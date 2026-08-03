Qué significa ver hormigas con alas en el jardín después de la lluvia

Es habitual que tras una jornada lluviosa, los dueños de casas noten una presencia inusual de hormigas con alas en sus casas o parques. Este fenómeno, que suele generar preocupación o curiosidad entre los habitantes, cuenta con una explicación biológica precisa vinculada a la etapa reproductiva de la especie.

Contrario a la creencia popular, no se trata de una clase nueva de insecto, ni de ejemplares tradicionales que desarrollaron alas, sino que son los machos y las futuras reinas del hormiguero.

Qué significan la aparición de hormigas con alas en el jardín

Según expertos, este comportamiento marca el inicio del llamado vuelo nupcial. En esta instancia del ciclo biológico, los individuos fértiles abandonan la colonia original con el objetivo concreto de hallar una pareja.

Este proceso ocurre de manera masiva y sincronizada, lo que explica por qué cientos de insectos aparecen al mismo tiempo en el jardín. Las condiciones climáticas posteriores a la lluvia resultan ideales para este despliegue. El aumento de la humedad y el ablandamiento de la tierra facilitan que las futuras reinas encuentren un sitio óptimo donde cavar una cámara y fundar una nueva colonia.

Cuándo aparecen las hormigas con alas

Además, la ausencia de viento fuerte y una temperatura agradable benefician el vuelo, mientras que la humedad del suelo impide que el terreno se seque rápido, lo cual favorece la supervivencia. Una vez que el apareamiento termina, el destino de los individuos varía drásticamente. Los machos cumplen su única función biológica y mueren poco tiempo después de la cópula.

Por su parte, las hembras fecundadas descienden a la tierra para comenzar un proceso crucial: se desprenden de sus propias alas y buscan un refugio seguro. Allí, la nueva reina deposita los primeros huevos para dar origen a un hormiguero propio.

La extraña aparición de las hormigas con alas tras una tormenta Shutterstock - Shutterstock

Este ciclo asegura la continuidad de la especie en el entorno natural. Entender este mecanismo permite distinguir una conducta natural de una plaga invasiva, ya que la aparición de estas hormigas aladas responde exclusivamente a una etapa específica del desarrollo biológico que depende directamente de las condiciones ambientales favorables que provee el fenómeno meteorológico tras una tormenta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA