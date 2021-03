En fotos: se puso colmillos y se tatuó la lengua para parecerse a un vampiro

Un fanático brasilero de la modificación corporal extrema cumplió su sueño de cambiar de aspecto para parecerse a un vampiro.

Jason Luiz da Silva, residente del estado de Minas Gerais, ubicado en el sureste de Brasil, tuvo desde niño la ilusión de modificar su cuerpo cuando creciera. Y como amante de los programas de televisión inspirados en demonios y vampiros, el hombre de 35 años se propuso ser igual a uno de sus personajes favoritos.

A la edad de 18 años, su fantasía se hizo realidad cuando se tatuó los ojos completamente de negro. Y a pesar del riesgo existente de quedar ciego, continuó adelante e insertó tinta negra en sus globos oculares.

Hace algunos meses, dividió su lengua en dos, luego de una dolorosa operación, para asemejarse a una serpiente. Y además, se colocó implantes de porcelana en los dientes para agrandar sus colmillos.

“Siempre me apasionaron las modificaciones y finalmente pude pintarme los ojos a los 18 años. Hace seis meses me sometí a un procedimiento de división de lengua y, desde entonces, también me la tatué; recientemente modifiqué mis dientes”, dijo Jason a Daily Star.

En ese sentido, aseguró que el procedimiento más doloroso que vivió fue el tatuaje que se hizo en la lengua, ya que la pigmentó completamente de negro en un proceso que duró más de una hora.

Como especialista en modificación corporal, este fanático de los tatuajes tuvo la suerte de contar con la ayuda de sus amigos de la industria para llevar a cabo el radical trabajo. A pesar de las amistades, gastó más de 1000 dólares para lograr su espeluznante aspecto.

Jason contó que en la calle las personas suelen mirarlo de forma extraña y algunos hasta lo llaman “raro” y “demonio”. Pero confesó que no le molesta y que seguirá adelante con la modificación de su cuerpo. En las próximas semanas tiene pensado pasar por el quirófano para modificar sus orejas para que se parezcan a las de un elfo.

Su extraña apariencia no le impidió encontrar el amor. Según Jason, una exnovia creía que sus ojos negros lo hacían “lucir encantador”.

“Mi transformación favorita es la de mis ojos. Todos los días me miro en el espejo y no puedo creer que haya mejorado tanto. Me da mucha felicidad saber que pude hacer este cambio y lucir como siempre quise lucir”, manifestó.

El fanático de la modificación corporal advirtió que aquellas personas que quieran seguir sus pasos deben asegurarse de acudir a un especialista experimentado. Y dijo que considera crucial asegurarse de que estén completamente comprometidos ya que las modificaciones corporales pueden ser difíciles o imposibles de revertir una vez que fueron realizadas.

“Si desean hacer cambios en su cuerpo, busquen a un profesional bien calificado para realizar la modificación. Porque lo que parece barato, en primer lugar, siempre termina siendo más caro a largo plazo”, aconsejó.

