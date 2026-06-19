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En fotos. Los embajadores viven su propio Mundial de fútbol: sus cábalas y festejos

Entre partidos compartidos, rivalidades futboleras y amuletos, los representantes del mundo diplomático viven su propio Campeonato del Mundo

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Los embajadores Hoshino Yoshitaka, David Cairns y Julio Glinternick Bitelli en modo mundialista
Los embajadores Hoshino Yoshitaka, David Cairns y Julio Glinternick Bitelli en modo mundialista
En la embajada británica, el embajador David Cairns juega este mundial por partida doble: Inglaterra y Escocia son parte del Campeonato del Mundo. Para vivirlo de la mejor manera, la semana que viene, en la Residencia británica, unas 100 personas verán en pantalla grande los partidos de Inglaterra vs. Ghana y Escocia vs. Brasil. Ofrecerán cotillón, comidas típicas de los países y habrá exhibición de camisetas
En la embajada británica, el embajador David Cairns juega este mundial por partida doble: Inglaterra y Escocia son parte del Campeonato del Mundo. Para vivirlo de la mejor manera, la semana que viene, en la Residencia británica, unas 100 personas verán en pantalla grande los partidos de Inglaterra vs. Ghana y Escocia vs. Brasil. Ofrecerán cotillón, comidas típicas de los países y habrá exhibición de camisetasEmbajada Británica en Argentina
Con humor, en las redes de la embajada compartieron un video creado con IA donde el embajador Cairns "aparece" junto a los jugadores de Argentina que juegan en la Premier League (el video fue realizado antes de que se sumara un sexto, Senesi) además del DT, Lionel Scaloni, que jugó allí hace 20 años
Con humor, en las redes de la embajada compartieron un video creado con IA donde el embajador Cairns "aparece" junto a los jugadores de Argentina que juegan en la Premier League (el video fue realizado antes de que se sumara un sexto, Senesi) además del DT, Lionel Scaloni, que jugó allí hace 20 añosEmbajada Británica en Argentina
El video hecho con IA de la Embajada Británica
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Así disfrutó el personal de la embajada el partido Inglaterra-Croacia en el pub interno de la embajada llamado "The Hand of God"
Así disfrutó el personal de la embajada el partido Inglaterra-Croacia en el pub interno de la embajada llamado "The Hand of God"Embajada Británica en Argentina
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli compartió con LA NACION como vive el torneo: “Es la hora de nuestra pasión compartida. ¡Viva el bienvenido paréntesis del Mundial! Y a cada uno sus estrellas”
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli compartió con LA NACION como vive el torneo: “Es la hora de nuestra pasión compartida. ¡Viva el bienvenido paréntesis del Mundial! Y a cada uno sus estrellas” Gentileza embajada de Brasil
El día de la apertura del Mundial el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, participó de la inauguración del Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires en Palermo. "Junto al jefe de Gobierno porteño y representantes diplomáticos de Canadá y México, los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026", compartieron en las redes de la embajada
El día de la apertura del Mundial el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, participó de la inauguración del Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires en Palermo. "Junto al jefe de Gobierno porteño y representantes diplomáticos de Canadá y México, los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026", compartieron en las redes de la embajada @embajadaeeuuarg
"Ya se siente la emoción de esta gran fiesta del fútbol", compartieron en las redes sociales de la embajada de los Estados Unidos. El embajador Lamelas cruzó la calle que separa al Fan Fest de su residencia, el Palacio Bosch
"Ya se siente la emoción de esta gran fiesta del fútbol", compartieron en las redes sociales de la embajada de los Estados Unidos. El embajador Lamelas cruzó la calle que separa al Fan Fest de su residencia, el Palacio Bosch @embajadaeeuuarg
