Mario Montoto habló sobre el viaje de Ushuaia del presidente Milei junto al embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley. "El Presidente de la Nación iba a homenajear y a reivindicar nuestras Islas Malvinas. Porque no importan las opiniones, son las coincidencias en estos temas los que unen a todos los argentinos", declaró Montoto, quien también destacó la situación de Israel: "hoy me sentiría muy mal si no recordara y pidiera a estos terroristas que siguen teniendo secuestrados a varios argentinos -entre otros a una bebé de un año- que esto cese. Cómo argentinos tenemos la obligacion de seguir teniéndolos presentes”

LA NACION/Fabian Malavolta