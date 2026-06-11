En fotos. Todos los invitados a la función especial de Amigos del Teatro San Martín

La Fundación Amigos del Teatro San Martín llevó adelante una noche exclusiva de “La niña sobre el mar”, la obra de la irlandesa Marina Carr, con dirección de Oscar Barney Finn
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