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En fotos. Todos los invitados a la 19° gala de Valeria Mazza a beneficio del Hospital Universitario Austral

A días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la modelo realizó su tradicional noche a beneficio justo al lado de la Nunciatura

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Sabine Mulliez, Valeria Mazza y Mariana Galante
Sabine Mulliez, Valeria Mazza y Mariana GalanteFabián Malavolta - LA NACION
La anfitriona de la noche, Valeria Mazza, en su 19° gala anual a beneficio del Hospital Universitario Austral. La modelo lució una pieza de Alta Costura de Lage en brocato de seda natural con laminado en platino
La anfitriona de la noche, Valeria Mazza, en su 19° gala anual a beneficio del Hospital Universitario Austral. La modelo lució una pieza de Alta Costura de Lage en brocato de seda natural con laminado en platinoFabián Malavolta - LA NACION
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación
Mariana Galante, de Fundación Banco NaciónFabián Malavolta - LA NACION
Sabine Mulliez, con un diseño de Bottega Veneta
Sabine Mulliez, con un diseño de Bottega VenetaFabián Malavolta - LA NACION
El director general del Hospital Universitario Austral Rafael Aragón, junto a su esposa Soledad Salaberri. La 19° gala anual fue a beneficio del Departamento Materno Infantil del hospital
El director general del Hospital Universitario Austral Rafael Aragón, junto a su esposa Soledad Salaberri. La 19° gala anual fue a beneficio del Departamento Materno Infantil del hospitalFabián Malavolta - LA NACION
Vicky Fariña en la 19° de la gala de su amiga Valeria Mazza, madrina del Hospital Universitario Austral. La edición 2026 permitirá reunir reunir fondos para la creación del nuevo Hospital de Día Pediátrico, un espacio diseñado para brindar una atención más eficiente y humanizada a niños y adolescentes con enfermedades crónicas
Vicky Fariña en la 19° de la gala de su amiga Valeria Mazza, madrina del Hospital Universitario Austral. La edición 2026 permitirá reunir reunir fondos para la creación del nuevo Hospital de Día Pediátrico, un espacio diseñado para brindar una atención más eficiente y humanizada a niños y adolescentes con enfermedades crónicasFabián Malavolta - LA NACION
Tiziano Gravier, el hijo esquiador alpino de los Gravier, presente en la noche solidaria
Tiziano Gravier, el hijo esquiador alpino de los Gravier, presente en la noche solidariaFabián Malavolta - LA NACION
Valentina Barbier, con un diseño de Giacobbe
Valentina Barbier, con un diseño de GiacobbeFabián Malavolta - LA NACION
Con un look oro de Adrián Brown, Angie Landaburu en la gala del Hospital Universitario Austral
Con un look oro de Adrián Brown, Angie Landaburu en la gala del Hospital Universitario AustralFabián Malavolta - LA NACION
Los anfitriones, Alejandro Gravier y Valeria Mazza en una nueva edición de la gala a beneficio del Hospital Universitario Austral. Con la recaudación de la 2025 se adquirió un equipamiento de neuromonitoreo multimodal que incluye electroencefalografía continua, ecografía Doppler transcraneal y pupilometría, para pacientes sometidos a tratamientos críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
Los anfitriones, Alejandro Gravier y Valeria Mazza en una nueva edición de la gala a beneficio del Hospital Universitario Austral. Con la recaudación de la 2025 se adquirió un equipamiento de neuromonitoreo multimodal que incluye electroencefalografía continua, ecografía Doppler transcraneal y pupilometría, para pacientes sometidos a tratamientos críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos PediátricosFabián Malavolta - LA NACION
Rocío Vivas, con un look de Joti Harriague
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En la gala de Valeria Mazza, Concepción Cochrane Blaquier
En la gala de Valeria Mazza, Concepción Cochrane BlaquierFabián Malavolta - LA NACION
La modelo Milagros Schmöll, con un look de Adrián Brown
La modelo Milagros Schmöll, con un look de Adrián BrownFabián Malavolta - LA NACION
Taina Laurino de Neuss en los jardines del Palacio Duhau, vecinos de los de la Nunciatura Apostólica
Taina Laurino de Neuss en los jardines del Palacio Duhau, vecinos de los de la Nunciatura ApostólicaFabián Malavolta - LA NACION
Con un look de Alberta Ferretti, Nathalie Sielecki en la noche solidaria
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Cristina Pérez y un diseño de Cadile en el Palacio Duhau
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El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto a su esposa Stephanie Lamelas
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Pedro Aguirre Saravia junto a Sabine Mulliez, con un diseño de Bottega Veneta
