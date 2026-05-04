En fotos. Todos los invitados a un fantástico “hauskonzert” en Recoleta

La actriz Marita Ballesteros en el Hauskonzert de Lucía Caruso (piano) y Pedro Da Silva (guitarra portuguesa) organizado por la periodista y crítica musical Cecilia Scalisi y su esposo, el diplomático Max Gregorio-Cernadas, en Recoleta. En la exquisita velada musical donde se presentaron piezas de “Folía” el próximo álbum del dúo radicado en New York

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