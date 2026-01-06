En fotos. Todos los invitados a la 12a edición de Este Arte en José Ignacio

La feria internacional de arte contemporáneo presentó una nueva temporada en Punta del Este
- 1 minuto de lectura'
Otras noticias de Historias LN
Más leídas de Lifestyle
- 1
Los 5 perfumes de mujer favoritos de los hombres, según un nuevo ranking de Fragrantica
- 2
Pionero de la aviación argentina, peleó en la Primera Guerra Mundial e hizo el primer cruce nocturno de los Andes en avión
- 3
Suelo pélvico: el conjunto de músculos y tejidos que son el sostén silencioso de la salud integral y hay que cuidar
- 4
Temor por un volcán submarino que podría entrar en erupción este año