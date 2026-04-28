LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la 9va cena anual de la Fundación Libertad

En Costanera, la fundación recibió realizó su encuentro anual con la presencia del presidente Javier Milei

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Cristina Pérez, Clara Muzzio y Guillermo Francos
Cristina Pérez, Clara Muzzio y Guillermo FrancosFabián Malavolta
La llegada del exjefe de Gabinete Guillermo Francos
La llegada del exjefe de Gabinete Guillermo Francos Fabián Malavolta
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresFabián Malavolta
Zulema Menem y Rodolfo D'Onofrio
Zulema Menem y Rodolfo D'OnofrioFabián Malavolta
La periodista Cristina Pérez
La periodista Cristina PérezFabián Malavolta
El fundador de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, junto al ministro Federico Sturzenegger
El fundador de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, junto al ministro Federico SturzeneggerFabián Malavolta
La senadora Patricia Bullrich y Guillermo Yanco, actor y vicepresidente del Museo del Holocausto
La senadora Patricia Bullrich y Guillermo Yanco, actor y vicepresidente del Museo del HolocaustoFabián Malavolta
La diputada Karen Reichardt
La diputada Karen ReichardtFabián Malavolta
La llegada de la periodista Cristina Pérez y el diputado Luis Petri
La llegada de la periodista Cristina Pérez y el diputado Luis Petri Fabián Malavolta
El ministro del Interior, Diego Santilli
El ministro del Interior, Diego SantilliFabián Malavolta
Santiago Bausili (Der) y Vladimir Werning, presidente y vice del BCRA
Santiago Bausili (Der) y Vladimir Werning, presidente y vice del BCRA Fabián Malavolta
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación Fabián Malavolta
El diputado Cristian Ritondo presente en la cena de Fundación Libertad
El diputado Cristian Ritondo presente en la cena de Fundación LibertadFabián Malavolta
José del Rio, secretario general de Redacción y director de Contenidos de LA NACION
José del Rio, secretario general de Redacción y director de Contenidos de LA NACIONFabián Malavolta
El economista Martín Redrado, expresidente del Banco Central
El economista Martín Redrado, expresidente del Banco CentralFabián Malavolta
El embajador de Israel, Eyal Sela
El embajador de Israel, Eyal SelaFabián Malavolta
El escritor Alejandro G. Roemmers quien acaba de presentar dos libros en la Feria del Libro
El escritor Alejandro G. Roemmers quien acaba de presentar dos libros en la Feria del LibroFabián Malavolta
El embajador de Grecia, Efstatios Paizis Paradellis
El embajador de Grecia, Efstatios Paizis ParadellisFabián Malavolta
El embajador Carlos Alberto Chocano Burga, quien esta semana hizo el corte de cinta del stand de Perú, primer país invitado a la Feria del Libro
El embajador Carlos Alberto Chocano Burga, quien esta semana hizo el corte de cinta del stand de Perú, primer país invitado a la Feria del LibroFabián Malavolta
El embajador de la Unión Europea en Argentina,Erik Høeg
El embajador de la Unión Europea en Argentina,Erik HøegFabián Malavolta
Gerardo Bongiovanni junto a Alberto Benegas Lynch (h)
Gerardo Bongiovanni junto a Alberto Benegas Lynch (h)Fabián Malavolta
El diputado nacional Alejandro Bongiovanni, el ministro Juan Bautista Mahiques y Gerardo Bongiovanni
El diputado nacional Alejandro Bongiovanni, el ministro Juan Bautista Mahiques y Gerardo BongiovanniFabián Malavolta
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Fabián Malavolta
Ignacio Viale del Carril
Ignacio Viale del CarrilFabián Malavolta
Cristiano Rattazzi y Gabriela Castellani
Cristiano Rattazzi y Gabriela CastellaniFabián Malavolta
El economista Hernán Lacunza, exministro de Economía
El economista Hernán Lacunza, exministro de Economía Fabián Malavolta
Stewart Ross Wheeler, embajador de Canadá
Stewart Ross Wheeler, embajador de CanadáFabián Malavolta
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la ConstrucciónFabián Malavolta
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel Fabián Malavolta
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, en la cena anual de Fundación Libertad
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, en la cena anual de Fundación Libertad Fabián Malavolta
