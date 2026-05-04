En fotos. Todos los invitados a un fantástico “hauskonzert” en Recoleta

Cecilia Scalisi y Maximiliano Gregorio Cernadas ofrecieron un “hauskonzert” en su residencia, a cargo de pianista Lucía Caruso y el guitarrista Pedro Da Silva
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