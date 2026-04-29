LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la espectacular Gala Couture de El Diablo Viste a la Moda 2

En el marco de la Semana de la Alta Costura, se llevó adelante la première de la película en el MALBA

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Florencia Torrente, Elina Costantini y Juana Viale
Florencia Torrente, Elina Costantini y Juana VialeFabián Malavolta
Creadora de la Semana de Alta Costura (SAC), Elina Costantini lució un diseño de Gino Bogani en la première argentina de El Diablo Viste a la Moda 2
Creadora de la Semana de Alta Costura (SAC), Elina Costantini lució un diseño de Gino Bogani en la première argentina de El Diablo Viste a la Moda 2Fabian Malavolta
Con su embarazo "a término" y el inminente nacimiento de Vito, María Belén Ludueña eligió un look de Natalia Antolín para la noche en el MALBA
Con su embarazo "a término" y el inminente nacimiento de Vito, María Belén Ludueña eligió un look de Natalia Antolín para la noche en el MALBAFabian Malavolta
Flamante ganadora del Martín Fierro de la Moda de Oro, Juana Viale, deslumbró con un diseño de Bogani y joyas de Flor Boskis
Flamante ganadora del Martín Fierro de la Moda de Oro, Juana Viale, deslumbró con un diseño de Bogani y joyas de Flor BoskisFabian Malavolta
Eduardo Costantini, creador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
Eduardo Costantini, creador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos AiresFabian Malavolta
Florencia Torrente con un diseño de Valentina Schuchner, joyas Swarovski y un calzado especialmente elegido para la ocasión: Prada
Florencia Torrente con un diseño de Valentina Schuchner, joyas Swarovski y un calzado especialmente elegido para la ocasión: PradaFabian Malavolta
El diseñador Pablo Ramírez, junto a su musa, la modelo Luciana Marinissen
El diseñador Pablo Ramírez, junto a su musa, la modelo Luciana MarinissenFabian Malavolta
Siempre elegante, Rosella della Giovampaola lució un modelo de Valentino
Siempre elegante, Rosella della Giovampaola lució un modelo de ValentinoFabian Malavolta
El diseñador Gino Bogani se encargó de los looks de Elina Costantini y de Juana Viale para la premiere argentina de El Diablo Viste a la Moda 2
El diseñador Gino Bogani se encargó de los looks de Elina Costantini y de Juana Viale para la premiere argentina de El Diablo Viste a la Moda 2Fabian Malavolta
Sofía “Reini” Gonet, se adueñó de la alfombra roja con un espectacular vestido de Gone, y joyas Jean Pierre
Sofía “Reini” Gonet, se adueñó de la alfombra roja con un espectacular vestido de Gone, y joyas Jean PierreFabian Malavolta
Vicky Miranda, con un diseño de Ménage à Trois y joyas de Gabriela Capucci
Vicky Miranda, con un diseño de Ménage à Trois y joyas de Gabriela CapucciFabian Malavolta
Bien puntual, Nicole Neumann fue una de las primeras en llegar a la gala
Bien puntual, Nicole Neumann fue una de las primeras en llegar a la galaFabian Malavolta
Fabián Zitta junto a su musa, Dalene Weber, y Lorena Ceriscioli
Fabián Zitta junto a su musa, Dalene Weber, y Lorena Ceriscioli Fabian Malavolta
Vestidas por Naima, Verónica Varano y su hija María Elsztain
Vestidas por Naima, Verónica Varano y su hija María ElsztainFabian Malavolta
Lara Bernasconi, con un diseño de Etiqueta Negra
Lara Bernasconi, con un diseño de Etiqueta Negra Fabian Malavolta
Marta Fort y un sensual look de Natalia Antolín
Marta Fort y un sensual look de Natalia AntolínFabian Malavolta
El diseñador Roberto Piazza y Walter Vázquez en la noche de El Diablo Viste a la Moda 2
El diseñador Roberto Piazza y Walter Vázquez en la noche de El Diablo Viste a la Moda 2Fabian Malavolta
Cecilia Roth con un tailleur y joyas de Debby Mac Donald
Cecilia Roth con un tailleur y joyas de Debby Mac Donald Fabian Malavolta
Candelaria "Cale" Ruggieri y un vestido de Atelier Pucheta Paz en la noche de El Diablo Viste a la Moda 2
Candelaria "Cale" Ruggieri y un vestido de Atelier Pucheta Paz en la noche de El Diablo Viste a la Moda 2Fabian Malavolta
Valeria Hillebrand y Emilce Vernieri de Sylvie Burstin junto a su musa, la actriz Mónica Antonópulos
Valeria Hillebrand y Emilce Vernieri de Sylvie Burstin junto a su musa, la actriz Mónica AntonópulosFabian Malavolta