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Rocío Vivas junto a Fabián Medina Flores en el Palacio Duhau
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Taina Gravier con un vestido midi de Lage realizado en tull de seda bordado a mano con cristales y un diseño floral
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La hija de Juliana Awada, Valentina Barbier, junto a Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier
La hija de Juliana Awada, Valentina Barbier, junto a Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro GravierFabián Malavolta - LA NACION
Carolina Stanley y Federico Salvai
Carolina Stanley y Federico SalvaiFabián Malavolta - LA NACION
En la noche en el Palacio Duhau, Taina Laurino y Georgie Neuss
En la noche en el Palacio Duhau, Taina Laurino y Georgie NeussFabián Malavolta - LA NACION
Sebastián “Papo” Roca y Vicky Fariña junto a su hijo, Santino Roca, y su novia Alexia de Álzaga
Sebastián “Papo” Roca y Vicky Fariña junto a su hijo, Santino Roca, y su novia Alexia de ÁlzagaFabián Malavolta - LA NACION
El diseñador Gabriel Lage junto a Aldana Ramos. La modelo lució un diseño de alta costura de Lage con un bordado artesanal con inspiración selvática en tono plata
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Flavia Fernández, periodista y productora del Martín Fierro de la Moda
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Recién llegado desde Salta y directo desde el aeropuerto, Benito Fernández se acercó a saludar a su amiga Valeria Mazza
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El cóctel en los jardines del Palacio Duhau
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En la noche del Hospital Universitario Austral, Federico Salvai, Carolina Stanley, Fabián Perechodnik y Georgie Neuss
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El embajador de los Estados Unidos Peter Lamelas, junto a su esposa Stephanie, Leandro Livschitz, gerente general del Palacio Duhau, y Carlos "Calilo" Sielecki
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La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, junto a su esposo Jorge Aguado
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El CEO de Newsan, Luis Galli, junto a su esposa, Angie Reyser
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Angie Landaburu y Augusto Marini en la noche a beneficio en la Av. Alvear
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El empresario Agustín Freixas
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Charly Fonseca y Fabián Zitta, el mundo de la moda presente en la noche solidaria del Hospital Austral
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Tato Lanusse y Silvina Pueyrredón
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El diputado Luis Petri junto a Cristina Pérez
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El diseñador Adrián Brown
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La 19° gala de Valeria Mazza reunió a una nueva generación de jóvenes
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La noche en Recoleta
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Valeria Mazza e Iván de Pineda, a cargo de la conducción de la gala
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La directora de la Casa de la Cultura, Silvina Vicente, junto a Javier Furgang
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Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos junto Luis Petri, Taina Laurino de Neuss, Martín Etchevers, Carlos "Calilo" Sielecki y Cristina Pérez
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Valeria Mazza y su 19° gala anual a beneficio
Valeria Mazza y su 19° gala anual a beneficio Fabián Malavolta - LA NACION

La gala en el Palacio Duhau

El majestuoso Palacio Duhau, vecino del Palacio Fernández Anchorena, actual Nunciatura donde vivirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina
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La noche a beneficio del Hospital Universitario Austral
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La 19° gala anual de Valeria Mazza
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El banquete a cargo del chef ejecutivo del Palacio Duhau, Rodrigo Llanés. Con compresión de roast beef y cremoso de papas ahumado, además de un bizcocho de frambuesa, cremoso de chocolate, dulce de leche y crema de postre
El banquete a cargo del chef ejecutivo del Palacio Duhau, Rodrigo Llanés. Con compresión de roast beef y cremoso de papas ahumado, además de un bizcocho de frambuesa, cremoso de chocolate, dulce de leche y crema de postreFabián Malavolta - LA NACION
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