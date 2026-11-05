Los expertos en nutrición coinciden: existe un máximo de huevos que se pueden consumir a la semana y no es tres

Durante años, el consumo de huevos estuvo acompañado de recomendaciones que aconsejaban limitar su presencia en la alimentación por su contenido de colesterol. Sin embargo, especialistas en nutrición señalan que, para la población general, no es necesario restringir su consumo a tres unidades semanales.

La nutricionista Boticaria García sostiene que es posible comer hasta siete huevos por semana, siempre que formen parte de una dieta equilibrada y se preparen adecuadamente, según indicó el diario español AS.

El huevo es un alimento que aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales necesarios para diferentes funciones del organismo. Su composición nutricional y las distintas formas de preparación permiten incorporarlo en desayunos, almuerzos y otras comidas.

Los huevos aportan proteínas, vitaminas y minerales

De acuerdo con la información publicada por el mencionado medio, varios especialistas en nutrición destacaron sus propiedades y cuestionaron las recomendaciones tradicionales que establecían un límite de tres huevos por semana para la población general.

¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana según los nutricionistas?

Boticaria García explica en su libro Tu cerebro tiene hambre que el consumo diario de huevos puede formar parte de una alimentación equilibrada. Esto equivale a siete unidades semanales, una cantidad que considera compatible con una dieta saludable para la población general.

La especialista también destaca que la forma de preparación influye en las características nutricionales de las comidas. Por esta razón, recomienda evitar acompañamientos como el tocino y preparaciones que impliquen freír los huevos.

La nutricionista no recomienda tanto consumir el huevo frito ni mezclado con tocino (Fuente: Pexels)

Estas recomendaciones generales no sustituyen las indicaciones individuales de un profesional de la salud. Las personas que requieren un control específico de su alimentación deben considerar sus condiciones médicas y necesidades nutricionales antes de establecer una frecuencia de consumo.

¿Qué beneficios tiene comer huevos para la salud?

Entre las principales características nutricionales de los huevos se encuentra su contenido de proteínas, que contribuyen al mantenimiento de la masa muscular. También aportan nutrientes relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso y otros procesos del organismo.

La nutricionista Leticia Carrera destaca su posible contribución al rendimiento cotidiano. Según explica, los huevos pueden ayudar a reducir la sensación de fatiga y favorecer la productividad física y mental.

Por su parte, Paula Martín Clares señala en su libro La salud de tu piel depende de tu alimentación que este alimento puede contribuir al mantenimiento de la salud y al aporte de energía en distintas etapas de la vida. También menciona posibles beneficios relacionados con la memoria y la salud visual.

El consumo de huevos favorece la salud mental, física y también la piel

Además, su contenido de proteínas puede favorecer la sensación de saciedad, por lo que constituye una alternativa para incluir en el desayuno y otras comidas del día.

¿Cómo incluir los huevos en una alimentación equilibrada?

La recomendación de Boticaria García se centra en considerar tanto la frecuencia de consumo como la manera en que se preparan los huevos y los alimentos con los que se acompañan. De acuerdo con la especialista, no es necesario mantener de manera generalizada la antigua restricción de tres unidades semanales.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas deban consumir un huevo cada día, dado que las necesidades alimentarias pueden variar.

En cuanto al consumo de la yema, los especialistas citados destacan su aporte de nutrientes y señalan que no es necesario retirarla de manera habitual, salvo cuando exista una indicación médica o nutricional específica.

Por Jos Guerrero