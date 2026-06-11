LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la función especial de Amigos del Teatro San Martín

La Fundación Amigos del Teatro San Martín llevó adelante una noche exclusiva de “La niña sobre el mar”, la obra de la irlandesa Marina Carr, con dirección de Oscar Barney Finn

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Marlise Ilhesca de Jozami, Lulú Sanguinetti y Ginette Reynal
Marlise Ilhesca de Jozami, Lulú Sanguinetti y Ginette ReynalFabián Malavolta - Collage / LA NACION
Eva Thesleff de Soldati, presidenta de la Fundación Amigos del Teatro San Martín
Eva Thesleff de Soldati, presidenta de la Fundación Amigos del Teatro San MartínFabián Malavolta - LA NACION
Claudia Sánchez en la función especial de FATSM
Claudia Sánchez en la función especial de FATSMFabián Malavolta - LA NACION
Martín Redrado y Lulú Sanguinetti
Martín Redrado y Lulú SanguinettiFabián Malavolta - LA NACION
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela RicardesFabián Malavolta - LA NACION
Constanza Feraud y Gabriel Corrado en la presentación en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín
Constanza Feraud y Gabriel Corrado en la presentación en la Sala Casacuberta del Teatro San MartínFabián Malavolta - LA NACION
Uno de los grandes protagonistas de la noche: el director de la obra, Oscar Barney Finn
Uno de los grandes protagonistas de la noche: el director de la obra, Oscar Barney FinnFabián Malavolta - LA NACION
Martín Cabrales, vicepresidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, gran artífice de la función especial de la obra "La niña sobre un altar"
Martín Cabrales, vicepresidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, gran artífice de la función especial de la obra "La niña sobre un altar"Fabián Malavolta - LA NACION
Silke Bayer de Reynal, de la Comisión de FATSM
Silke Bayer de Reynal, de la Comisión de FATSMFabián Malavolta - LA NACION
Dora Sánchez en la función especial de Amigos del Teatro San Martín
Dora Sánchez en la función especial de Amigos del Teatro San MartínFabián Malavolta - LA NACION
Ginette Reynal, con un look de Maje
Ginette Reynal, con un look de MajeFabián Malavolta - LA NACION
Ignacio Miguens, de la Comisión de FATSM, junto a su esposa, Gabriela Miguens
Ignacio Miguens, de la Comisión de FATSM, junto a su esposa, Gabriela MiguensFabián Malavolta - LA NACION
Marlise Ilhesca de Jozami con un clutch de Olympia Le-Tan
Marlise Ilhesca de Jozami con un clutch de Olympia Le-TanFabián Malavolta - LA NACION
Alberto Ligaluppi, director general del Complejo Teatral de Buenos Aires
Alberto Ligaluppi, director general del Complejo Teatral de Buenos AiresFabián Malavolta - LA NACION
Marina Achával Duhau, con un diseño de Valentino y accesorios Balenciaga
Marina Achával Duhau, con un diseño de Valentino y accesorios BalenciagaFabián Malavolta - LA NACION
El diseñador Gino Bogani
El diseñador Gino Bogani Fabián Malavolta - LA NACION
Verónica Zoani de Nutting, vicepresidente de Fundación Amigos del Palacio Libertad
Verónica Zoani de Nutting, vicepresidente de Fundación Amigos del Palacio LibertadFabián Malavolta - LA NACION
En la función especial en la Avenida Corrientes, Gerard Confalonieri
En la función especial en la Avenida Corrientes, Gerard ConfalonieriFabián Malavolta - LA NACION
Pompi Chopitea en la función especial en el Teatro San Martín
Pompi Chopitea en la función especial en el Teatro San MartínFabián Malavolta - LA NACION
El abogado Guillermo Combal
El abogado Guillermo CombalFabián Malavolta - LA NACION
Soledad Bensusan en el Teatro San Martín
Soledad Bensusan en el Teatro San MartínFabián Malavolta - LA NACION
Santiago Varela, de la comisión de FATSM, recibe a la interiorista Roxana Punta Álvarez y al arquitecto Julio Oropel
Santiago Varela, de la comisión de FATSM, recibe a la interiorista Roxana Punta Álvarez y al arquitecto Julio OropelFabián Malavolta - LA NACION
Espléndida, Mora Furtado en la noche porteña
Espléndida, Mora Furtado en la noche porteñaFabián Malavolta - LA NACION
El arquitecto Leonardo Regino y el abogado Steven Wainer
El arquitecto Leonardo Regino y el abogado Steven WainerFabián Malavolta - LA NACION
El cálido recibimiento a Claudia Sánchez y a Roberto Devorik en la noche de Amigos del Teatro San Martín