El embajador de Canadá, Stewart Wheeler, junto al consejero politico, Jonathan Sauvé en el Fan Fest. "Canadá espera al mundo con los brazos abiertos para celebrar una Copa Mundial histórica, una oportunidad única para mostrar quiénes somos: una sociedad abierta, diversa y profundamente apasionada por el deporte. En Toronto y Vancouver, el fútbol será un lenguaje común para celebrar la inclusión, la convivencia entre pueblos y el entusiasmo compartido por el juego", comentaron a LA NACION
El embajador de Canadá, Stewart Wheeler, junto al consejero politico, Jonathan Sauvé en el Fan Fest. "Canadá espera al mundo con los brazos abiertos para celebrar una Copa Mundial histórica, una oportunidad única para mostrar quiénes somos: una sociedad abierta, diversa y profundamente apasionada por el deporte. En Toronto y Vancouver, el fútbol será un lenguaje común para celebrar la inclusión, la convivencia entre pueblos y el entusiasmo compartido por el juego", comentaron a LA NACIONEmbajada de Canad
El embajador Juan Luis Correa Esquivel y un segundo Campeonato del Mundo para Panamá. Antes solo habían participado en Rusia 2018: "Honrados de representar a Centroamérica en este Mundial", declaró a LA NACION
El embajador Juan Luis Correa Esquivel y un segundo Campeonato del Mundo para Panamá. Antes solo habían participado en Rusia 2018: "Honrados de representar a Centroamérica en este Mundial", declaró a LA NACIONEmbajada de Panam
En la embajada de Noruega el fútbol no pasa desapercibido. El embajador Halvor Sætre, compartió en sus redes sociales el apoyo hacia La Scaloneta y también la manera tradicional que tiene la hinchada noruega para alentar: simulando remar
En la embajada de Noruega el fútbol no pasa desapercibido. El embajador Halvor Sætre, compartió en sus redes sociales el apoyo hacia La Scaloneta y también la manera tradicional que tiene la hinchada noruega para alentar: simulando remar
Embajador de Noruega - mundial 2026
Embajador de Noruega - mundial 2026
El aliento de Noruega en el mundial
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En este Campeonato del Mundo, el embajador japonés, Hoshino Yoshitaka, apeló a una cábala muy especial: los daruma. "Estos son los daruma: muñecos que acompañan los deseos y la perseverancia para lograrlos. La tradición dice que cuando tenés un objetivo, tenés que pintar primero un ojo y cuando se cumple, pintar el otro. Voy a usar uno por cada partido, ¡vamos Japón y Argentina!
En este Campeonato del Mundo, el embajador japonés, Hoshino Yoshitaka, apeló a una cábala muy especial: los daruma. "Estos son los daruma: muñecos que acompañan los deseos y la perseverancia para lograrlos. La tradición dice que cuando tenés un objetivo, tenés que pintar primero un ojo y cuando se cumple, pintar el otro. Voy a usar uno por cada partido, ¡vamos Japón y Argentina!Embajada de Japón en Argentina
Embajador de Japón - mundial 2026
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En esta edición el equipo peruano no participa del Mundial, sin embargo desde Argentina, el embajador Carlos Chocano Burgo sigue atentamente los resultados: "Vamos Argentina", alentó
En esta edición el equipo peruano no participa del Mundial, sin embargo desde Argentina, el embajador Carlos Chocano Burgo sigue atentamente los resultados: "Vamos Argentina", alentóEmbajada del Perú
"Si la UE tuviera su propio equipo en el Mundial…¿qué jugadores lo integrarían?", preguntó el embajador de Unión Europea, Erik Høeg, en sus redes sociales
"Si la UE tuviera su propio equipo en el Mundial…¿qué jugadores lo integrarían?", preguntó el embajador de Unión Europea, Erik Høeg, en sus redes sociales@ueenargentina
El embajador de Suecia Torsten Ericsson y compartió en sus redes la manera de encarar el Campeonato del Mundo. "¿Quién va a ganar el trofeo del Mundial de este año?, ¿será Argentina como tantas veces? , o bien ¿quizás Suecia que con problemas clasificó?"
El embajador de Suecia Torsten Ericsson y compartió en sus redes la manera de encarar el Campeonato del Mundo. "¿Quién va a ganar el trofeo del Mundial de este año?, ¿será Argentina como tantas veces? , o bien ¿quizás Suecia que con problemas clasificó?" @swedeniarg
Embajador Suecia - mundial 2026
Embajador Suecia - mundial 2026

Por Paula Ikeda
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