En fotos. Los embajadores viven su propio Mundial de fútbol: sus cábalas y festejos

El embajador de Canadá, Stewart Wheeler, junto al consejero politico, Jonathan Sauvé en el Fan Fest. "Canadá espera al mundo con los brazos abiertos para celebrar una Copa Mundial histórica, una oportunidad única para mostrar quiénes somos: una sociedad abierta, diversa y profundamente apasionada por el deporte. En Toronto y Vancouver, el fútbol será un lenguaje común para celebrar la inclusión, la convivencia entre pueblos y el entusiasmo compartido por el juego", comentaron a LA NACION

Embajada de Canad