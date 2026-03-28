En fotos. Todos los invitados a la muestra de Beto De Volder en la Casa Palanti

Con un cóctel, se presentó la exhibición del artista en el edificio también conocido como Casa Redonda o “El Pequeño Barolo”
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Inesperado: por qué hay que ponerle vinagre al agua para limpiar los pisos
- 2
De qué manera funciona el olfato en los perros: la explicación sobre su comportamiento
- 3
Los beneficios jamás contados de lavarse los pies en bicarbonato de sodio y aceite de oliva
- 4
Encanto francés: el pasaje más parisino de Buenos Aires, y la única calle en espejo, estrena galería de arte y futuros hoteles