración y la llenó de una fortaleza renovada: comprendió que, sin importar cuán joven la vieran algunos, tenía la madurez, el amor y la vocación necesarios para ser el pilar en quien una familia pudiera descansar.

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La constancia dio sus frutos: con el tiempo, aquella comunidad inicial de 84 alumnos creció hasta superar los 400.

Víctima del corralito

A pesar de esos primeros pasos firmes, el camino no estuvo exento de pruebas. Uno de los golpes más duros llegó en 2001. Después de años de trabajo, Natalia había logrado ahorrar US$ 10.000, pero perdió ese dinero durante el corralito. Había ido al banco con su mamá para intentar retirar los ahorros y decidió esperar hasta el lunes para sacar el dinero de su cuenta. Cuando regresó, ya no pudo hacerlo. Todo lo que había conseguido reunir quedó atrapado en la crisis.

“El banco estaba a solo cinco cuadras del instituto, y juro que caminé cada metro sintiendo el peso del mundo encima. Lloré desconsolada las dos primeras, con el alma rota y el pecho apretado; pero ya en la tercera me sequé las lágrimas con la manga y, en medio del dolor, empecé a pensar cómo volver a levantarme. No era que no me doliera haber perdido todo, sino que rendirme nunca fue una opción: había un sueño esperándome y tenía que seguir. Esa noche en casa casi no hablamos del tema, cuidándonos en un silencio cómplice para que mamá no cargara con la culpa ni la tristeza. Nos abrazamos con las miradas, protegiéndonos como siempre lo hacíamos, con la certeza íntima de que, aunque el golpe había sido inmenso y la pérdida quemaba por dentro, juntas íbamos a encontrar la forma de salir adelante”, se emociona.

Con su familia.

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“No conozco otra manera de vivir que no sea seguir intentando”

Hay momentos bisagra donde el dolor paraliza o impulsa; para Natalia, rendirse sencillamente nunca fue una alternativa. Con una entereza que desafiaba a la propia crisis, transformó la incertidumbre en motor y decidió volver a empezar desde los cimientos. Amplió la propuesta educativa, incorporó nuevos idiomas y fue en busca de más alumnos. En una época sin redes sociales ni herramientas digitales, apostó los últimos recursos que le quedaban a imprimir folletos en papel, repartiendo ilusión y convicción en cada esquina. La constancia dio sus frutos: con el tiempo, aquella comunidad inicial de 84 alumnos creció hasta superar los 400.

“No sé si hubo una fórmula secreta; simplemente no conozco otra manera de vivir que no sea seguir intentando. Creo que esa terquedad luminosa, esa forma de no soltar los sueños, la llevo en la sangre. Paradójicamente, en medio de la tormenta se abrieron caminos insospechados: compré a precios bajísimos los muebles de institutos que bajaban sus persianas y recibí a profesores que antes me habían cerrado la puerta, pero que ahora, golpeados por la misma crisis, aceptaban trabajar conmigo. Fue un tiempo durísimo y desgarrador, pero aprendí que aun en el epicentro del derrumbe más profundo siempre hay cimientos invisibles para seguir construyendo lo que amamos”.

Con el equipo de trabajo de su instituto.

Reinventarse una y otra vez

Pero la fortaleza de Natalia no se forjó en un único golpe. A lo largo del camino tropezó con una primera experiencia de franquicias que no prosperó, apostó sus ahorros a una plataforma digital que en sus inicios apenas convocó a cinco alumnos y debió sostener la estructura contra viento y marea cuando la pandemia paralizó al mundo. Fue en ese momento cuando aquel intento digital —que en su hora pareció una apuesta fallida— reveló su verdadero sentido: con las aulas vacías de golpe, el instituto ya contaba con un campus virtual en pie para seguir educando sin perder un solo día.

Detrás de más de tres décadas de trayectoria no hubo fórmulas mágicas, sino la valentía de reinventarse una y otra vez. Tuvo que tomar decisiones incómodas, desarmar y volver a armar su modelo, e incluso escuchar los límites que le impuso el propio cuerpo. Una internación en 2018 la obligó a detenerse y transformó su visión del liderazgo: entendió que aquella mujer acostumbrada a ponerse todo al hombro debía aprender a soltar, delegar y confiar en su equipo para que el sueño pudiera seguir creciendo sin dejar la vida en el intento.

“Tenía un dolor abdominal muy fuerte, algo que nunca había sentido. Ya era mamá y, aun internada, quería estar en todo. Recuerdo la agenda en una mano y el suero en el otro brazo, reprogramando reuniones. Cuando me dijeron que podía ser grave, miré a mi hija y por un instante se me derrumbó todo. Pero duró 10 segundos: enseguida mi cabeza volvió a lo que sabía hacer, resolver. Hasta entonces tenía miedo de que nadie pudiera hacer las cosas como yo. La internación me obligó a ver algo que no había querido ver: mi equipo podía sostenerlas y, muchas veces, hacerlas mejor que yo. Delegar no fue dejar de cuidar el instituto; fue entender que no tenía que cargarlo todo sola y aprender a confiar en quienes tenía al lado”.

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“No sé si hubo una fórmula secreta; simplemente no conozco otra manera de vivir que no sea seguir intentando".

Hoy, el instituto cuenta con 60 sedes en Argentina, Uruguay y Paraguay, y proyecta su expansión hacia España.

Para alguien que en este momento siente que una crisis económica, un traspié laboral o la falta de recursos le cerraron todas las puertas, ¿cuál es el aprendizaje más valioso sobre levantarse y volver a empezar que te dejó tu historia?