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En fotos. Todos los invitados a un fantástico “hauskonzert” en Recoleta

Cecilia Scalisi y Maximiliano Gregorio Cernadas ofrecieron un “hauskonzert” en su residencia, a cargo de pianista Lucía Caruso y el guitarrista Pedro Da Silva

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Para LA NACIONPaula Ikeda
María Marull, Cecilia Scalisi y Marita Ballesteros
María Marull, Cecilia Scalisi y Marita Ballesteros
Los anfitriones, Maximiliano Gregorio Cernadas y Cecilia Scalisi, junto a la pianista Lucía Caruso y el guitarrista Pedro Da Silva
Los anfitriones, Maximiliano Gregorio Cernadas y Cecilia Scalisi, junto a la pianista Lucía Caruso y el guitarrista Pedro Da SilvaGentileza
La actriz Marita Ballesteros en el Hauskonzert de Lucía Caruso (piano) y Pedro Da Silva (guitarra portuguesa) organizado por la periodista y crítica musical Cecilia Scalisi y su esposo, el diplomático Max Gregorio-Cernadas, en Recoleta. En la exquisita velada musical donde se presentaron piezas de “Folía” el próximo álbum del dúo radicado en New York
La actriz Marita Ballesteros en el Hauskonzert de Lucía Caruso (piano) y Pedro Da Silva (guitarra portuguesa) organizado por la periodista y crítica musical Cecilia Scalisi y su esposo, el diplomático Max Gregorio-Cernadas, en Recoleta. En la exquisita velada musical donde se presentaron piezas de “Folía” el próximo álbum del dúo radicado en New YorkGentileza
La actriz María Marull, protagonista del éxito teatral Lo que el río hace
La actriz María Marull, protagonista del éxito teatral Lo que el río haceGentileza
El Dr. Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex
El Dr. Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex Gentileza
Entre los invitados, el embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson
Entre los invitados, el embajador de Suecia, Torsten Sven EricssonGentileza
El Dr. Fernando Cichero y la editora Diana Cavallaro, de Penguin Random House Grupo Editorial
El Dr. Fernando Cichero y la editora Diana Cavallaro, de Penguin Random House Grupo EditorialGentileza
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, junto a su esposa Madoka, y Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, junto a su esposa Madoka, y Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONGentileza
En la noche musical, el pianista argentino Bruno Gelber, junto a la artista María Noel y Pedro Da Silva
En la noche musical, el pianista argentino Bruno Gelber, junto a la artista María Noel y Pedro Da Silva Gentileza
Patricio Degiorsis, director de la cátedra Unión Europea en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
Patricio Degiorsis, director de la cátedra Unión Europea en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)Gentileza
Presentes en la velada musical, el arquitecto Carlos Libedinsly junto a su esposa
Presentes en la velada musical, el arquitecto Carlos Libedinsly junto a su esposaGentileza
Da Silva y su guitarra portuguesa
Da Silva y su guitarra portuguesaGentileza
Lucía Caruso en acción
Lucía Caruso en acción Gentileza
Max Gregorio Cernadas, junto a su hijo Máximo.
Max Gregorio Cernadas, junto a su hijo Máximo. Gentileza
La escritora Alina Diaconú y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay
La escritora Alina Diaconú y el abogado constitucionalista Daniel SabsayGentileza
El director de orquesta, Pablo Boggiano, y Georgina Ginastera, hija del compoisitor Alberto Ginastera
El director de orquesta, Pablo Boggiano, y Georgina Ginastera, hija del compoisitor Alberto GinasteraGentileza
La velada musical en Recoleta
La velada musical en RecoletaGentileza
Una noche llena de arte en Recoleta
Una noche llena de arte en Recoleta Gentileza
Tras la presentación, los invitados disfrutaron de un cóctel
Tras la presentación, los invitados disfrutaron de un cóctelGentileza
La actriz María Marull junto a su hija, Rosa Szifrón
La actriz María Marull junto a su hija, Rosa SzifrónGentileza
La residencia de los Gregorio Cernadas se convirtió en escenario musical por una noche. "Fue una presentación sublime", se escuchó comentar
La residencia de los Gregorio Cernadas se convirtió en escenario musical por una noche. "Fue una presentación sublime", se escuchó comentarGentileza
La actriz Marita Ballesteros y la escritora Alina Diaconú junto a la diputada por LLA de la Comisión de Cultura, Bárbara Andreussi
La actriz Marita Ballesteros y la escritora Alina Diaconú junto a la diputada por LLA de la Comisión de Cultura, Bárbara AndreussiGentileza
La artista plástica María Noel junto a la pianista Graciela Beretervide
La artista plástica María Noel junto a la pianista Graciela BeretervideGentileza
Los anfitriones, Max Gregorio Cernadas y Cecilia Scalisi, junto a sus hijos, Mercedes, Catalina, Máximo y Victoria Gregorio Cernadas
Los anfitriones, Max Gregorio Cernadas y Cecilia Scalisi, junto a sus hijos, Mercedes, Catalina, Máximo y Victoria Gregorio CernadasGentileza
Por Paula Ikeda
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