En fotos. Todos los invitados a la 19° gala de Valeria Mazza a beneficio del Hospital Universitario Austral

Los anfitriones, Alejandro Gravier y Valeria Mazza en una nueva edición de la gala a beneficio del Hospital Universitario Austral. Con la recaudación de la 2025 se adquirió un equipamiento de neuromonitoreo multimodal que incluye electroencefalografía continua, ecografía Doppler transcraneal y pupilometría, para pacientes sometidos a tratamientos críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

Fabián Malavolta - LA NACION