Inés Mónica Weinberg de Roca, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Inés Mónica Weinberg de Roca, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos AiresFabián Malavolta
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del EstadoFabián Malavolta
Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires
Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos AiresFabián Malavolta
El legislador porteño, Yamil Santoro
El legislador porteño, Yamil SantoroFabián Malavolta
Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires
Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos AiresFabián Malavolta
El embajador de Corea, Yongsoo Lee
El embajador de Corea, Yongsoo LeeFabián Malavolta
Fabián Kon, CEO de Grupo Financiero Galicia
Fabián Kon, CEO de Grupo Financiero GaliciaFabián Malavolta
Emilia Orozco, diputada nacional por Salta
Emilia Orozco, diputada nacional por SaltaFabián Malavolta
Marcelo Elizondo
Marcelo ElizondoFabián Malavolta
Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella
Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di TellaFabián Malavolta
La presencia de Enrique Duhau en la noche de Fundación Libertad
La presencia de Enrique Duhau en la noche de Fundación LibertadFabián Malavolta
Nicolás Dujovne, exministro de Economía
Nicolás Dujovne, exministro de EconomíaFabián Malavolta
El cineasta y escritor Diego Recalde
El cineasta y escritor Diego RecaldeFabián Malavolta
Horacio Marín, CEO de YPF
Horacio Marín, CEO de YPFFabián Malavolta
Daniel Funes de Rioja
Daniel Funes de RiojaFabián Malavolta
El economista Miguel Ángel Broda
El economista Miguel Ángel BrodaFabián Malavolta
El diputado nacional Alberto Benegas Lynch (h)
El diputado nacional Alberto Benegas Lynch (h)Fabián Malavolta
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa FeFabián Malavolta
Cena Anual Fundación Libertad Golden Center 27 ABR 2026
Cena Anual Fundación Libertad Golden Center 27 ABR 2026Fabián Malavolta
Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina
Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República ArgentinaFabián Malavolta
Mario Lugones, ministro de Salud
Mario Lugones, ministro de SaludFabián Malavolta
El abogado Julián De Diego
El abogado Julián De DiegoFabián Malavolta
BOnetto, Juan Bautista Mahiques
BOnetto, Juan Bautista MahiquesFabián Malavolta
Francisco Cabrera, exministro de Producción
Francisco Cabrera, exministro de ProducciónFabián Malavolta
Federico Andahazi
Federico AndahaziFabián Malavolta
El economista Ricardo Arriazu
El economista Ricardo ArriazuFabián Malavolta
Laura Alonso, legisladora porteña del PRO, y Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de CABA
Laura Alonso, legisladora porteña del PRO, y Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de CABA Fundación Libertad
Martín Yeza, diputado nacional
Martín Yeza, diputado nacionalFabián Malavolta
Tato Lanusse
Tato LanusseFabián Malavolta
La mesa principal, frente al escenario. De izquierda a derecha: el ministro Luis Caputo, Guillermo Yanco, la senadora Patricia Bullrich, el ministro Diego Santilli, el jefe de gabinete de ministros Manuel Adorni y la secretaria general Karina Milei
La mesa principal, frente al escenario. De izquierda a derecha: el ministro Luis Caputo, Guillermo Yanco, la senadora Patricia Bullrich, el ministro Diego Santilli, el jefe de gabinete de ministros Manuel Adorni y la secretaria general Karina MileiFundación Libertad
El presidente Javier Milei sobre el escenario de Fundación Libertad
El presidente Javier Milei sobre el escenario de Fundación LibertadFundación Libertad
Manuel Adorni junto a Karina Milei
Manuel Adorni junto a Karina Milei

Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Hoy es el Día Internacional del Diseño
    1

    Efemérides del 27 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

  2. Todos los invitados al desfile de Puli Demaría en Pilar
    2

    En fotos. Todos los invitados al desfile de Puli Demaría en Pilar

  3. Gabriel Rolón: “Todos empezamos siendo casi algo”
    3

    Gabriel Rolón: “Todos empezamos siendo casi algo; sos un aspirante si querés”

  4. “Las emociones no se pueden evitar. Son una parte esencial de nuestra existencia y tienen un propósito importante en la vida”
    4

    Sigmund Freud, psicoanalista: “Las emociones no se pueden evitar. Son una parte esencial de nuestra existencia y tienen un propósito importante en la vida”