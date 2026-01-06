LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la 12a edición de Este Arte en José Ignacio

La feria internacional de arte contemporáneo presentó una nueva temporada en Punta del Este

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Amalia Amoedo, Dafna Cejas y Patricia della Giovampaola
Amalia Amoedo, Dafna Cejas y Patricia della GiovampaolaEste Arte
La llegada de Alan y Grace Faena
La llegada de Alan y Grace FaenaEste Arte
La modelo Chloe Bello
La modelo Chloe BelloEste Arte
Las hermanas Patricia y Rosella della Giovampaola
Las hermanas Patricia y Rosella della Giovampaola Este Arte
Amalia Amoedo
Amalia AmoedoEste Arte
La galerista Dafne Cejas
La galerista Dafne CejasEste Arte
La artista Nicola Costantino junto a Teresa Bulgheroni
La artista Nicola Costantino junto a Teresa BulgheroniEste Arte
Elena Nofal, de MALBA, y Andrea Arditi de Schwartz, de Amigos del Moderno
Elena Nofal, de MALBA, y Andrea Arditi de Schwartz, de Amigos del Moderno Este Arte
Florencia Bas
Florencia BasEste Arte
Martín Redrado y Lulú Sanguinetti
Martín Redrado y Lulú SanguinettiEste Arte
El chef Mauro Colagreco y Diego Bianchi
El chef Mauro Colagreco y Diego BianchiEste Arte
La chef Josie Bridge
La chef Josie Bridge Este Arte
Roberto Vino y Nando Parrado
Roberto Vino y Nando Parrado Este Arte
Yanina Solnicki y Daniel Awada
Yanina Solnicki y Daniel AwadaEste Arte
Los artistas Vicente Grondona y Max Gómez Canle en la feria que se lleva a cabo hasta el 7 de enero de 2026 en José Ignacio
Los artistas Vicente Grondona y Max Gómez Canle en la feria que se lleva a cabo hasta el 7 de enero de 2026 en José IgnacioEste Arte
Andrea "Tucu" Martínez
Andrea "Tucu" MartínezEste Arte
La feria internacional de arte contemporáneo del Cono Sur en el Pavilion VIK de José Ignacio
La feria internacional de arte contemporáneo del Cono Sur en el Pavilion VIK de José IgnacioEste Arte
Pablo León de la Barra, Virginia Cervieri, Guadalupe Requena y Pablo Monsuárez
Pablo León de la Barra, Virginia Cervieri, Guadalupe Requena y Pablo MonsuárezEste Arte
La artista Florencia Binder, en familia
La artista Florencia Binder, en familiaEste Arte
Una nueva edición de Este Arte en José Ignacio
Una nueva edición de Este Arte en José Ignacio Este Arte
La galerista Francisca Maya
La galerista Francisca MayaEste Arte
Cecilia Sartorius y Freddy Green
Cecilia Sartorius y Freddy GreenEste Arte
La artista Trinidad Metz Brea
La artista Trinidad Metz BreaEste Arte
Samantha Dargis y Gonzalo Torres junto a sus hijos en la preview de Este Arte
Samantha Dargis y Gonzalo Torres junto a sus hijos en la preview de Este ArteEste Arte
Adriana Rosenberg, de Fundación PROA, Ana Tiscornia y Liliana Porter en Este Arte
Adriana Rosenberg, de Fundación PROA, Ana Tiscornia y Liliana Porter en Este ArteEste Arte
La galerista Isabel Aninat
La galerista Isabel AninatEste Arte
Este Arte en José Ignacio
Este Arte en José IgnacioGentileza ESTE ARTE
Lucila Sperber
Lucila SperberEste Arte
Lucía lacarra y Dolores Álzaga
Lucía lacarra y Dolores ÁlzagaEste Arte
Patricia "Negra" Torres
Patricia "Negra" TorresEste Arte
Grace Ratto y Marlise Ilhesca
Grace Ratto y Marlise IlhescaEste Arte
La princesa Afshan Sturdza
La princesa Afshan SturdzaEste Arte
Sandra Hillar
Sandra HillarEste Arte
El artista Federico Lanzi
El artista Federico LanziEste Arte
El coleccionista Juan Borchex
El coleccionista Juan BorchexEste Arte
Piero Atchugarry
Piero AtchugarryEste Arte
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Los 5 perfumes de mujer favoritos de los hombres
    1

    Los 5 perfumes de mujer favoritos de los hombres, según un nuevo ranking de Fragrantica

  2. Pionero de la aviación argentina, peleó en la Primera Guerra Mundial e hizo el primer cruce nocturno de los Andes en avión
    2

    Pionero de la aviación argentina, peleó en la Primera Guerra Mundial e hizo el primer cruce nocturno de los Andes en avión

  3. El conjunto de músculos y tejidos que son el sostén silencioso de la salud integral y hay que cuidar
    3

    Suelo pélvico: el conjunto de músculos y tejidos que son el sostén silencioso de la salud integral y hay que cuidar

  4. Temor por un volcán submarino que podría entrar en erupción este año
    4

    Temor por un volcán submarino que podría entrar en erupción este año

Cargando banners ...