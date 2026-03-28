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En fotos. Todos los invitados a la muestra de Beto De Volder en la Casa Palanti

Con un cóctel, se presentó la exhibición del artista en el edificio también conocido como Casa Redonda o “El Pequeño Barolo”

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Amparo Díscoli, Abril bellati y Paz Dubarry
Amparo Díscoli, Abril bellati y Paz DubarryGentileza
Abril Bellati en la presentación de la exposición Continuo / Continúo, del artista argentino Beto De Volder, realizada en colaboración con Galería LATERAL y Clara Caputo
Abril Bellati en la presentación de la exposición Continuo / Continúo, del artista argentino Beto De Volder, realizada en colaboración con Galería LATERAL y Clara CaputoGentileza
Clara Caputo en la muestra en la Casa Redonda, la residencia diseñada por el italiano Mario Palanti
Clara Caputo en la muestra en la Casa Redonda, la residencia diseñada por el italiano Mario Palanti Gentileza
Casa Palanti, conocida como la Casa Redonda o el Pequeño Barolo
Casa Palanti, conocida como la Casa Redonda o el Pequeño BaroloGentileza
Ezequiel Rohr
Ezequiel RohrGentileza
Gloria Fiorito en la muestra de De Volder. "La exposición reúne una serie de obras recientes del artista que dialogan con la tradición de la abstracción geométrica argentina"
Gloria Fiorito en la muestra de De Volder. "La exposición reúne una serie de obras recientes del artista que dialogan con la tradición de la abstracción geométrica argentina"Gentileza
La artista Cynthia Cohen
La artista Cynthia CohenGentileza
Clara Ibarguren y Henry Moguilevsky
Clara Ibarguren y Henry MoguilevskyGentileza
Grace Ratto y Fabián Botegal
Grace Ratto y Fabián BotegalGentileza
El artista Emiliano Miliyo
El artista Emiliano MiliyoGentileza
El artista Diego Alexandre y Abril Bellati
El artista Diego Alexandre y Abril BellatiGentileza
La galerista Amparo Díscoli y la artista Cynthia Cohen
La galerista Amparo Díscoli y la artista Cynthia CohenGentileza
Abril Bellari, Florencia Perroti y Jessica Trosman
Abril Bellari, Florencia Perroti y Jessica TrosmanGentileza
Alejandra Quevedo
Alejandra QuevedoGentileza
Julio Oropel
Julio OropelGentileza
Clara Caputo y Francisco Bosch
Clara Caputo y Francisco BoschGentileza
Verónica Zoani de Nutting y Andrés Gribnicow
Verónica Zoani de Nutting y Andrés GribnicowGentileza
Ana Astudillo, Claudia Faena y María Zunino
Ana Astudillo, Claudia Faena y María ZuninoGentileza
Roger Zaldivar y Enriqueta Márquez Álvarez de Toledo
Roger Zaldivar y Enriqueta Márquez Álvarez de ToledoGentileza
Alejandra Quevedo y Máximo "Poroto" Bengolea
Alejandra Quevedo y Máximo "Poroto" BengoleaGentileza
La artista Ruth Lastra
La artista Ruth LastraGentileza
Paz Dubarry
Paz DubarryGentileza
Clara Caputo y Gustavo Bruzzone
Clara Caputo y Gustavo BruzzoneGentileza
Abril Bellati y Bárbara Arcuschin
Abril Bellati y Bárbara ArcuschinGentileza
Fabián Perechodnik
Fabián PerechodnikGentileza
María Zunino, Paz Dubarry, Abril Bellati y Luciana Marti
María Zunino, Paz Dubarry, Abril Bellati y Luciana MartiGentileza
Por Paula Ikeda
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