El cálido recibimiento a Claudia Sánchez y a Roberto Devorik en la noche de Amigos del Teatro San MartínFabián Malavolta - LA NACION
Andrea Sanguinetti
Andrea SanguinettiFabián Malavolta - LA NACION
El exdiputado nacional Facundo Manes
El exdiputado nacional Facundo Manes Fabián Malavolta - LA NACION
La presidenta de la fundación, Eva Thesleff de Soldati, junto a Alberto Ligaluppi, director general del Complejo Teatral de Buenos Aires
La presidenta de la fundación, Eva Thesleff de Soldati, junto a Alberto Ligaluppi, director general del Complejo Teatral de Buenos AiresFabián Malavolta - LA NACION
Teresa González Fernández, presidenta de ALPI
Teresa González Fernández, presidenta de ALPIFabián Malavolta - LA NACION
Gino Bogani conversa con Dora Sánchez
Gino Bogani conversa con Dora SánchezFabián Malavolta - LA NACION
El vicepresidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín recibe a Marina Achával Duhau
El vicepresidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín recibe a Marina Achával DuhauFabián Malavolta - LA NACION
"La niña sobre un altar", una de las más recientes obras de la reconocida dramaturga irlandesa Marina Carr, con dirección de Oscar Barney Finn
"La niña sobre un altar", una de las más recientes obras de la reconocida dramaturga irlandesa Marina Carr, con dirección de Oscar Barney FinnComplejo Teatral de Buenos Aires
Roberto Devorik y Martín Redrado
Roberto Devorik y Martín RedradoFATSM
La niña sobre un altar es una tragedia contemporánea que explora el poder, el dolor, los vínculos familiares y el peso de las tradiciones
La niña sobre un altar es una tragedia contemporánea que explora el poder, el dolor, los vínculos familiares y el peso de las tradicionesComplejo Teatral de Buenos Aires
Uno de los espectáculos del Complejo Teatral de Buenos Aires
Uno de los espectáculos del Complejo Teatral de Buenos AiresComplejo Teatral de Buenos Aires
Alejandro Veroutis
Alejandro VeroutisFabián Malavolta - LA NACION
Anfitriones por FATSM, Ignacio Miguens y Martín Cabrales, recibieron a María Magdalena Demaría y a Ramón Santamarina, autor del libro “Nueva York, 1852: habla el general Alvear”
Anfitriones por FATSM, Ignacio Miguens y Martín Cabrales, recibieron a María Magdalena Demaría y a Ramón Santamarina, autor del libro “Nueva York, 1852: habla el general Alvear”Fabián Malavolta - LA NACION
La función especial para los Amigos del Teatro San Martín
La función especial para los Amigos del Teatro San MartínFabián Malavolta - LA NACION
El locutor Martin Wullich
El locutor Martin WullichFabián Malavolta - LA NACION
El cóctel tras la función
El cóctel tras la función Fabián Malavolta - LA NACION
El cónsul de España en Buenos Aires, José María Ridao Domínguez, Marlise Ilhesca de Jozami y Martín Cabrales
El cónsul de España en Buenos Aires, José María Ridao Domínguez, Marlise Ilhesca de Jozami y Martín Cabrales Fabián Malavolta - LA NACION
Dora Sánchez, el director Oscar Barney Finn, Gino Bogani y Teresa González Fernández
Dora Sánchez, el director Oscar Barney Finn, Gino Bogani y Teresa González FernándezFabián Malavolta - LA NACION
Ginette Reynal y Gerard Confalonieri
Ginette Reynal y Gerard ConfalonieriFabián Malavolta - LA NACION
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, agradeció el trabajo de la FATSM y a los artistas
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, agradeció el trabajo de la FATSM y a los artistas Fabián Malavolta - LA NACION
La presidenta de la fundación, Eva Thesslef destacó el impacto de los programas que la institución lleva adelante para acompañar y fortalecer el desarrollo del Complejo Teatral de Buenos Aires, entre ellos el Centro de Vestuario, la Escuela de Oficios Teatrales, el programa Teatros Accesibles y las Becas para jóvenes bailarines del Taller de Danza Contemporánea
La presidenta de la fundación, Eva Thesslef destacó el impacto de los programas que la institución lleva adelante para acompañar y fortalecer el desarrollo del Complejo Teatral de Buenos Aires, entre ellos el Centro de Vestuario, la Escuela de Oficios Teatrales, el programa Teatros Accesibles y las Becas para jóvenes bailarines del Taller de Danza Contemporánea Fabián Malavolta - LA NACION
Por Paula Ikeda
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