La modelo Milagros Schmoll y un look de alta costura con el sello de Adrián Brown
La modelo Milagros Schmoll y un look de alta costura con el sello de Adrián BrownFabian Malavolta
El argentino Daniel Burman, responsable del contenido original de América Latina para Disney+
El argentino Daniel Burman, responsable del contenido original de América Latina para Disney+Fabian Malavolta
Elina Costantini, creadora de SAC, recibe a la actriz Graciela Borges
Elina Costantini, creadora de SAC, recibe a la actriz Graciela BorgesFabian Malavolta
Francisco Ayala, presidente de la Cámara Argentina de la Moda
Francisco Ayala, presidente de la Cámara Argentina de la Moda Fabian Malavolta
En la gala de SAC, Marcela Tinayre con un look de Adriana Costantini
En la gala de SAC, Marcela Tinayre con un look de Adriana CostantiniFabian Malavolta
Angie Landaburu con un diseño de Evangelina Bomparola
Angie Landaburu con un diseño de Evangelina BomparolaFabian Malavolta
La llegada del creador del MALBA, Eduardo Costantini
La llegada del creador del MALBA, Eduardo CostantiniFabian Malavolta
Claudio Cossano y su musa, Barby Franco
Claudio Cossano y su musa, Barby FrancoFabian Malavolta
Soledad Solaro, con un diseño de Benito Fernández
Soledad Solaro, con un diseño de Benito FernándezFabian Malavolta
La diseñadora Verónica de la Canal
La diseñadora Verónica de la CanalFabian Malavolta
El MALBA fue el escenario perfecto para la Gala Couture de El Diablo Viste a la Moda 2. Como en las majestuosas noches internacionales, fue ambientado por Antera Estudio con flores y luces
El MALBA fue el escenario perfecto para la Gala Couture de El Diablo Viste a la Moda 2. Como en las majestuosas noches internacionales, fue ambientado por Antera Estudio con flores y lucesFabian Malavolta
Los invitados acataron el dress code: "black tie rojo & negro"
Los invitados acataron el dress code: "black tie rojo & negro"Fabian Malavolta
Elina Costantini recibe al diseñador Claudio Cossano
Elina Costantini recibe al diseñador Claudio CossanoFabian Malavolta
Mariano Martínez, junto a su novia cordobesa Melina, quien lucio un look de Verónica de la Canal
Mariano Martínez, junto a su novia cordobesa Melina, quien lucio un look de Verónica de la CanalFabian Malavolta
El diseñador Marcelo Giaccobe y la modelo Sabrina Ioffreda, con un look by Giaccobe
El diseñador Marcelo Giaccobe y la modelo Sabrina Ioffreda, con un look by Giaccobe Fabian Malavolta
Eduardo Ramírez y Gabriel Lage, de Lage
Eduardo Ramírez y Gabriel Lage, de LageFabian Malavolta
Belkys Hechavarria, con una pieza de archivo de Lage: un furreau de encaje superpuesto por tull íntegramente aplicado en geometrías de gasa con corte degradado
Belkys Hechavarria, con una pieza de archivo de Lage: un furreau de encaje superpuesto por tull íntegramente aplicado en geometrías de gasa con corte degradadoFabian Malavolta
César Juricich y su musa, Antonella Benavente
César Juricich y su musa, Antonella BenaventeFabian Malavolta
La première argentina mantuvo los mismo estrictos lineamientos que el resto de las presentaciones internacionales
La première argentina mantuvo los mismo estrictos lineamientos que el resto de las presentaciones internacionalesFabian Malavolta
Reciente conductor de el Martín Fierro de la Moda, Iván de Pineda en la Gala Couture de El Diablo Viste a la Moda 2
Reciente conductor de el Martín Fierro de la Moda, Iván de Pineda en la Gala Couture de El Diablo Viste a la Moda 2
Stephanie Demner, con un strapless de Camila Romano y joyas Swarovski
Stephanie Demner, con un strapless de Camila Romano y joyas SwarovskiFabian Malavolta
Roberto Funes Ugarte y Cecilia Roth en la première de la película que se proyectó en el Auditorio del MALBA
Roberto Funes Ugarte y Cecilia Roth en la première de la película que se proyectó en el Auditorio del MALBA
Marina Achával Duhau, con un diseño de Gucci
Marina Achával Duhau, con un diseño de GucciFabian Malavolta
Justina Bustos eligió un look de la diseñadora Camila Romano
Justina Bustos eligió un look de la diseñadora Camila RomanoFabian Malavolta
Claudio Cerini y Belén Ferreyra, con un diseño de Camila Romano
Claudio Cerini y Belén Ferreyra, con un diseño de Camila RomanoFabian Malavolta
El diseñador Marcelo Senra
El diseñador Marcelo Senra Fabian Malavolta
La modelo Melisa Garat, con un diseño de Natalia Antolin
