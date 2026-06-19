En fotos. Los embajadores viven su propio Mundial de fútbol: sus cábalas y festejos
Entre partidos compartidos, rivalidades futboleras y amuletos, los representantes del mundo diplomático viven su propio Campeonato del Mundo
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