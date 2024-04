Fue a la psicóloga para superar a su ex y descubrió lo peor: “Con el corazón roto”

Escuchar

Camila Galleano se volvió viral en las redes este fin de semana luego de revelar una de sus historias más íntimas acerca de su experiencia en terapia. La argentina empezó a ir al psicólogo para superar a su exnovio, pero con el tiempo descubrió lo peor. Luego de relatar este hecho angustiante mediante su cuenta de TikTok, se volvió viral y sus seguidores no tardaron en reaccionar ante la actitud de la profesional.

Las redes sociales están colmadas de experiencias rimbombantes y otras no tanto, en la que los usuarios suelen abrir su corazón ante quienes les siguen, con el fin de canalizar angustias, traumas y dolencias, que, en muchas oportunidades, también sirven de ejemplo para otros que atraviesan lo mismo. Sin embargo, Camila contó que tras intentar superar a su ex en terapia, su psicóloga formó pareja con él.

Todo comenzó cuando la tiktoker subió un video a su perfil el cual tituló: “La más persona”. E inició: “Story time de la vez que me enteré de que mi psicóloga se le estaba tirando a mi ex por el que había ido a terapia”.

La tiktoker contó cómo descubrió que su psicóloga salía con su ex (Fuente: Captura de video/camilagalleano)

“Como yo sé que a ustedes les gusta el puter** y del bueno, te lo traigo Marta. Hace unos años yo había cortado una relación con el tipo más tóxico, violento y narcisista que a vos se te puede ocurrir, un Tincho [cheto], pero no un Tincho bien, un Tincho mal. Y obviamente no vi los efectos secundarios de los mambos que había dejado en mi cabeza hasta que años más tarde me puse en una relación”, continuó Camila.

Acto seguido, explicó cuál fue su herramienta para intentar olvidar a quién había sido su pareja y en particular aquellas actitudes que la marcaron a pesar del correr de los años. “Acá como que afloran un poco mis traumas y yo digo: ‘bueno, voy a ir a terapia. Quiero hacer un bien, quiero que esto funcione’”, justificó.

“Busco una psicóloga y empiezo con lo último de mis ganas porque ya no había tenido buenas experiencias y empiezo a ir. Me empieza a gustar, era una mina joven, bien… Yo empiezo a contar todos mis mambos, mis dramas y como a medida que yo iba más, me daba cuenta de que no era leve como yo pensaba, estaba bastante friqueada por este chabón”, explicó Camila frente a cámara.

Y añadió: “Pasan unos meses y ella en la sesión me dice: ‘No te puedo ver más’. No me dio explicaciones, no me derivó. Simplemente, me dijo que no me podía ver más”. Tras eso, describió cuán chocante le resultó esta medida aparentemente sin sentido: “Yo con el corazón roto nuevamente, porque vieron que uno se encariña con la persona que lo arregla mentalmente, natural. Pero dije: ‘Ok, no voy más’”.

Luego de introducir a sus seguidores, avanzó con la parte más delicada de su historia: “Pasó un tiempo, como un mes y yo no tenía noticias, no había buscado una psicóloga. Dije: ‘Bueno, me quedo con lo que hice hasta acá, bien’. Entonces salgo una noche, me voy a Palacio Alsina a una fiesta y en un momento de la noche, de lo más bien, estaba como pum, pum, pum, miro para atrás y la veo a ella. Y yo como: ‘¡Hey, mi psicóloga!’. Pero bueno, lo dejé ahí”.

Camila descubrió en un boliche que su psicóloga salía con su exnovio (Fuente: Captura de video/camilagalleano)

“Cuando me vuelvo a dar vuelta, la veo chapando con un pibe que estaba de espaldas y en un momento como que hago pum, pum y cuando veo, era él, era mi ex, estaba chapando con ella. El mismo pibe por el que fui a terapia seis meses y te conté en cada sesión que estaba enfermo de la cabeza. Y a mí me tendría que haber parecido raro, porque cada vez que yo le contaba más información, ella como que se sorprendía”, sumó.

Al final, Camila concluyó: “Pero bueno, al final me hice la que no había visto nada, ella no me vio, yo sí la vi. Esa noche dije, salgo como quiero, vuelvo como puedo. Porque terminé en ambulancia con un ataque de asma y oxígeno, y nunca más me la crucé. Ni a ella ni a él. A él no me lo había cruzado nunca hasta ese entonces... Y esta story time termina graciosísima, porque estoy pagando la terapia de haber ido a terapia”.

“Yo descubrí que mi psicóloga era la mamá de la bendi de mi ex”; “Fue a comprobar que tan cierta era la historia”; “La mía me pidió ver una foto de él… y le mostré de IG. Así que yo misma le mostré quién era y como se llamaba. ¿Me tengo que preocupar?“; “A la mamá de mi ex le pasó algo similar, solo que ella hizo la denuncia y la psicóloga ya no puede ejercer”, fueron algunas respuestas en sintonía con el relato de Camila.