La modelo Melisa Garat, con un diseño de Natalia AntolinFabian Malavolta
Con un diseño de Anna Rossatti, Teresa Calandra
Con un diseño de Anna Rossatti, Teresa CalandraFabian Malavolta
Elio De Angeli, director creativo de Adriana Costantini, junto a la diseñadora y su musa, Ailén Siboldi
Elio De Angeli, director creativo de Adriana Costantini, junto a la diseñadora y su musa, Ailén SiboldiFabian Malavolta
El productor Héctor Vidal Rivas, en la noche de la moda argentina
El productor Héctor Vidal Rivas, en la noche de la moda argentinaFabian Malavolta
Gino Bogani, y su musa, Juana Viale
Gino Bogani, y su musa, Juana VialeFabian Malavolta
En la gran noche de SAC, Fabián Medina Flores y Flor de la V, con joyas Santino
En la gran noche de SAC, Fabián Medina Flores y Flor de la V, con joyas SantinoFabian Malavolta
Cintia Garrido, con un diseño de Pía Carregal
Cintia Garrido, con un diseño de Pía CarregalFabian Malavolta
La llegada de los invitados
La llegada de los invitadosFabian Malavolta
Antonio “Tony” Rupenian, Head de Radio Disney, Naty Giosa, CMO Disney Latinoamérica, y Willy Avellaneda, Head Out-of-Home de Disney Latinoamérica
Antonio “Tony” Rupenian, Head de Radio Disney, Naty Giosa, CMO Disney Latinoamérica, y Willy Avellaneda, Head Out-of-Home de Disney Latinoamérica Fabian Malavolta
Presidenta de Arteba, Larisa Andreani, y su hija Helena
Presidenta de Arteba, Larisa Andreani, y su hija HelenaFabian Malavolta
Coco Fernández y una selfie con Mariano Martínez
Coco Fernández y una selfie con Mariano MartínezFabian Malavolta
La actriz Valeria San Martín, con un look de Casa Dress
La actriz Valeria San Martín, con un look de Casa Dress Fabian Malavolta
Acorde al dress code, negro y rojo, Julieta Poggio
Acorde al dress code, negro y rojo, Julieta Poggio Fabian Malavolta
Gustavo Pucheta y Fabián Paz, directores creativos de Atelier Pucheta Paz, y sus modelos, Miuka e Imán Kaumann
Gustavo Pucheta y Fabián Paz, directores creativos de Atelier Pucheta Paz, y sus modelos, Miuka e Imán KaumannFabian Malavolta
Rosella della Giovampaola felicitó a María Belén Ludueña por la próxima llegada de Vito, su bebé
Rosella della Giovampaola felicitó a María Belén Ludueña por la próxima llegada de Vito, su bebéFabian Malavolta
Barbie Simons, con un look de Saiach
Barbie Simons, con un look de Saiach Fabian Malavolta
Pablo Sahores, Head of Theatrical Distribution de Disney, y su esposa, Esmeralda Sahores
Pablo Sahores, Head of Theatrical Distribution de Disney, y su esposa, Esmeralda SahoresFabian Malavolta
Pía Carregal junto a su musa, la modelo Lula Gallo
Pía Carregal junto a su musa, la modelo Lula Gallo
Christian Sancho, con un diseño de Panni Margot
Christian Sancho, con un diseño de Panni Margot Fabian Malavolta
Florencia Torrente asistió junto a Santiago Slapak
Florencia Torrente asistió junto a Santiago SlapakFabian Malavolta
El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el escenario elegido para la gran noche de la moda
El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el escenario elegido para la gran noche de la modaFabian Malavolta
Gran anfitriona, la creadora del SAC Elina Costantini dio la bienvenida a la premiere argentina
Gran anfitriona, la creadora del SAC Elina Costantini dio la bienvenida a la premiere argentina
Lara Bernasconi, Marcela Tinayre, Gino Bogani y Nacha Guevara, invitados a la Gala Couture
Lara Bernasconi, Marcela Tinayre, Gino Bogani y Nacha Guevara, invitados a la Gala Couture
El icónico stiletto de El Diablo Viste a la Moda en Buenos Aires
El icónico stiletto de El Diablo Viste a la Moda en Buenos AiresFabian Malavolta
La gran noche de SAC y El Diablo Viste a la Moda 2 en MALBA
La gran noche de SAC y El Diablo Viste a la Moda 2 en MALBAFabian Malavolta
El equipo de Disney Latinoamérica en la avant premiere argentina de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway
El equipo de Disney Latinoamérica en la avant premiere argentina de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne HathawayFabian Malavolta
Los anfitriones, Eduardo y Elina Costantini, en una noche histórica para el SAC y el MALBA
Los anfitriones, Eduardo y Elina Costantini, en una noche histórica para el SAC y el MALBAFabian Malavolta

Por Paula Ikeda
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